Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $14.205 अरब घटकर $705.342 अरब।

सितंबर के रिकॉर्ड उच्च स्तर से भंडार $80.364 अरब कम।

आरबीआई के डॉलर बेचने और मूल्यांकन बदलाव से गिरावट।

India Forex Reserves: भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि साप्ताहिक सांख्यिकीय रिपोर्ट के मुताबिक 13 नवंबर 2026 को वीक एंडिंग में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14.205 बिलियन डॉलर गिरकर 705.342 बिलियन डॉलर हो गया है. पिछले हफ्ते में 2.490 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के बाद गिरावट आई. उस वक्त यह 719.547 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था. हाल ही में हुई इस गिरावट के बावजूद भंडार कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में अपने स्तर से लगभग 18.54 बिलियन डॉलर ज्यादा रहा.

ये नए आंकड़े 4 सितंबर 2026 को दर्ज किए गए 785.706 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर से काफी गिरावट को दर्शाते हैं. 13 नवंबर तक रिजर्व उस शिखर से लगभग 80.364 बिलियन डॉलर कम हो गया था.

विदेशी मुद्रा भंडार में क्या-क्या शामिल?

विदेशी मुद्रा संपत्ति जो कि इस रिजर्व का सबसे बड़ा घटक है, 13 नवंबर को 583.452 बिलियन डॉलर था. यह हफ्ते के दौरान 7.897 बिलियन डॉलर कम था. सोने का भंडार 6.183 अरब डॉलर घटकर 98.613 अरब डॉलर रह गया. आईएमएफ के साथ भारत की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होल्डिंग हिस्सेदारी 18.517 बिलियन डॉलर रही. यह 92 मिलियन डॉलर की साप्ताहिक कमी है. आईएमएफ में आरक्षित स्थित 32 मिलियन डॉलर कम होकर 4.758 बिलियन डॉलर थी. इन्हें चार घटकों ने मिलकर देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 705.342 बिलियन डॉलर बनाया.





2026 की शुरुआत में कितना था रिजर्व?

आरबीआई के आंकड़ों से इस बात का पता चलता है कि 2 जनवरी 2026 को भारत के पास 686.801 बिलीयन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था. 13 नवंबर तक यह राशि बढ़कर 705.342 बिलियन डॉलर हो गई. यह लगभग 18.54 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी है.

वित्तीय वर्ष की शुरुआत से मापने पर तुलना अलग-अलग होती है. मार्च 2026 के आखिर में भंडार लगभग 691.108 बिलियन डॉलर था. 13 नवंबर का आंकड़ा लगभग 14.23 बिलियन डॉलर ज्यादा था. 26 दिसंबर 2025 को भंडार 696.610 बिलियन डॉलर था.

4 सितंबर 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 785.706 बिलियन डॉलर के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया था. 13 नवंबर तक लगभग 80.364 बिलियन डॉलर की कटौती उस चरम के बाद भंडार में होने वाले उतार-चढ़ाव को बताती है.





सितंबर के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में क्यों आ रही है गिरावट?

रुपये को समर्थन देने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई हस्तक्षेप कर रहा है. करेंसी के डेप्रिसिएशन यानी अवमूल्यन को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक ने डॉलर बेचे. 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सितंबर में 785.706 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाने के बाद से भंडार में लगभग 66 बिलियन डॉलर की कमी आई है. हालांकि किसी भी व्यक्तिगत हफ्ते में दर्ज की गई गिरावट को सिर्फ डॉलर की बिक्री के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

मूल्यांकन परिवर्तन ने रिपोर्ट किए गए कुल को भी प्रभावित किया है. विदेशी मुद्रा संपत्तियों में अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राएं भी शामिल हैं. डॉलर के मुकाबले उनके एक्सचेंज रेट में बदलाव से इन परिसंपत्तियों के डॉलर मूल्य में बदलाव होता है. अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव भी भारत की सोने की होल्डिंग के मूल्य को प्रभावित करते हैं. 13 नवंबर को वीक एंडिंग में सोने के भंडार का मूल्य 6.183 अरब डॉलर गिर गया.

तेल की कीमतें, निवेश और मुद्रा दबाव

कच्चे तेल की ऊंची कीमत, अमेरिकी ट्रेजरी की बढ़ती पैदावार और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निकासी रुपये पर दबाव डाल सकती है. ऐसी स्थिति आरबीआई को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करती है. हालांकि इन वजहों को 13 नवंबर को दर्ज की गई साप्ताहिक गिरावट के लिए एक साफ वजह नहीं माना जाना चाहिए.

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विदेशी मुद्रा भंडार कम होने का क्या मतलब होता है?

दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार हर देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए काफी जरूरी होता है. इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर इंपोर्ट के भुगतान, कर्ज चुकाने और मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कंट्रोल करने में किया जाता है. अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार होने से देश को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और रुपये पर पड़ने वाले दबाव से निपटने में मदद मिलती है. भले ही भंडार में एक हफ्ते की गिरावट आ गई हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि देश आर्थिक संकट में आ गया है.

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