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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपाकिस्तान में सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है, इसे छापने में कितना होता है खर्च?

पाकिस्तान में सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है, इसे छापने में कितना होता है खर्च?

भारत में इस वक्त कई तरह के नोट चलन में हैं, जिसमें सबसे बड़ा नोट 500 रुपये का होता है. आइए जानें कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा कितने का नोट होता है और इसको छापने में कितना खर्चा होता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Jun 2026 11:25 AM (IST)
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जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच तुलना होती है, तो लोगों की दिलचस्पी वहां रहने वाले लोगों के रहन-सहन, खान-पान, क्रिकेट और वहां की अर्शव्यस्था और पैसे तक पहुंच जाती है. हर देश का अपना आर्थिक खर्चा होता है और उसी के हिसाब से वहां की करेंसी छापी जाती है. जैसे भारत का सबसे बड़ा नोच 500 रुपये का है, वैसे ही पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा नोट चलता है. आइए जानें कि उसे छापने के लिए सरकार कितने पैसे खर्चा करती है.

पाकिस्तान का सबसे बड़ा नोट और उसकी खासियत

पाकिस्तान की करेंसी को पाकिस्तानी रुपया कहा जाता है. वहां के बाजार में लेन-देन के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा नोट 5000 रुपये का है. इस सबसे बड़े नोट को पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक यानि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा पहली बार 27 मई 2006 को जारी किया गया था. इस नोट का मेन उद्देश्य देश के अंदर बड़े और मेन लेन-देन को आसान बनाना था. यह नोट भूरा और हल्का पीले रंग का होता है. इस नोट के सामने वाले हिस्से पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की शेरवानी पहने हुए तस्वीर छपी है, जबकि इसके पिछले हिस्से पर इस्लामाबाद की मशहूर शाह फैसल मस्जिद का चित्र बना हुआ है.

एक नोट को छापने के लिए कितना होता है खर्चा?

किसी भी देश का नोट दिखने में भले ही कीमती हो, लेकिन कागज के उस टुकड़े को प्रिंट करने की एक तय लागत होती है. वैसे तो दुनिया का कोई भी केंद्रीय बैंक अपने नोटों की छपाई का सटीक आधिकारिक डेटा आसानी से सारावजनिक नहीं करता है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो पाकिस्तान के 5000 रुपये के नोट को छापने के लिए करीब 15 से 20 पाकिस्तानी रुपये के बीच आती है. इस लागत में विशेष सुरक्षा धागे, वॉटरमार्क, खास तरह की स्याही और हाई-क्वालिटी पेपर का खर्चा शामिल होता है, ताकि बाजार में इसके जाली नोट न बन सकें. 

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भारत और पाकिस्तान के नोटों का अंतर

जब हम भारत और पाकिस्तान के नोटों की बात करते हैं तो कई बड़े और साफ अंतर नजर आते हैं. पहला बड़ा अंतर तो दोनों देशों की करेंसी के मूल्यों का होता है. भारत में जहां 500 रुपये का नोट सबसे बड़ा है, तो वहीं पाकिस्तान में 5000 का नोट सबसे बड़ा होता है. इसके अलावा भारत के नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होती है, तो वहीं पाकिस्तान के नोटों पर मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो बनी रहती है. भारतीय नोटों की तरह पाकिस्तानी नोटों पर भी जालसाजी रोकने के लिए ऑप्टिकल वेरिएबल इंक और कई गुप्त सुरक्षा फीचर्स का इस्तेमाल होता है. 

पाकिस्तान में कौन कौन से नोट चलते हैं?

पाकिस्तान के बाजार में नोटों की एक लंबी सीरीज चल रही है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वहां छोटे से लेकर बड़े हर तरह के नोट मौजूद हैं. वहां पर इस समय 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 5000 रुपये क नोट पूरी तरह से चलन में हैं. इसके अलावा समय-समय पर विशेष मौकों के लिए 75 रुपये का स्मारक नोट भी निकाला गया था.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 11:25 AM (IST)
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