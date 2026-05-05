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(Source: ECI/ABP News)
World Most Expensive Fruits : ये रहे दुनिया के सबसे महंगे फल, दाम सुनकर नहीं होगा यकीन
World Most Expensive Fruits : दुनिया में कुछ ऐसे भी फल हैं जिनकी कीमत सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ये फल इतने खास और महंगे होते हैं कि इनकी कीमत हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये तक पहुंच जाती है.
फल हमारी डेली डाइट का एक जरूरी हिस्सा हैं. आमतौर पर हम सोचते हैं कि फल ज्यादा से ज्यादा 500 या हजार रुपये किलो तक महंगे हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी फल हैं जिनकी कीमत सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ये फल इतने खास और महंगे होते हैं कि इनकी कीमत हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये तक पहुंच जाती है. इन फलों की खासियत सिर्फ उनका टेस्ट नहीं होता, बल्कि उनकी खेती का तरीका, उनकी देखभाल और उनकी रेयरिटी भी उन्हें बेहद महंगा बनाती है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे फल कौन से हैं.
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Published at : 05 May 2026 09:02 AM (IST)
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