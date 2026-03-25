यह है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, जानें दिल्ली से कितनी है इसकी दूरी?

सर्दियों के समय में देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है. हर तरफ प्रदूषण कर लेकर ही चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर होने की धारणा को बदल दिया है. दरअसल स्विस कंपनी आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में खुलासा हुआ है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली नहीं बल्कि उससे सटा एक छोटा सा शहर है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है और दिल्ली से इसकी कितनी दूरी है?

यूपी का लोनी बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर

रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के लोनी को 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है. यह शहर गाजियाबाद जिले में स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है. लोनी में पीएम 2.5 का वार्षिक और औसत स्तर 112.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तय सीमा से 22 गुना ज्यादा है. यह स्तर पिछले साल के मुकाबले करीब 23 प्रतिशत बड़ा है. वहीं आपको बता दें कि लोनी दिल्ली से सटा हुआ ही एक इलाका है और इसकी दूरी राजधानी से बहुत ज्यादा नहीं है. यह शहर दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से के करीब स्थित है, जिससे प्रदूषण का असर पूरे एनसीआर स्तर में फैला हुआ है.

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पीएम 2.5 क्या है और क्यों है यह खतरनाक?

पीएम 2.5 बहुत छोटे कण होते हैं, जो सांस के जरिए सीधे फेफड़े और खून तक पहुंच सकते हैं. लंबे समय तक उनके कांटेक्ट में रहने से अस्थमा, दिल की बीमारियां और कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती है. वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसका सुरक्षित स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए. इसके अलावा रिपोर्ट में नई दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी बताया गया है. वहीं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली चौथे नंबर पर है. इसके अलावा भारत का ही बर्नीहाट तीसरे स्थान पर रहा है, जिससे पता चलता है कि दुनिया के टॉप-5 प्रदूषित शहरों में भारत के 5 शहर शामिल है.

प्रदूषण के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग

रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का छठा सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है. देश में प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ के तय मानकों से लगभग 10 गुना ज्यादा है. वहीं दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत, पाकिस्तान और चीन का दबदबा है. इसके अलावा इस रिपोर्ट में लोनी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें औद्योगिक इकाइयों की मौजूदगी, ईंट-भट्ठे और भारी वाहनों का दबाव, सर्दियों में ठंड और स्थिर हवा जो प्रदूषण को नीचे रोक लेती है और पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का असर शामिल है. वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया के सिर्फ 14 प्रतिशत शहर ही तय मानकों पर खरे उत्तर पाए हैं. यह आंकड़ा पिछले साल के 17 प्रतिशत से भी कम है. इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, वहीं दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर ताजिकिस्तान है.

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