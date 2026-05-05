एक्सप्लोरर
(Source: ECI/ABP News)
तेल बेचता तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता, ये है दुनिया का सबसे हरा-भरा देश
दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक होने के बावजूद एक देश अपनी घरेलू जरूरतों के लिए इसका उपयोग नहीं करता है. देश की 98 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आती है और वहां अधिकांश कारें इलेक्ट्रिक हैं.
यूरोप का एक खूबसूरत देश इन दिनों अपनी अनोखी ऊर्जा नीति को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. यह देश अपनी सीमाओं से लाखों बैरल तेल और गैस निकालता है और इसे विदेशों में बेचकर अरबों डॉलर कमाता है, लेकिन खुद के घरेलू इस्तेमाल में इस ईंधन को हाथ तक नहीं लगाता. अपनी 98 प्रतिशत बिजली पानी से बनाने वाले और सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बाढ़ लाने वाले इस देश को दुनिया का सबसे हरा-भरा देश माना जाता है. आइए, नॉर्वे की इस गजब की जीवनशैली और उसकी अर्थव्यवस्था के दिलचस्प विरोधाभास को पूरी गहराई के साथ समझते हैं.
1/9
2/9
Published at : 05 May 2026 09:22 AM (IST)
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
दुनिया के इन 10 देशों में सबसे ज्यादा सांप, घूमने से पहले जान लें जरूरी सावधानियां
जनरल नॉलेज
नॉर्वे में कितनी है रुपये की कीमत, यहां 10000 से क्या-क्या खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
2014 में भारत के कितने राज्यों में थी भाजपा की सरकार, जानिए कैसे बीजेपी मय हुआ देश?
जनरल नॉलेज
चुनाव जीतने के बाद भी इस चीज के बिना विधायक नहीं माने जाते नेता, जान लें अहमियत
Advertisement
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
Opinion