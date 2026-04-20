हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजToll Free Countries: इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट

Toll Free Countries: इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट

Toll Free Countries: दुनिया में कुछ ऐसे देश है जो अपनी सड़कों पर टोल नहीं लगाते. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 20 Apr 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सरकारी फंडिंग और मजबूत राजस्व से सड़कों का रखरखाव होता है।

Toll Free Countries: पूरी दुनिया में हाईवे पर टोल टैक्स देना सफर का एक अहम हिस्सा होता है. लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर ड्राइवर बिना कोई टोल शुल्क दिए सड़कों और एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन देशों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव सरकारी फंडिंग, इनकम टैक्स या मजबूत राष्ट्रीय राजस्व के जरिए किया जाता है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

खाड़ी और एशियाई देश 

कई खाड़ी और एशियाई देशों में सड़क ज्यादातर टोल मुक्त होती हैं. कुवैत और ओमान जैसे देशों में सड़कों का नेटवर्क पूरी तरह से  मुफ्त है. यहां बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भी कोई भी भुगतान करने की जरूरत नहीं होती. सऊदी अरब ने पहले टोल सिस्टम शुरू करने पर विचार किया था लेकिन वे योजनाएं अभी भी रुकी हुई हैं. 

बहरीन देश के अंदर मुफ्त आवाजाही की अनुमति देता है लेकिन सऊदी अरब से जोड़ने वाले कॉजवे पर ही शुल्क लेता है. इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात थोड़ा अलग मॉडल अपनाता है. जहां ज्यादातर अमीरात मुफ्त सड़कें देता है वहीं दुबई ने सालिक नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम शुरू किया है. लेबनान, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान और यमन जैसे दूसरे देश भी टोल टैक्स नहीं लगाते हैं.

क्या है यूरोप की स्थिति? 

यूरोप में कई देश सीधे टोल इकट्ठा करने के बजाय टैक्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड देकर टोल मुक्त सड़क सिस्टम बनाए रखते हैं. फिनलैंड इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है. यहां हाईवे पूरी तरह से  सार्वजनिक फंड से बनाए और रखे जाते हैं. इससे टोल की जरूरत खत्म हो गई है. मोनाको और लिकटेंस्टीन जैसे छोटे देश भी अपने छोटे आकार की वजह से सड़कों का पूरी तरह से मुफ्त इस्तेमाल करने की सुविधा देते हैं. 

टोल मुक्त यात्रा की सुविधा देने वाले दूसरे क्षेत्र 

एशिया और यूरोप के बाहर कुछ द्विपीय देश और छोटे देश भी नो टोल नीति का पालन करते हैं. बहामास और केमैन आइलैंड्स ड्राइवरों को बिना कोई सड़क इस्तेमाल शुल्क दिए यात्रा करने की अनुमति देते हैं. इससे वहां के निवासियों और पर्यटकों के लिए परिवहन आसान हो जाता है. इसी तरह भूटान भी अपनी सड़कों पर टोल टैक्स नहीं लगाता है.

यह भी पढ़ें: होर्मुज स्ट्रेट के पास बसे देश कौन-कौन से, वो क्यों नहीं करते इस तेल रूट पर ईरान की तरह कब्जा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 20 Apr 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Toll Tax Road Tax Toll Free Countries
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Toll Free Countries: इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट
इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
होर्मुज स्ट्रेट के पास बसे देश कौन-कौन से, वो क्यों नहीं करते इस तेल रूट पर ईरान की तरह कब्जा?
होर्मुज स्ट्रेट के पास बसे देश कौन-कौन से, वो क्यों नहीं करते इस तेल रूट पर ईरान की तरह कब्जा?
जनरल नॉलेज
House Courtyard: पुराने घरों में क्यों बनाया जाता था आंगन, जानें इसके पीछे का साइंस
पुराने घरों में क्यों बनाया जाता था आंगन, जानें इसके पीछे का साइंस
जनरल नॉलेज
US Citizens Detained: आम मोबाइल से कितने अलग होते हैं सैटेलाइट फोन, इनकी ट्रैकिंग कितनी मुश्किल?
आम मोबाइल से कितने अलग होते हैं सैटेलाइट फोन, इनकी ट्रैकिंग कितनी मुश्किल?
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
युद्ध या शांति... दोबारा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
युद्ध या शांति.. दोबारा पाक जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
आईपीएल 2026
KKR Playoff Scenario: 7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
विश्व
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
बॉलीवुड
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
ट्रेंडिंग
Video: पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget