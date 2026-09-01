नेपाल में इतनी नदियां, फिर भारत से क्यों बिजली खरीदता है यह देश?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत-नेपाल बिजली व्यापार अब द्विपक्षीय, दोनों ओर होता है।

Nepal Electricity Imports: भारत, नेपाल में बिजली की कमी को दूर करने के लिए वहां बिजली की सप्लाई बढ़ाने पर विचार कर रहा है. भारतीय अधिकारी मौजूदा नियम और व्यवस्था के तहत अतिरिक्त बिजली के अनुरोध पर काम कर रहे हैं. यह सब उस वक्त हो रहा है जब नेपाल बाढ़ की मार भी झेल रहा है. यह बात हैरान करने वाली लग सकती है क्योंकि नेपाल में 6000 से ज्यादा नदियां और धाराएं हैं और वहां लगभग 83000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता होने का अनुमान है. लेकिन इन सबके बावजूद भी देश को कुछ समय भारत से बिजली इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

नेपाल में जल विद्युत की भारी क्षमता

नेपाल जल विद्युत उत्पादन के लिए दुनिया के सबसे उपयुक्त देशों में से एक है. इसके पहाड़ी इलाके और कई नदियां इसे भरी क्षमता प्रदान करते हैं. इसका अनुमान लगभग 83000 मेगावाट है.

हालांकि क्षमता का मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं है. नेपाल में अभी सिर्फ 4300 मेगावाट के आसपास इंस्टॉल्ड जेनरेशन कैपेसिटी है. इसका मतलब है कि इसकी अनुमानित जल विद्युत क्षमता का काफी छोटा हिस्सा ही असल में विकसित किया गया है.

बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट बनाने के लिए भारी निवेश, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सालों के निर्माण कार्य की जरूरत होती है. यही वजह है कि नेपाल अपने बड़े नदी संसाधन को तुरंत बिजली में नहीं बदल सकता.





सर्दी सबसे बड़ी समस्या

नेपाल द्वारा बिजली इंपोर्ट करने का एक बड़ा कारण इसके ज्यादातर जल विद्युत संयंत्र के काम करने का तरीका है. कई प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. यह जलाशयों में बड़ी मात्रा में पानी जमा करने के बजाय नदी में बहते पानी से बिजली पैदा करते हैं.

मानसून और गर्मियों के महीनों में भारी बारिश और बर्फ पिघलने से नदियों का बहाव काफी बढ़ जाता है. इस वजह से नेपाल अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है और अतिरिक्त बिजली भारत को निर्यात कर सकता है.

सर्दियों में स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है. लगभग अक्टूबर से मार्च तक नदियों का बहाव कम हो जाता है और ऊंचे पहाड़ों में कुछ पानी जम जाता है. यही वजह है कि बिजली उत्पादन में लगभग 60% से 70% की गिरावट आ सकती है. इससे सप्लाई में कमी आती है जिसे नेपाल भारत से इंपोर्ट करके पूरा करता है.

नेपाल के पास स्टोरेज प्रोजेक्ट नहीं

बड़े जलाशय आधारित जल विद्युत प्रोजेक्ट नदियों में बहाव ज्यादा होने पर पानी जमा कर सकते हैं. साथ ही बिजली की मांग बढ़ने या नदी का जलस्तर कम होने पर उसे छोड़ सकते हैं.

नेपाल के पास ऐसे प्रोजेक्ट काफी कम हैं जिनमें साल भर इस तरह का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज क्षमता हो. यही वजह है कि देश का बिजली उत्पादन काफी हद तक मौसमी नदी बहाव पर निर्भर होता है. इससे एक अजीब स्थिति पैदा होती है. नेपाल में साल के एक हिस्से में बिजली सरप्लस हो सकती है और दूसरे हिस्से में कमी हो सकती है.

कमी को और बढ़ा सकती है प्राकृतिक आपदा

नेपाल की मुश्किल हिमालयी भौगोलिक स्थिति उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियर से जुड़ी घटनाओं के प्रति संवेदनशील बना देती हैं.

अगस्त 2026 में तिब्बत-नेपाल सीमा के पास भयानक बाढ़ और ग्लेशियर फटने की घटना से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा जिसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सोलर प्लांट शामिल थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 550 मेगावाट की उत्पादन क्षमता या देश की कुल क्षमता का लगभग 8% अस्थायी रूप से प्रभावित हुई थी. उत्पादन क्षमता में इस अचानक कमी ने नेपाल की तत्काल बिजली की जरूरत को बढ़ा दिया. इससे उसे भारत से अतिरिक्त सप्लाई लेनी पड़ी.





भारत नेपाल बिजली व्यापार दोनों तरफ से होता है

यह सोचना भी गलत है कि नेपाल हमेशा भारत से ही बिजली खरीदता है. दोनों देशों के बीच बिजली का रिश्ता अब दोनों तरफ से होने वाले व्यापार में बदल चुका है. जब गर्मियों और मानसून के मौसम में नेपाल में भरपूर पानी होता है तब वह अतिरिक्त बिजली पैदा कर सकता है और उसे भारत को बेच सकता है. 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के दौरान नेपाल ने भारत को लगभग 3299 मिलियन यूनिट बिजली एक्सपोर्ट की.

सर्दियों में जब उसका हाइड्रो पावर उत्पादन कम हो जाता है तो नेपाल बिजली का प्रवाह उल्टा कर देता है. इसके बाद वह बिजली इंपोर्ट करता है. इस फाइनेंशियल ईयर में भारत ने नेपाल को लगभग 1451 मिलियन यूनिट बिजली एक्सपोर्ट की.

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