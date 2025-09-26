किन देशों से कौन-सा हथियार खरीदता है पाकिस्तान? फाइटर जेट से लेकर ड्रोन तक की देख लें लिस्ट

पाकिस्तान लगातार अपनी सुरक्षा तैयारियों को तेजी से मजबूत करने की तैयारी कर रहा है. पाकिस्तान अब युद्ध की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तेजी से मॉर्डन हथियार खरीद रहा है. इसका उद्देश्य भविष्य में भारत या किसी अन्य देश की ओर से की जाने वाली आक्रामक कार्रवाई का मुकाबला करना है. इसके साथ ही पाकिस्तान की सेना अब वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों स्तरों पर अपने हथियारों और युद्धक तकनीक को अपग्रेड कर रही है. वहीं पाकिस्तान की रक्षा और हथियार खरीद में कुछ देशों की भूमिका सबसे अहम बन गई है. हालांकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी में हथियारों की खरीद की खबरें सुर्खियों में रही हैं. तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान किन देशों से कौन-सा हथियार खरीदता है.

पाकिस्तान किन देशों से कौन-सा हथियार खरीदता है?

पाकिस्तान के कुल हथियारों के आयात में 80 प्रतिशत से ज्यादा योगदान अकेले चीन का है. चीन से पाकिस्तान को कई प्रमुख हथियारों की सप्लाई हो रही है. चीन के अलावा तुर्की पाकिस्तान को मॉर्डन ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दे रहा है.

1. J-10CE फाइटर जेट्स - यह मीडियम रेंज के लड़ाकू विमान हैं. पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन्हें शामिल कर लिया है और कुछ और बैच आने की संभावना है.

2. J-35A स्टेल्थ फाइटर - यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 40 विमानों का सौदा हो चुका है और परीक्षण गिलगित-बाल्टिस्तान में किया गया है.

3. PL-15E मिसाइलें - यह लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइलें हैं. ये फाइटर जेट से हवा में ही दुश्मन विमान को गिरा सकती हैं.

4. CM-400 AKG मिसाइल - यह एंटी-शिप और लैंड-अटैक मिसाइलें हैं. पाकिस्तान उन्हें अपने समुद्री सुरक्षा बल और जेट्स के लिए खरीद रहा है.

5. सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें SAMs - यह एयरबेस और अन्य संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए खरीदी गई मिसाइलें हैं.

6. हांगोर क्लास पनडुब्बियां - चीन से पाकिस्तान को 8 डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां मिल रही हैं. ये पनडुब्बियां समुद्र में निगरानी और हमला करने के लिए यूज होती हैं.

7. मिसाइल बोट्स और एयरक्राफ्ट्स - यह तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए छोटी बोट्स और मिसाइलें खरीदी जा रही हैं.

8. एंटी-सबमरीन वारफेयर एसेट्स - इसमें सोनार सिस्टम, गश्ती जहाज, हेलीकॉप्टर और अंडरवॉटर ड्रोन शामिल हैं.

9. MALE UCAVs - यह लंबे समय तक उड़ने वाले और हमले करने वाले ड्रोन है.

10. ईडब्ल्यू पॉड्स और UAVs - यह ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दुश्मन के रडार को जाम करने और सिग्नल इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखते हैं.

11. Bayraktar और Anka ड्रोन - ये ड्रोन युद्ध में निगरानी और हमला करने की क्षमताओं से लैस हैं.

12. EW पॉड्स और जैमिंग सिस्टम - पाकिस्तान तुर्की से स्टैंड-ऑफ जैमर्स यानी रडार या संचार व्यवस्था को दूर से बाधित करने वाले सिस्टम भी खरीद रहा है.

