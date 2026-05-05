ताइयो नो तामागो आम (Taiyo no Tamago Mango) को एग ऑफ द सन भी कहा जाता है. यह जापान के मियाजाकी क्षेत्र में उगाया जाता है. इसका रंग गहरा लाल और स्वाद बहुत मीठा होता है. यह आम दिखने में बहुत सुंदर होता है और इसे दुनिया का सबसे महंगा आम माना जाता है. इसकी कीमत कई बार 2-3 लाख रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा हो जाती है.