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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMonsoon Word Origin: कहां से आया मानसून शब्द? जानिए किसने पहली बार इसे कहा था, क्या है इसका इतिहास?

Monsoon Word Origin: कहां से आया मानसून शब्द? जानिए किसने पहली बार इसे कहा था, क्या है इसका इतिहास?

मानसून खेत-खलियानों में नई जान डाल देता है और प्रकृति को हरियाली से भर देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मानसून शब्द का इस्तेमाल हम हमेशा करते रहते हैं, यह शब्द आखिर आया कहां से हैं..

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 08 Jul 2026 12:56 PM (IST)
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Monsoon Word Origin: देश भर में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और इसी मानसून की बारिश ने मुंबई से लेकर दिल्ली तक अफरा-तफरी मचा रखी है. मौसम विभाग भी मानसून को लेकर कई राज्यों में अलर्ट पर दिखा और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है. हालांकि कई बार जहां मानसून मुसीबत साथ लेकर आता है, तो दूसरी ओर यह गर्मी से राहत देने के साथ-साथ खेत-खलियानों में नई जान डाल देता है और प्रकृति को हरियाली से भर देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मानसून शब्द का इस्तेमाल हम हमेशा करते रहते हैं, यह शब्द आखिर आया कहां से हैं और इसका असली मतलब क्या है. अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं मानसून शब्द कहां से आया है और किसने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था. 

अरबी भाषा से निकला है मानसून शब्द 

मानसून शब्द की जड़ें अरबी भाषा से मिलती है. यह अरबी शब्द मौसिम से बना है, जिसका अर्थ मौसम या साल का एक निश्चित समय होता है. सदियों पहले अरब के नाविक और व्यापार समुद्र के रास्ते पूर्वी अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार करते थे. उस समय वे समुद्र में चलने वाली मौसमी हवाओं की दिशाओं के आधार पर अपनी यात्रा तय करते थे. इन्हीं मौसमी हवाओं के लिए मौसिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था. 

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पुर्तगालियों के जरिए दुनिया तक पहुंचा यह शब्द 

15वीं और 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली व्यापारी हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने अरबी शब्द मौसिम को अपने उच्चारण के अनुसार मोनसाहो कहना शुरू कर दिया. बाद में यही शब्द अंग्रेजी में मानसून बन गया. धीरे-धीरे मौसम विभाग ने भी इस शब्द को स्वीकार कर लिया और आज पूरी दुनिया मौसमी हवाओं और उनसे जुड़ी वर्षा प्रणाली के लिए मानसून शब्द का इस्तेमाल करते हैं. 

क्या सिर्फ बारिश का नाम है मानसून? 

कई लोग अक्सर मानसून का मतलब केवल बारिश समझ लेते हैं, लेकिन मौसम विभाग में इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा व्यापक है. वैज्ञानिकों के अनुसार जब गर्मी के मौसम के बाद हवाओं की दिशा में मौसमी बदलाव होता है, तो उसे मानसून कहा जाता है. समुद्र और जमीन के तापमान में अंतर के कारण हवाएं अपना रूप बदलती है. समुद्र से आने वाली इन हवाओं में नमी होती है, जो आगे बढ़कर बारिश कराती है. यानी मानसून का शब्द केवल वर्षा से नहीं बल्कि मौसमी पवन प्रणाली से हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 Jul 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Monsoon Meaning Monsoon Word Origin History Of Monsoon Mosoon Etymology
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