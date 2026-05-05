तेल बेचता तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता, ये है दुनिया का सबसे हरा-भरा देश

नॉर्वे दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस निर्यातकों में से एक है. वह बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करता है और इसे दूसरे देशों को बेचता है, जिससे देश को हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नॉर्वे अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों के लिए इस तेल का इस्तेमाल न के बराबर करता है.