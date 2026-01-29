हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

किस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

सोना सिर्फ तिजोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तेज और महंगी कारों की पहचान भी बन चुका है. आइए जानते हैं कि किन कारों में सोने का इस्तेमाल होता है, नाम आपको हैरान कर देगा.

By : निधि पाल | Updated at : 29 Jan 2026 07:06 AM (IST)
सोने के दाम आसमान छू रहे हैं. ऐसे में जब हम सोने की बात करते हैं तो जेवर, सिक्के या तिजोरी में रखी दौलत याद आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोना सड़कों पर दौड़ती कारों में भी चमकता है? कुछ कारें ऐसी हैं जिनमें सोने का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि डिजाइन, पहचान और तकनीक के हिस्से के तौर पर किया जाता है. खास बात यह है कि इनमें इस्तेमाल होने वाला सोना आम गहनों की तरह शुद्ध होता है.

लग्जरी कारों में सोने की एंट्री

दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कारों में सोने का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है. लेकिन सबसे ज्यादा सोने का उपयोग आम कारों में नहीं, बल्कि खास तौर पर कस्टमाइज की गई सुपर लग्जरी गाड़ियों में होता है. इनमें सबसे चर्चित नाम बुगाटी चिरोन का है. यह कार रफ्तार के साथ-साथ शाही डिजाइन के लिए भी जानी जाती है.

सोने से सजी रफ्तार

बुगाटी चिरोन में 24 कैरेट सोने की परत का इस्तेमाल किया गया है. यह सोना पूरी कार पर नहीं, बल्कि खास हिस्सों पर लगाया जाता है. फ्रंट ग्रिल, गैस कैप, ऑयल कैप और पीछे लगे EB लोगो पर सोने की कोटिंग की जाती है. इन हिस्सों में सोना न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि जंग से बचाने में भी मदद करता है.

गोल्ड मैकरॉन डिजाइन की खासियत

चिरोन में इस्तेमाल होने वाला गोल्ड मैकरॉन डिजाइन 970 स्टर्लिंग सिल्वर बेस पर तैयार किया जाता है. पहले इसे निकल से कोट किया जाता है, फिर उस पर सोने की बेहद पतली परत चढ़ाई जाती है. इसके बाद मिरर फिनिश के लिए खास पॉलिश की जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में 10 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, जिससे हर हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट बन सके.

सिर्फ ग्रिल नहीं, कई हिस्सों में सोना

बुगाटी ने सिर्फ ग्रिल तक खुद को सीमित नहीं रखा. कार के हॉर्सशू ग्रिल की ट्रिम, इंजन कवर, पीछे के विंग के नीचे बने अक्षर और बॉडी पर खिंची पतली गोल्डन लाइन्स भी सोने से सजी होती हैं. ये लाइन्स कार के आगे से पीछे तक फैली होती हैं, जो इसकी रॉयल पहचान को और मजबूत करती हैं.

रईसों की गोल्ड-प्लेटेड कारें

दुबई और ब्रुनेई जैसे देशों के शाही परिवारों और अरब अमीरों ने कई कारों को पूरी तरह गोल्ड प्लेटेड भी करवाया है. ब्रुनेई के सुल्तान का रोल्स-रॉयस कलेक्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. हालांकि ये कारें फैक्ट्री स्टैंडर्ड नहीं, बल्कि कस्टमाइजेशन का नतीजा होती हैं.

आम कारों में कितना सोना होता है?

आम कारों में भी सोना मौजूद होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में. कार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड और सेंसर में माइक्रो लेवल पर सोने का इस्तेमाल किया जाता है. एक सामान्य कार में कुल मिलाकर आधे ग्राम तक सोना हो सकता है, जो तकनीकी जरूरतों के लिए होता है, न कि दिखावे के लिए.

Published at : 29 Jan 2026 07:06 AM (IST)
