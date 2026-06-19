China Pakistan Friendship : चीन और पाकिस्तान अक्सर एक-दूसरे को आयरन ब्रदर कहते हैं. आज चीन और पाकिस्तान आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर इतने करीब हैं कि दुनिया के बड़े देश भी इस साझेदारी को गंभीरता से देखते हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने लगभग 1.22 अरब डॉलर के नए व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए. साथ ही चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के अगले चरण को तेज करने पर भी सहमति बनी. ऐसे में कई लोग इनकी दोस्ती के बारे में काफी चीजें सर्च करते हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि चीन और पाकिस्तान कितने पुराने दोस्त हैं और इनसे भिड़ने में क्यों अमेरिका खौफ खाता है.

चीन और पाकिस्तान कितने पुराने दोस्त हैं

चीन और पाकिस्तान की दोस्ती करीब 76 साल पुरानी है. 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेदोंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की स्थापना की घोषणा की. उस समय दुनिया शीत युद्ध के दौर में थी और ज्यादातर पश्चिमी देश नई कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने से बच रहे थे. ऐसे समय में पाकिस्तान ने 6 जनवरी 1950 को चीन को मान्यता दे दी. पाकिस्तान ऐसा करने वाला पहला मुस्लिम देश और शुरुआती गैर-कम्युनिस्ट देशों में शामिल था. उस समय यह फैसला केवल वैचारिक नहीं था. पाकिस्तान को अपने पड़ोस में एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी और चीन को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन की जरूरत थी. यहीं से दोनों देशों के बीच संबंधों की नींव पड़ी.

भारत के साथ तनाव ने दोनों देशों को और करीब लाया

शुरुआती सालों में भारत और चीन के भी अच्छे संबंध थे. हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा भी इसी दौर में दिया गया था, लेकिन बाद में सीमा विवादों के कारण दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा. दूसरी ओर पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. पाकिस्तान को लगा कि चीन उसके लिए एक जरूरी रणनीतिक साझेदार बन सकता है. विश्लेषकों के अनुसार भारत के साथ साझा प्रतिद्वंद्विता ही वह सबसे बड़ा कारण था जिसने चीन और पाकिस्तान को लगातार करीब रखा.

1962 का युद्ध बना रिश्तों का बड़ा मोड़

1962 में भारत और चीन के बीच सीमा युद्ध हुआ. इस संघर्ष में पाकिस्तान ने खुलकर चीन का समर्थन किया और भारत की आलोचना की. युद्ध के कुछ ही महीनों बाद 1963 में चीन और पाकिस्तान ने एक जरूरी सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसी समझौते के तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी का लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया. यह इलाका काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और भारत इसे जम्मू-कश्मीर का हिस्सा मानता है. उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस समझौते में अहम भूमिका निभाई थी. इसी साल चीन ने पाकिस्तान को 5 करोड़ डॉलर की ब्याज-मुक्त आर्थिक सहायता भी दी. इस समझौते ने दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती दी.

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परमाणु कार्यक्रम में भी चीन ने दिया साथ

1974 में भारत परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु क्षमता हासिल करने का निर्णय लिया. अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार 1970 और 1980 के दशक में चीन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में जरूरी सहायता दी. रिपोर्टों में दावा किया गया कि चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी जानकारी, मिसाइल तकनीक, हथियारों के डिजाइन और संवर्धित यूरेनियम उपलब्ध कराया, हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों आधिकारिक रूप से ऐसे दावों को स्वीकार नहीं करते हैं. इसके बाद ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के विकास में चीन की जरूरी भूमिका रही, 1998 में जब पाकिस्तान ने चागई में परमाणु परीक्षण किए, तब भी चीन ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन किया.

चीन और पाकिस्तान का जरूरी प्रतीक क्या है

चीन और पाकिस्तान के रिश्तों का एक जरूरी प्रतीक कराकोरम हाईवे है. इस सड़क का निर्माण 1960 के दशक में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग दो दशक लगे. लगभग 1,300 किलोमीटर लंबा यह मार्ग चीन के शिनजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान से जोड़ता है. निर्माण के दौरान 810 पाकिस्तानी मजदूर और लगभग 200 चीनी इंजीनियरों की मौत हुई. गिलगित में आज भी चीनी इंजीनियरों की स्मृति में एक कब्रिस्तान मौजूद है. इस परियोजना ने दोनों देशों को सड़क मार्ग से जोड़ दिया और बड़े आर्थिक सहयोग की नींव रखी.

चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कैसे हुई मजबूत

CPEC ने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को नई मजबूती दी. इसकी शुरुआत 2013 में हुई और 2015 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा के बाद इसमें तेजी आई. करीब 3,000 किलोमीटर लंबी यह परियोजना चीन के काशगर शहर को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है, जिसमें सड़कें, रेलवे, बिजली परियोजनाएं, विशेष आर्थिक क्षेत्र और बंदरगाह का विकास शामिल है. पाकिस्तान ने इसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव लाने वाली योजना बताया था, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा. चीन आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बन चुका है और पाकिस्तान के लगभग 80 प्रतिशत हथियार चीन से आते हैं. दोनों देशों ने मिलकर JF-17 थंडर लड़ाकू विमान समेत कई सैन्य उपकरण विकसित किए हैं. आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता बढ़ी है. चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जदाता है और उसके पास पाकिस्तान के लगभग 29 अरब डॉलर के लोन हैं.

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