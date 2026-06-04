बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी से आप भी शुरू कर सकते हैं घर पर गेस्ट हाउस, जान लीजिए नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली के मालवीय नगर आग में 21 लोग मरे।

यह घटना बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति पर ध्यान लाई।

मालिक घर के खाली कमरे पर्यटकों को दे सकते हैं।

पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन व दस्तावेज आवश्यक।

Delhi Malviya Nagar Fire: बुधवार सुबह दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिश स्टे B&B प्रॉपर्टी में लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई. इनमें 17 विदेशी नागरिक भी शामिल थे. दिल्ली फायर सर्विस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के पास रखी चीजों की वजह से आग लगी हो सकती है. इस घटना के बाद रिहायशी इलाकों में चल रहे बेड एंड ब्रेकफास्ट आवासों पर एक बार फिर से लोगों का ध्यान गया है. आइए जानते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी से आप कैसे शुरू कर सकते हैं गेस्ट हाउस.

होमस्टे या फिर गेस्ट हाउस कौन शुरू कर सकता है?

बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे योजनाओं के तहत घर के मालिक अपनी रिहायशी प्रॉपर्टी में खाली कमरों को रजिस्टर करवा सकते हैं और पर्यटकों को रहने की जगह दे सकते हैं. इसका मकसद यात्रियों को रहने के लिए सस्ते विकल्प देना है. इसी के साथ स्थानीय लोगों के लिए कमाई का एक और जरिया बनाना है.

हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपनी बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है. इसी के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपने पर्यटन विभागों के जरिए इसी तरह की पहलों को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं.

कितने कमरे रजिस्टर किए जा सकते हैं?

इस योजना के तहत घर का मालिक आमतौर पर कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 6 कमरे रजिस्टर करवा सकता है. एक यूनिट की कुल क्षमता आमतौर पर 12 बिस्तरों तक सीमित होती है. यह सीमा इस बात को पक्का करने के लिए तय की गई है कि ऐसी प्रॉपर्टी बड़े कमर्शियल होटल की तरह काम करने के बजाए छोटे पैमाने पर मेहमान नवाजी करने वाली यूनिट के तौर पर ही काम करें.

लाइसेंस की जरूरत?

इस नीति का एक बड़ा फायदा यह है कि प्रॉपर्टी को रिहायशी यूनिट ही माना जाता है. ज्यादातर मामलों में चलाने वालों को कमर्शियल होटल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती. इसी के साथ कमर्शियल टैक्स के नियम आमतौर पर वैसे लागू नहीं होते जैसे बड़े होटलों पर होते हैं.

मालिक या देखभाल करने वाले का मौजूद होना जरूरी

केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक आमतौर पर घर के मालिक को उसी प्रॉपर्टी में रहना जरूरी होता है जहां मेहमान को ठहराया जा रहा है. हालांकि कुछ राज्य किसी तय देखभाल करने वालों के जरिए काम चलाने की इजाजत देते हैं. पर्यटक को आमतौर पर एक तय समय के लिए रुकने की इजाजत होती है जो आमतौर पर लगातार 7 दिनों तक हो सकती है. इसके बाद उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना या फिर नए दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं.

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कौन सी सुविधा देनी जरूरी?

मंजूरी पाने के लिए हर गेस्ट रूम में एक अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए. इसमें वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट होना चाहिए और साथ ही गर्म और ठंडे पानी की लगातार सुविधा भी होनी चाहिए. कमरों में सही वेंटीलेशन, साफ बिस्तर, अलमारियां, पर्दे और काफी रोशनी भी होनी चाहिए. ज्यादातर बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत साफ सुथरा नाश्ता भी एक और जरूरी शर्त है.

रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन?

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ज्यादातर ऑनलाइन है. घर के मालिक पर्यटन मंत्रालय के NIDHI पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं. कई राज्य होमस्टे रजिस्ट्रेशन के लिए खास पर्यटन पोर्टल भी उपलब्ध कराते हैं. आवेदकों को आमतौर पर मालिकाना हक के दस्तावेज, पहचान पत्र, बिजली के बिल, पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट और मेहमानों के ठहरने के लिए प्रस्तावित कमरों की तस्वीर जमा करनी होती है.

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