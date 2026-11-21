Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कई देशों में विवाह के बिना यौन संबंध, सहवास अपराध।

सऊदी, कतर, कुवैत में जेल, जुर्माना; ईरान में कठोर दंड।

इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई में भी लिव-इन पर सख्त कानून।

भारत में लिव-इन रिश्ते वैध, उत्तराखंड में पंजीकरण अनिवार्य।

Live-In Relationship Laws: कुछ देशों में बिना शादी के साथ रहना, शादी के बाहर यौन संबंध बनाना या फिर आपस में कोई भी रिश्ता ना रखने वाले पुरुष और महिला का निजी तौर पर मिलना एक अपराध माना जाता है. कुछ और देश खास तरह के व्यवहार को निशाना बनाते हैं. इस तरह के मामले में उन देशों की सरकार जुर्माना, जेल या फिर देश से निकाल देने जैसी सजा दे सकती है. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में.

सऊदी अरब, कतर, कुवैत में क्या हैं नियम?

सऊदी अरब में शादी के बाहर यौन संबंध बनाना गैर-कानूनी है. ऐसे मामलों में जेल या फिर देश से निकाले जाने की सजा हो सकती है. विदेशी पर्यटकों को छूट के तहत होटल के कमरे साझा करने की अनुमति मिल सकती है. बिना शादी के साथ रहना हमेशा अपराध नहीं होता.

कतर में बिना शादी के साथ रहना और शादी के बाहर यौन संबंध बनाना मना है. आपसी सहमति से बनाए गए यौन संबंधों के लिए 7 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर देश से निकाले जाने की सजा हो सकती है. इसी के साथ कुवैत में शादी के बाहर यौन संबंध बनाना और विपरीत लिंग के अविवाहित व्यक्तियों का एक साथ रहना मना है. होटल वाले शादी का प्रमाण पत्र मांग सकते हैं. अगर नियम तोड़ा जाता है तो जुर्माना या फिर जेल हो सकती है.





इंडोनेशिया और ईरान के नियम

इंडोनेशिया का आपराधिक कानून 2 जनवरी 2026 से लागू हुआ है. धारा 411 के मुताबिक शादी के बाहर यौन संबंध बनाने पर एक साल तक की जेल या फिर जुर्माना हो सकता है. धारा 412 के मुताबिक बिना शादी के साथ रहने पर 6 महीने तक की जेल या फिर जुर्माना हो सकता है. कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत जरूरी है. अगर शादीशुदा लोगों का मामला होता है तो उनके जीवनसाथी की शिकायत और अविवाहित लोगों के मामले में उनके माता-पिता की शिकायत होनी चाहिए. पुलिस खुद से कोई भी मामला दर्ज नहीं कर सकती है.

ईरान में बिना शादी के साथ रहना मना है. वहां के इस्लामिक दंड संहिता के तहत शादी के बाहर यौन संबंध बनाना जिना माना जाता है. अपराध और वैवाहिक स्थिति के आधार पर कोड़े मारने से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है. सिर्फ साथ रहने के लिए आमतौर पर मौत की सजा नहीं दी जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक मामले तब आगे बढ़ते हैं जब कोई शिकायत करता है या फिर कुछ खास परिस्थिति बन जाती है.

मलेशिया और ब्रुनेई के कानून

मलेशिया में मुस्लिम नागरिकों पर खलवत का नियम लागू होता है. यह तब लागू होता है जब कोई पुरुष और महिला, जिनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, निजी तौर पर ऐसी स्थिति में साथ हों जिससे लगे कि उनके बीच कोई अवैध संबंध है. अलग-अलग राज्यों में सजा भी अलग-अलग है. संघीय क्षेत्र के मामले में 3000 मलेशियाई करेंसी तक का जुर्माना, 2 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं.

ब्रुनेई में खलवत अपराध है. इसमें गैर-मुस्लिम भी शामिल होते हैं जो किसी मुस्लिम के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं. इसमें ज्यादा से ज्यादा 4000 ब्रूनेई डॉलर का जुर्माना, 1 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं.





मिस्र और मोरक्को का कानून

मिस्र में शादी के बाहर यौन संबंध बनाना गैरकानूनी है. बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों को हमेशा 1 से 2 साल तक की जेल नहीं होती, यौन संबंध और घर साझा करना अलग-अलग बातें होती हैं.

मोरक्को की दंड संहिता की धारा 490 के मुताबिक बिना शादी के पुरुष और महिला के बीच यौन संबंध अपराध है. इसके लिए एक महीने से लेकर 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया में कानून

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार शादी के बाहर यौन संबंध को कंट्रोल करती है. अगस्त 2024 में लागू किए गए सदाचार को बढ़ावा देने और दुराचार को रोकने वाले कानून के मुताबिक नैतिकता पुलिस को शक्तियां दी गई हैं. सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने के मामले भी दर्ज किए गए हैं. लेकिन साथ रहने पर मृत्युदंड नहीं दिया जाता.

सूडान ने 2020 में कानून में संशोधन के बाद भी बिना शादी के व्यक्तियों द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए कोड़े मारने की सजा को बरकरार रखा है. सोमालिया में संघीय कानून और शरिया आधारित प्रणाली के बीच अलग-अलग स्थिति है. कुछ इस्लामी अदालतें अवैध यौन संबंध बनाने के लिए मौत की सजा दे सकती हैं. लेकिन संघीय कानून में ऐसे मामलों के लिए कोई सामान्य मृत्युदंड नहीं है.

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भारत का लिव इन कानून

भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है कि सहमति से वयस्क बिना शादी के भी साथ रह सकते हैं. उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के तहत जोड़ों को एक महीने के अंदर अपने रिश्ते का विवरण पंजीकरण कराना जरूरी है. 1 महीने से ज्यादा वक्त तक पंजीकरण ना कराने पर 3 महीने तक की जेल, ₹10,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.

नोटिस मिलने के बाद भी कार्रवाई न करने पर 6 महीने तक की जेल, ₹25000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. झूठी जानकारी देने पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

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