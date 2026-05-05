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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजColonel GS: क्या कर्नल पाकिस्तान की तरह और देशों के लिए भी होती है नियुक्ति, कैसे काम करती है भारतीय सेना?

Colonel GS: क्या कर्नल पाकिस्तान की तरह और देशों के लिए भी होती है नियुक्ति, कैसे काम करती है भारतीय सेना?

Colonel GS: कर्नल पाकिस्तान की तरफ भारतीय सेना में दूसरे देशों को लेकर भी नियुक्तियां हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 May 2026 02:15 PM (IST)
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  • भारतीय सेना में कर्नल पाकिस्तान/चीन विशिष्ट नियुक्तियाँ हैं।
  • यह नियुक्तियाँ रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार देशों पर केंद्रित हैं।
  • अधिकारी खुफिया जानकारी, योजना और समन्वय का काम संभालते हैं।
  • यह सिस्टम जटिल सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करता है।

Colonel GS: कर्नल पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट भारतीय सेना में कोई अलग या फिर अनोखी नियुक्ति नहीं है. असल में यह एक बड़े और काफी व्यवस्थित सिस्टम का हिस्सा है. यहां अधिकारियों को भारत की रणनीतिक और सुरक्षा प्राथमिकताओं के आधार पर किसी खास देश या फिर इलाके से जुड़े डेस्क पर तैनात किया जाता है. दूसरे देशों के लिए भी ऐसी ही नियुक्तियां की जाती हैं. खासकर उन देशों के लिए जो भूराजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं या फिर जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं.

भारतीय सेना में देश-विशेष नियुक्ति 

जिस तरह पाकिस्तान से जुड़े मामलों को संभालने के लिए एक कर्नल जनरल स्टाफ पाकिस्तान होता है. इस तरह भारतीय सेना में कर्नल जनरल स्टाफ चीन नाम का भी एक खास पद होता है. बीते कुछ सालों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव की वजह से इस पद का महत्व और भी बढ़ गया है. इस डेस्क पर तैनात अधिकारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखता है. इसमें सैनिकों की तैनाती, सीमावर्ती इलाकों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और सैन्य रणनीति में बदलाव शामिल हैं.

पाकिस्तान और चीन के अलावा सेना बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे दूसरे रणनीतिक रूप से जरूरी इलाकों के लिए और साथ ही  मिडिल ईस्ट जैसे बड़े इलाकों के लिए भी डेस्क रखती है. इन डेस्क पर तैनात अधिकारी इन इलाकों के राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक घटनाक्रमों को समझने में माहिर होते हैं. इससे यह पक्का होता है कि भारत को पूरी जानकारी मिलती रहे और वह तैयार रहे.

यह भी पढ़ें: इंडियन आर्मी में कौन होता है कर्नल पाकिस्तान, इसका क्या काम?

रैंक बनाम नियुक्ति को समझना 

कर्नल जनरल स्टाफ पाकिस्तान या फिर कर्नल जनरल स्टाफ चीन जैसी भूमिका को पूरी तरह से समझने के लिए रैंक और नियुक्ति के बीच का अंतर समझना काफी जरूरी है. कर्नल सेना के पद में सिर्फ एक रैंक है, जबकि जनरल स्टाफ पाकिस्तान या फिर जनरल स्टाफ चीन उस अधिकारी को सौंपी गई खास जिम्मेदारी को दिखाता है. यह काफी हद तक किसी पेशेवर विशेषज्ञता की तरह काम करता है.

कमांड भूमिका पर स्टाफ भूमिका

भारतीय सेना कमांड और स्टाफ की जिम्मेदारियों के बीच एक साफ बंटवारे के जरिए काम करती है. कमांड अधिकारी वे होते हैं जो जमीन पर सैनिकों को लीड करते हैं. जैसे कि ऑपरेशनल यूनिट्स के लिए जिम्मेदार बटालियन कमांडर. 

इसके उलट स्टाफ अधिकारी मुख्यालय के अंदर काम करते हैं. साथ ही उनका ध्यान योजना बनाने, खुफिया जानकारी, लॉजिस्टिक्स और तालमेल पर होता है. कर्नल जनरल स्टाफ जैसे पद स्टाफ भूमिकाओं के तहत आते हैं. 

यह सिस्टम क्यों मौजूद हैं?

भारत के सुरक्षा माहौल में कई सीमाएं और जटिल क्षेत्रीय समीकरण शामिल हैं. खास देशों के लिए अलग से डेस्क बनाकर भारतीय सेना लगातार निगरानी और तेज रणनीतिक प्रतिक्रिया को पक्का करती है. ये नियुक्तियां खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और फैसला लेने के बीच की खाई को पाटने में मदद करती हैं.

यह भी पढ़ें: चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी को कितनी मिलेगी पेंशन, क्या है नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 05 May 2026 02:15 PM (IST)
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