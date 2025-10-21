हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएशिया के किन देशों में कोई महिला कभी नहीं बन सकती प्रधानमंत्री, जानें क्या है वजह?

एशिया के किन देशों में कोई महिला कभी नहीं बन सकती प्रधानमंत्री, जानें क्या है वजह?

Asian Countries Where No Women Become PM: एशिया में जहां एक ओर कुछ देशों ने महिलाओं को सशक्त नेतृत्व का अवसर दिया, वहीं कई देश आज भी पितृसत्तात्मक सोच और धार्मिक प्रतिबंधों की जंजीरों में जकड़े हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 21 Oct 2025 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

जहां एक ओर महिलाएं दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सियों तक पहुंच चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर एशिया के कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां महिला नेतृत्व की कल्पना तक करना नामुमकिन लगता है. ये वो जगहें हैं जहां कानून, परंपराएं और समाज की सोच आज भी महिलाओं को सत्ता की चौखट पर रुकने को मजबूर करती हैं. सवाल ये है कि जब दुनिया बराबरी की बात कर रही है, तब भी एशिया के इन देशों में प्रधानमंत्री की कुर्सी सिर्फ पुरुषों के नाम क्यों लिखी गई है? चलिए जानते हैं.

सऊदी अरब और कतर जैसे देश

सऊदी अरब, कतर, और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों में संविधान या शासन प्रणाली महिलाओं को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने की अनुमति ही नहीं देती है. इन देशों में राजशाही का शासन है, जहां सत्ता का हस्तांतरण केवल पुरुष शाही परिवारों के भीतर होता है. महिलाएं यहां कुछ मंत्रिपदों तक जरूर पहुंची हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च कार्यकारी कुर्सी से अभी भी बहुत दूर हैं.

उत्तर कोरिया और चीन

उत्तर कोरिया में किम परिवार की सत्ता ने किसी महिला को अब तक नेतृत्व का मौका नहीं दिया है. देश की सत्तारूढ़ पार्टी में महिलाएं मौजूद हैं, पर उनका प्रभाव सीमित है. वहीं चीन में भी अब तक कोई महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बनी है. हालांकि कई महिलाओं ने कम्युनिस्ट पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, पर सत्ता के असली केंद्र से वे हमेशा दूर रखी गई हैं.

जापान और दक्षिण कोरिया की स्थिति

जापान ने हाल ही में साने ताकाइची के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री पाकर इतिहास रचा, लेकिन इससे पहले लंबे समय तक देश में पुरुष वर्चस्व ही कायम था. इसके विपरीत दक्षिण कोरिया में एक समय पार्क ग्यून-हे राष्ट्रपति बनी थीं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा. इस घटना ने कोरिया में महिला नेतृत्व की छवि को भी झटका मिला था.

अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश

अफगानिस्तान और ईरान में महिलाओं के लिए राजनीति लगभग निषिद्ध क्षेत्र है. तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में महिलाएं न तो शिक्षा के अधिकार का पूरा उपयोग कर पाती हैं, न ही राजनीतिक भागीदारी की स्वतंत्रता रखती हैं. ईरान में भी धार्मिक कानून महिलाओं को शीर्ष राजनीतिक पदों तक पहुंचने से रोकते हैं.

यह भी पढ़ें: कभी ड्रम बजाते-बजाते ड्रमस्टिक्स तोड़ देती थी यह महिला, अब बन गई हैं इस देश की प्रधानमंत्री

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 01:02 PM (IST)
Tags :
Asian Countries Women Prime Ministers In Asian Countries Saudi Arabia Politics China Women Leadership
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बहन के पास बर्थडे पर केक काटने तक के नहीं होते थे पैसे, अब जीती है लग्जरी लाइफ
प्रियंका चोपड़ा की बहन के पास बर्थडे पर केक काटने तक के नहीं होते थे पैसे, अब जीती है लग्जरी लाइफ
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?
आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?
हेल्थ
इन लोगों को रोजाना पीनी चाहिए आम के पत्तों की चाय, मिलते हैं इतने सारे फायदे
इन लोगों को रोजाना पीनी चाहिए आम के पत्तों की चाय, मिलते हैं इतने सारे फायदे
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget