ईरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने का नेतन्याहू ने दिया आदेश, बोले- 'मैंने मोसाद और IDF को...'

इजरायल में मंगलवार को चुनाव होने वाले हैं. इजरायल में चुनाव से पहले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा दावा किया है. नेतन्याहू ने ईरान की सत्ता उखाड़ फेंकने का दांवा किया है. उन्होंने इसके लिए मोसाद और आईडी को निर्देश भी दे दिए हैं.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि उन्होंने इजरायल की खुफिया एजेंसी 'मोसाद' और सेना को ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्देश दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि पहले किए गए सैन्य हमलों के बावजूद, तेहरान अभी भी एक परमाणु खतरा बना रह सकता है.

आखिरी बार डंक मार सकते हैं

इजरायल के चैनल 14 को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, "मैंने मोसाद और IDF (इजरायली सेना) को ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने का निर्देश दिया है. हमारे पास इजरायल राज्य के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित करने का मौका है. हमने उन पर हमला किया है, लेकिन एक घायल बिच्छू की तरह, वे आखिरी बार डंक मार सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं."

फिर से हमला करेंगे

नेतन्याहू ने आगे कहा, "हमने उन पर हमला किया है, और हम उन पर फिर से हमला करेंगे." इजरायली नेता ने अपने राजनीतिक विरोधियों की भी आलोचना की और कहा कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं कर पाएंगे.

बता दें नेतन्याहू ने हाल हील में ईरान के परमाणु हथियार की हासिल करने की कोशिश पर ऑथर युवल ब्लूमबर्ग की तरफ से बयान साझा किया है. उन्होंने कहा, ''ईरान और शिया एक्सिस से पैदा होने वाले अस्तित्वगत खतरे की तुलना में बाकी सब कुछ मामूली है. समय-समय पर खड़े किए जाने वाले ये दिखावटी और मनगढ़ंत विवाद लोगों का ध्यान उस मुद्दे से भटकाने के लिए हैं, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है- ईरान में काम को पूरा करना. यह यहां मौजूद हर एक व्यक्ति के अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है.''

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