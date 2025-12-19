हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCurrency Printing: भारत में कितनी करेंसी छापनी है, कौन करता है इसका फैसला? जान लें नियम

Currency Printing: भारत में कितनी करेंसी छापनी है, कौन करता है इसका फैसला? जान लें नियम

Currency Printing: क्या आप जानते हैं कि भारत में यह कौन तय करता है की कितनी करेंसी छापी जानी चाहिए. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और क्या होती है पूरी प्रक्रिया.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Dec 2025 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

Currency Printing: जब भी महंगाई, कैश की कमी या फिर नोटबंदी की बात होती है तो एक सवाल सभी के मन में उठता है कि भारत में असल में कौन तय करता है कि कितनी करेंसी छापी जानी चाहिए. दरअसल भारत में करेंसी छापना एक कानूनी और आर्थिक प्रकिया का पालन करके किया जाता है. इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार दोनों ही शामिल होते हैं. 

करेंसी जारी करने का पहला अधिकार किसके पास?

कितनी करेंसी छापी जानी है इस बात को तय करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका होती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत आरबीआई के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र कानूनी अधिकार है. इसमें ₹2 से लेकर ₹2000 तक के सभी डिनॉमिनेशन शामिल हैं. हालांकि इस शक्ति का यह मतलब नहीं है कि आरबीआई मनमाने ढंग से पैसा छापता है. दरअसल हर साल आरबीआई अनुमान लगाता है की अर्थव्यवस्था को कितनी करेंसी की जरूरत होगी. यह अनुमान जीडीपी ग्रोथ, महंगाई के रुझान, पुराने या खराब नोटों को वापस लेने और डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी जैसे भुगतान की आदतों में बदलाव का विश्लेषण करने के बाद लगाया जाता है.

केंद्र सरकार की क्या भूमिका?

आरबीआई करेंसी की जरूरत का अनुमान लगाता है और योजना बनाता हैं. वहीं भारत सरकार के पास कुछ पहलुओं पर अंतिम फैसला होता है. केंद्र सरकार आरबीआई एक्ट की धारा 25 के तहत बैंक नोटों के डिजाइन, आकर, सुरक्षा सुविधा और डिनॉमिनेशन को मंजूरी देता है. जरूरी बात यह है कि ₹1 के नोट और सभी सिक्के कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत सीधे सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं.

न्यूनतम रिजर्व सिस्टम 

भारत न्यूनतम रिजर्व सिस्टम का पालन करता है जिसे 1956 में लागू किया गया था. इस सिस्टम के तहत आरबीआई को कोई भी करेंसी जारी करने से पहले ₹200 करोड़ का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखना होता है. इसमें से कम से कम ₹115 करोड़ सोने के रूप में होने चाहिए. इसी के साथ बाकी 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा या विदेशी सिक्योरिटीज के रूप में रखे जाने चाहिए.

करेंसी की मात्रा कैसे होती है तय?

छापे जाने वाले नोटों की संख्या अंदाजे से नहीं बल्कि इकोनॉमिक मॉडलिंग के जरिए तय की जाती है.  आरबीआई एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ, महंगाई के स्तर, कैश कि मौसमी मांग और अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत खराब या कटे फटे नोटों को बदलने पर विचार करता है. बैंकों और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय से मिलने वाला फीडबैक भी जमीनी स्तर पर मांग का अनुमान लगाने में बड़ी भूमिका निभाता है.

ये भी पढ़ें: कुत्तों की गिनती करने के लिए टीचर्स को कितना मिलेगा पैसा, क्या सैलरी से अलग होगी इनकम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 19 Dec 2025 08:03 AM (IST)
Tags :
Money PriNtinG Currency Printing RBI Role
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
मूवी रिव्यू
Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Review: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी रिव्यू: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
स्पोर्ट्स
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
Advertisement

वीडियोज

किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Janhit with Chitra Tripathi: हे राम.. बापू पर कागज फेंक घमासान! | VB-G RAM G Bill | MGNREGA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
मूवी रिव्यू
Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Review: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी रिव्यू: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
स्पोर्ट्स
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
मध्य प्रदेश
MP News: पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
हेल्थ
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
ट्रेंडिंग
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
जनरल नॉलेज
India’s Most Expensive Vegetable: यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget