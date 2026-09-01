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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन-सा देश बेचता है सबसे सस्ता यूरेनियम, किस नंबर पर आता है उज्बेकिस्तान?

कौन-सा देश बेचता है सबसे सस्ता यूरेनियम, किस नंबर पर आता है उज्बेकिस्तान?

Cheapest Uranium Producer: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान में सर्वोच्च सम्मान दिया गया. इसी बीच आइए जानते हैं कि यह देश सस्ता यूरेनियम बेचने के मामले में में किस नंबर पर आता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 01 Sep 2026 06:39 AM (IST)
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  • रूस वैश्विक यूरेनियम संवर्धन क्षमता का 40-44% नियंत्रित करता।

Cheapest Uranium Producer: रविवार को उज्बेकिस्तान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव निर्देश के सर्वोच्च राज्य के सम्मान से नवाजा. इसी बीच यूरेनियम उत्पादक के तौर पर उज्बेकिस्तान का बढ़ता महत्व भी चर्चा का विषय बन चुका है. आइए जानते हैं कि कौन सा देश सबसे कम लागत पर यूरेनियम का उत्पादन करता है और ग्लोबल मार्केट में उज्बेकिस्तान की क्या स्थिति है?

कजाकिस्तान सस्ता यूरेनियम क्यों पैदा करता है? 

कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है और सबसे कम लागत वाले उत्पादकों में से एक है. कम उत्पादन लागत का एक बड़ा कारण इन सिटू रिकवरी तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल है.

पारंपरिक अंडरग्राउंड माइनिंग के उलट इस तकनीक में खनिकों को लंबी सुरंग खोदने और भारी मात्रा में चट्टान हटाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके बजाय यूरेनियम वाले भंडार में जमीन के नीचे एक खास घोल डाला जाता है. यह घोल यूरेनियम को घोल देता है जिसके बाद यूरेनियम वाले लिक्विड को प्रोसेसिंग के लिए सतह पर पंप करके निकाला जाता है. कजाकिस्तान की 80% से ज्यादा यूरेनियम खदानों में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. इससे भारी मशीनरी, बड़े पैमाने पर खुदाई और काफी ज्यादा मैनपावर की जरूरत कम हो जाती है.


कौन-सा देश बेचता है सबसे सस्ता यूरेनियम, किस नंबर पर आता है उज्बेकिस्तान?

कजाकिस्तान यूरेनियम उत्पादन पर कितना खर्च करता है?

आईएसआर तकनीक का इस्तेमाल करके कजाकिस्तान उत्पादन लागत को काफी कम रखने में कामयाब रहा है. आंकड़ों के मुताबिक देश में यूरेनियम उत्पादन की लागत आमतौर पर $25 से $35 प्रति पाउंड के बीच रहती है. 

कम लेबर कॉस्ट और कजाकिस्तान के यूरेनियम भंडार की जियोलॉजिकल विशेषता भी इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति में योगदान देती है. इन वजहों से यह देश कच्चे यूरेनियम का दुनिया का प्रमुख उत्पादक बन गया है. 

एनरिच्ड यूरेनियम को कौन कंट्रोल करता है?

यूरेनियम अयस्क का उत्पादन न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का सिर्फ एक हिस्सा है. कच्चे यूरेनियम को, जिसे आमतौर पर येलोकेक में प्रक्रिया किया जाता है, ज्यादातर कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर में सीधे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.  इसे कई प्रोसेसिंग चरणों से गुजरना पड़ता है, जिनमें कन्वर्जन और एनरिचमेंट शामिल है. 

यहीं पर रूस की भूमिका काफी अहम हो जाती है. आंकड़ों के मुताबिक रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम दुनिया की यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमता के लगभग 40% से 44% हिस्से को कंट्रोल करती है. 

रूस की एडवांस सेंट्राफ्यूज तकनीक उसे कुशलतापूर्वक यूरेनियम को एनरिक करने में मदद करती है और इसी वजह से वह ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूल मार्केट में एक प्रमुख सप्लायर बन गया है. इस वजह से यूरेनियम माइनिंग में कजाकिस्तान के दबदबे का मतलब यह नहीं है कि न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई चेन पर उसका पूरा कंट्रोल है.


कौन-सा देश बेचता है सबसे सस्ता यूरेनियम, किस नंबर पर आता है उज्बेकिस्तान?

यूरेनियम प्रोडक्शन में उज्बेकिस्तान का क्या स्थान है? 

दुनिया के प्रमुख यूरेनियम प्रोड्यूसिंग देश में उज्बेकिस्तान पांचवें स्थान पर आता है. मौजूद आंकड़ों के मुताबिक यह हर साल लगभग 3500 से 4000 टन यूरेनियम का प्रोडक्शन करता है. इस देश के पास दुनिया का 11वां सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व भी है. इससे इंटरनेशनल यूरेनियम मार्केट में इसकी लंबी अवधि की अहमियत बढ़ जाती है. 

कजाकिस्तान की तरह उज्बेकिस्तान भी आईएसआर तकनीक का इस्तेमाल करता है. इससे देश के पारंपरिक माइनिंग तरीकों पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना जमीन के नीचे मौजूद उपयुक्त भंडारों से यूरेनियम निकाल पाता है. इससे प्रोडक्शन की लागत कॉम्पिटेटिव बनी रहती है.

यह भी पढ़ेंः कौन-कौन से देश पीएम मोदी को दे चुके सर्वोच्च सम्मान, किस पायदान पर दुनिया के नेता?

कौन से देश सबसे ज्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन करते हैं? 

ग्लोबल यूरेनियम प्रोडक्शन में कजाकिस्तान टॉप पर आता है. यह दुनिया भर के कुल प्रोडक्शन का लगभग 39% से 41% हिस्सा है. उसके बाद नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं. 

उज्बेकिस्तान पांचवें स्थान पर है और ग्लोबल प्रोडक्शन में लगभग 6.6% का योगदान देता है. यह रैंकिंग दिखती है कि सेंट्रल एशिया ग्लोबल यूरेनियम इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र बन गया है, यहां कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों ही अपेक्षाकृत कम लागत वाली निकालने की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं.

यह भी पढ़ेंः किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 06:39 AM (IST)
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