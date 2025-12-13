ये हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी नदियां, नाम जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

दुनिया में नदियों का महत्व केवल पानी तक सीमित नहीं है. नदियां ही वह आधार हैं, जिनके किनारे मानव सभ्यता ने जन्म लिया, पली-बढ़ी और विकसित हुई. प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक युग तक, नदियों ने खेती, व्यापार, परिवहन और जीवनशैली को आकार दिया है. कई महान सभ्यताएं नदियों के तट पर ही विकसित हुईं और आज भी करोड़ों लोगों का जीवन इन नदियों पर निर्भर है.

कुछ नदियां अपनी अद्भुत लंबाई के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ अपने विशाल जल प्रवाह के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं. तो आइए आज जानते हैं कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं, जिन्होंने इतिहास से लेकर वर्तमान तक मानव जीवन को गहराई से प्रभावित किया है.

ये हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी नदियां

1. नील नदी – नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है. इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है.यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों से होकर बहती है, जिनमें इथियोपिया, सूडान और मिस्र प्रमुख हैं. नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह आगे चलकर भूमध्य सागर में मिल जाती है. प्राचीन मिस्र की पूरी सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी. नील नदी के कारण वहां खेती संभव हो पाई और रेगिस्तान के बीच एक समृद्ध सभ्यता खड़ी हो सकी. आज भी मिस्र और आसपास के क्षेत्रों में नील नदी जीवन रेखा मानी जाती है.

2. अमेजन नदी - अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है और जल की मात्रा के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है. इसकी लंबाई लगभग 6,400 किलोमीटर है. यह नदी ब्राजील, पेरू और कोलंबिया जैसे देशों से होकर गुजरती है. अमेजन नदी का क्षेत्र घने अमेजन वर्षा वनों से घिरा हुआ है, जिसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है. यह नदी न केवल लाखों लोगों का घर है, बल्कि हजारों प्रकार के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं का भी सहारा है.

3. यांग्त्जी नदी – यांग्त्जी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी और चीन की सबसे बड़ी नदी है. इसकी लंबाई लगभग 6,300 किलोमीटर है. यह नदी तिब्बत के ऊंचे पठार से निकलती है और आगे चलकर पूर्वी चीन सागर में मिल जाती है. यांग्त्जी नदी चीन के कई बड़े शहरों से होकर बहती है और देश की खेती, उद्योग और परिवहन व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है. चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस नदी का बड़ा योगदान है.

4. मिसिसिपी-मिसौरी नदी - उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के मिलने से बनी है. इन दोनों नदियों की संयुक्त लंबाई लगभग 6,275 किलोमीटर है. यह नदी प्रणाली अमेरिका के मध्य भाग से होकर बहती है और अंत में मेक्सिको की खाड़ी में मिल जाती है. यह नदी अमेरिका के व्यापार, कृषि और परिवहन के लिए बेहद जरूरी है. पुराने समय से लेकर आज तक यह नदी देश की आर्थिक रीढ़ बनी हुई है.

5. येनिसेय नदी – येनिसेय नदी प्रणाली उत्तरी एशिया की प्रमुख और विशाल नदी प्रणालियों में से एक है. इसकी कुल लंबाई लगभग 5,539 किलोमीटर है. इस नदी की शुरुआत मंगोलिया से होती है और यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र से होकर बहते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती है. येनिसेय नदी साइबेरिया के बड़े इलाके को पानी देती है और वहां के वन्य जीव, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के जीवन में अहम भूमिका निभाती है.

