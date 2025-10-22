हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMost Expensive Cities: भारत के किन शहरों में किराए का मकान सबसे महंगा? 30 हजार सैलरी वाले को भी देने पड़ते हैं इतने पैसे

Most Expensive Cities: भारत के किन शहरों में किराए का मकान सबसे महंगा? 30 हजार सैलरी वाले को भी देने पड़ते हैं इतने पैसे

Most Expensive Cities: नौकरीपेशा लोगों के लिए अब बड़े शहरों में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है. आइए जानते हैं उन शहरों के बारे में जहां पर किराए का मकान लेना सबसे ज्यादा महंगा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Oct 2025 11:13 AM (IST)
Most Expensive Cities: भारत के बड़े शहरों में किफायती आवास को ढूंढना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है. किराए आसमान छू रहे हैं और साथ ही वेतन में भी कमी आ रही है. ऐसे में कई मध्यम वर्गीय नौकरीपेशा लोग जिनकी सैलरी ही मात्र ₹30000 के करीब हो और जो काम करने के लिए दूसरे शहरों में आते हैं, उनके स्वतंत्र जीवन जीने के सपने दम तोड़ रहे हैं. आज हम जानेंगे भारत के उन शहरों के बारे में जहां पर किराए का मकान लेना सबसे ज्यादा महंगा है. तो आइए जानते हैं.

बेंगलुरु 

भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में मशहूर बेंगलुरु अब अपनी बढ़ती किराए की दरों के लिए भी पहचाना जाता है. यहां पर 1BHK अपार्टमेंट की कीमत लगभग ₹20000 प्रति माह है. इतना ही नहीं बल्कि मकान मालिक अक्सर इससे कई गुना ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट की मांग करते हैं. अब ₹30000 कमाने वालों के लिए यहां जीवन जीना कितना कठिन है यह तो साफ ही पता चलता है. 

मुंबई 

सपनों की नगरी मुंबई की भी कहानी कुछ अलग नहीं है. जुहू और मालाबार हिल जैसे पॉश इलाकों में तो किराए लाखों में है, लेकिन अगर उपनगरों में भी साधारण 1BHK फ्लैट देखें तो उसकी भी कीमत लगभग ₹25000 है. यह किराया वेतन का इतना बड़ा हिस्सा खा जाता है कि खाना और परिवहन जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना हो पाएं.

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद भी उन्हीं महानगरों की सूची में शामिल हो गए हैं जो बजट के लिहाज से काफी महंगे हैं. यहां पर भी एक साधारण 1BHK की कीमत ₹17000 से ₹20000 तक है. युवा पेशेवरों को अक्सर खर्च को सीमित करने के लिए रहने की जगह को साझा करना पड़ता है या फिर शहर के केंद्र से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है. 

चेन्नई 

चेन्नई को कभी किफायती दक्षिणी महानगर माना जाता था लेकिन अब किराए की कीमतों में यहां भी तेजी से वृद्धि हो रही है. पुनर्विकास परियोजनाओं, बेहतर बुनियादी ढांचे और बढ़ते रोजगार के अवसरों ने यहां की आवास की मांग को बढ़ा दिया है. यहां पर 1BHK का किराया लगभग ₹15000 है. 

महानगरों से परे 

सिर्फ महानगर ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहर भी इस बढ़ते किराए की चपेट में आ रहे हैं. चंडीगढ़ में 1BHK फ्लैट की कीमत लगभग 17000 रुपए है. वहीं अहमदाबाद में यह कीमत लगभग ₹20000 है और हैदराबाद में ₹16000. ऐसे में लगभग ₹20000 किराए में देने के बाद ₹30000 कमाने वालों के लिए खाने, बिलों, यात्रा और बचत के भी संतुलन को बनाना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है. इन्फ्लेशन दैनिक खर्चों को लगातार बढ़ा रही है और किफायती आवास की कमी लोगों की जेब पर एक अच्छा खासा बोझ डाल रही है.

Published at : 22 Oct 2025 11:13 AM (IST)
