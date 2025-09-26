हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिन देशों से कौन-सा हथियार खरीदता है पाकिस्तान? फाइटर जेट से लेकर ड्रोन तक की देख लें लिस्ट

किन देशों से कौन-सा हथियार खरीदता है पाकिस्तान? फाइटर जेट से लेकर ड्रोन तक की देख लें लिस्ट

पाकिस्तान की सेना अब वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों स्तरों पर अपने हथियारों और युद्धक तकनीक को अपग्रेड कर रही है. वहीं पाकिस्तान की रक्षा और हथियार खरीद में कुछ देशों की भूमिका सबसे अहम बन गई है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Sep 2025 09:32 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान लगातार अपनी सुरक्षा तैयारियों को तेजी से मजबूत करने की तैयारी कर रहा है. पाकिस्तान अब युद्ध की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तेजी से मॉर्डन हथियार खरीद रहा है. इसका उद्देश्य भविष्य में भारत या किसी अन्य देश की ओर से की जाने वाली आक्रामक कार्रवाई का मुकाबला करना है. इसके साथ ही पाकिस्तान की सेना अब वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों स्तरों पर अपने हथियारों और युद्धक तकनीक को अपग्रेड कर रही है. वहीं पाकिस्तान की रक्षा और हथियार खरीद में कुछ देशों की भूमिका सबसे अहम बन गई है. हालांकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी में  हथियारों की खरीद की खबरें सुर्खियों में रही हैं. तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान किन देशों से कौन-सा हथियार खरीदता है. 

पाकिस्तान किन देशों से कौन-सा हथियार खरीदता है?

पाकिस्तान के कुल हथियारों के आयात में 80 प्रतिशत से ज्यादा योगदान अकेले चीन का है. चीन से पाकिस्तान को कई प्रमुख हथियारों की सप्लाई हो रही है. चीन के अलावा तुर्की पाकिस्तान को मॉर्डन ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दे रहा है. 

1. J-10CE फाइटर जेट्स - यह मीडियम रेंज के लड़ाकू विमान हैं. पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन्हें शामिल कर लिया है और कुछ और बैच आने की संभावना है. 

2. J-35A स्टेल्थ फाइटर - यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 40 विमानों का सौदा हो चुका है और परीक्षण गिलगित-बाल्टिस्तान में किया गया है. 

3. PL-15E मिसाइलें - यह लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइलें हैं. ये फाइटर जेट से हवा में ही दुश्मन विमान को गिरा सकती हैं. 

4. CM-400 AKG मिसाइल - यह एंटी-शिप और लैंड-अटैक मिसाइलें हैं. पाकिस्तान उन्हें अपने समुद्री सुरक्षा बल और जेट्स के लिए खरीद रहा है. 

5. सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें SAMs - यह एयरबेस और अन्य संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए खरीदी गई मिसाइलें हैं. 

6. हांगोर क्लास पनडुब्बियां - चीन से पाकिस्तान को 8 डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां मिल रही हैं. ये पनडुब्बियां समुद्र में निगरानी और हमला करने के लिए यूज होती हैं. 

7. मिसाइल बोट्स और एयरक्राफ्ट्स - यह तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए छोटी बोट्स और मिसाइलें खरीदी जा रही हैं. 

8. एंटी-सबमरीन वारफेयर एसेट्स - इसमें सोनार सिस्टम, गश्ती जहाज, हेलीकॉप्टर और अंडरवॉटर ड्रोन शामिल हैं. 

9. MALE UCAVs - यह लंबे समय तक उड़ने वाले और हमले करने वाले ड्रोन है. 

10. ईडब्ल्यू पॉड्स और UAVs - यह ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दुश्मन के रडार को जाम करने और सिग्नल इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखते हैं.  

11. Bayraktar और Anka ड्रोन - ये ड्रोन युद्ध में निगरानी और हमला करने की क्षमताओं से लैस हैं. 

12. EW पॉड्स और जैमिंग सिस्टम - पाकिस्तान तुर्की से स्टैंड-ऑफ जैमर्स यानी रडार या संचार व्यवस्था को दूर से बाधित करने वाले सिस्टम भी खरीद रहा है. 

यह भी पढ़ें: World Oldest Currency: ये हैं दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी, जानिए टॉप 5 की लिस्ट

Published at : 26 Sep 2025 09:32 AM (IST)
Tags :
Weapons Pakistan Pakistan Army Upgrade Pakistan Arms Purchase Pak Defence Deal With China
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
क्रिकेट
Asia Cup IND vs PAK: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
क्रिकेट
Asia Cup IND vs PAK: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
विश्व
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
Home Tips
How to Cut Onions Without Crying: अब प्याज काटते वक्त आपको नहीं आएगा रोना! इन 7 टिप्स को जरूर अपनाएं
अब प्याज काटते वक्त आपको नहीं आएगा रोना! इन 7 टिप्स को जरूर अपनाएं
जनरल नॉलेज
Employee Bonus: क्या भारत में दिवाली की तरह पाकिस्तान में कर्मचारियों को मिलता है ईद का बोनस? जान लें नियम
क्या भारत में दिवाली की तरह पाकिस्तान में कर्मचारियों को मिलता है ईद का बोनस? जान लें नियम
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget