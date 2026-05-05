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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWorld Most Expensive Fruits : ये रहे दुनिया के सबसे महंगे फल, दाम सुनकर नहीं होगा यकीन

World Most Expensive Fruits : ये रहे दुनिया के सबसे महंगे फल, दाम सुनकर नहीं होगा यकीन

World Most Expensive Fruits : दुनिया में कुछ ऐसे भी फल हैं जिनकी कीमत सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ये फल इतने खास और महंगे होते हैं कि इनकी कीमत हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये तक पहुंच जाती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 May 2026 09:02 AM (IST)
World Most Expensive Fruits : दुनिया में कुछ ऐसे भी फल हैं जिनकी कीमत सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ये फल इतने खास और महंगे होते हैं कि इनकी कीमत हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये तक पहुंच जाती है.

फल हमारी डेली डाइट का एक जरूरी हिस्सा हैं. आमतौर पर हम सोचते हैं कि फल ज्यादा से ज्यादा 500 या हजार रुपये किलो तक महंगे हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी फल हैं जिनकी कीमत सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ये फल इतने खास और महंगे होते हैं कि इनकी कीमत हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये तक पहुंच जाती है. इन फलों की खासियत सिर्फ उनका टेस्ट नहीं होता, बल्कि उनकी खेती का तरीका, उनकी देखभाल और उनकी रेयरिटी भी उन्हें बेहद महंगा बनाती है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे फल कौन से हैं.

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युबारी तरबूज (Yubari Melon) दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक माना जाता है. यह जापान के होक्काइडो क्षेत्र में उगाया जाता है. इसकी खेती बहुत खास तरीके से ग्रीन हाउस में होती है और हर फल की बहुत देखभाल की जाती है. इसकी मिठास और टेस्ट बहुत अलग होता है. कई बार इसकी एक जोड़ी की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच जाती है.
युबारी तरबूज (Yubari Melon) दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक माना जाता है. यह जापान के होक्काइडो क्षेत्र में उगाया जाता है. इसकी खेती बहुत खास तरीके से ग्रीन हाउस में होती है और हर फल की बहुत देखभाल की जाती है. इसकी मिठास और टेस्ट बहुत अलग होता है. कई बार इसकी एक जोड़ी की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच जाती है.
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ताइयो नो तामागो आम (Taiyo no Tamago Mango) को एग ऑफ द सन भी कहा जाता है. यह जापान के मियाजाकी क्षेत्र में उगाया जाता है. इसका रंग गहरा लाल और स्वाद बहुत मीठा होता है. यह आम दिखने में बहुत सुंदर होता है और इसे दुनिया का सबसे महंगा आम माना जाता है. इसकी कीमत कई बार 2-3 लाख रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा हो जाती है.
ताइयो नो तामागो आम (Taiyo no Tamago Mango) को एग ऑफ द सन भी कहा जाता है. यह जापान के मियाजाकी क्षेत्र में उगाया जाता है. इसका रंग गहरा लाल और स्वाद बहुत मीठा होता है. यह आम दिखने में बहुत सुंदर होता है और इसे दुनिया का सबसे महंगा आम माना जाता है. इसकी कीमत कई बार 2-3 लाख रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा हो जाती है.
Published at : 05 May 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
Fruits Expensive Fruits Most Expensive Fruits Unique Fruits Of World

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