हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजये हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-10 में भारत की ये सिटीज भी शामिल

ये हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-10 में भारत की ये सिटीज भी शामिल

दिवाली के अगले द‍िन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. इसके साथ दिल्ली दुनिया के उन शहरों में भी शामिल है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 Oct 2025 03:04 PM (IST)
दिवाली के त्योहार के बाद दिल्ली की हवा फिर से खराब स्तर पर पहुंच गई है . दिवाली के दिन लोग लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित समय सीमा से ज्यादा समय तक पटाखे फोड़ते रहे, जिससे दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में घनी धुंध छा गई. वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार आज यानी 21 अक्टूबर की सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 352 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. इसके साथ दिल्ली दुनिया के उन शहरों में भी शामिल है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं. ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन-कौन से हैं और टॉप 10 में भारत की कौन-सी सिटीज शामिल हैं?

ये हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर

स्विस वायु गुणवत्ता फर्म IQAir की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के शहर भी शामिल हैं. वहीं, इस लिस्ट में भारत के साथ पाकिस्तान के शहर भी दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं.

1. दिल्ली, भारत

2. लाहौर, पाकिस्तान

3. कुवैत सिटीकुवैत

4. कराची, पाकिस्तान

5. मुंबई, भारत

6. ताशकंदउज़्बेकिस्तान

7. दोहा, कतर

8. कोलकाता, भारत

9. कैनबराऑस्ट्रेलिया

10. जकार्ताइंडोनेशिया

स्विस वायु गुणवत्ता फर्म IQAir की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के तीन बड़े शहर शामिल है. जिनमें दिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर आता है. वहीं मुंबई इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर आता है और कोलकाता इस ल‍िस्‍ट में आठवें नंबर पर आता है. भारतीय शहरों में प्रदूषण के ये आंकड़े दिवाली के एक दिन बाद आए, जब पूरे भारत में पटाखे फोड़े गए. वहीं पटाखे वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माने जाते हैं और दिवाली पर पटाखे फोड़े जाने के बाद हर साल वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी स‍िर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति

दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी थी. लेकिन लोगों ने 18 से 21 अक्टूबर तक इसके उपयोग और समय का पालन नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिल्ली सहित एनसीआर के इलाकों में पटाखे केवल शाम 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकते थे. इसके बावजूद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करते हुए पटाखे जलाए, जिससे दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की हवा प्रदूषित हो गई.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 21 Oct 2025 03:04 PM (IST)
Cities Polluted INDIA WORLD
