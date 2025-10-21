ये हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-10 में भारत की ये सिटीज भी शामिल

दिवाली के त्योहार के बाद दिल्ली की हवा फिर से खराब स्तर पर पहुंच गई है . दिवाली के दिन लोग लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित समय सीमा से ज्यादा समय तक पटाखे फोड़ते रहे, जिससे दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में घनी धुंध छा गई. वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार आज यानी 21 अक्टूबर की सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 352 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. इसके साथ दिल्ली दुनिया के उन शहरों में भी शामिल है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं. ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन-कौन से हैं और टॉप 10 में भारत की कौन-सी सिटीज शामिल हैं?

ये हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर

स्विस वायु गुणवत्ता फर्म IQAir की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के शहर भी शामिल हैं. वहीं, इस लिस्ट में भारत के साथ पाकिस्तान के शहर भी दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं.

1. दिल्ली, भारत

2. लाहौर, पाकिस्तान

3. कुवैत सिटी, कुवैत

4. कराची, पाकिस्तान

5. मुंबई, भारत

6. ताशकंद, उज़्बेकिस्तान

7. दोहा, कतर

8. कोलकाता, भारत

9. कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया

10. जकार्ता, इंडोनेशिया

स्विस वायु गुणवत्ता फर्म IQAir की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के तीन बड़े शहर शामिल है. जिनमें दिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर आता है. वहीं मुंबई इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर आता है और कोलकाता इस ल‍िस्‍ट में आठवें नंबर पर आता है. भारतीय शहरों में प्रदूषण के ये आंकड़े दिवाली के एक दिन बाद आए, जब पूरे भारत में पटाखे फोड़े गए. वहीं पटाखे वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माने जाते हैं और दिवाली पर पटाखे फोड़े जाने के बाद हर साल वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी स‍िर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति

दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी थी. लेकिन लोगों ने 18 से 21 अक्टूबर तक इसके उपयोग और समय का पालन नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिल्ली सहित एनसीआर के इलाकों में पटाखे केवल शाम 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकते थे. इसके बावजूद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करते हुए पटाखे जलाए, जिससे दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की हवा प्रदूषित हो गई.

ये भी पढ़ें: एशिया के किन देशों में कोई महिला कभी नहीं बन सकती प्रधानमंत्री, जानें क्या है वजह?