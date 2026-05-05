अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल

आज के समय में पेट्रोल और डीजल के अलावा दूसरे फ्यूल ऑप्शन पर तेजी से काम हो रहा है. सरकार भी इथेनॉल, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन जैसे विकल्पों को बढ़ावा दे रही है. इसी बीच Toyota ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्कूटर के लिए पेटेंट फाइल किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में टू-व्हीलर सेगमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं कि ये नया स्कूटर कैसे काम करेगा ?

Toyota का नया स्कूटर कैसे करेगा काम?

Toyota का यह स्कूटर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम करेगा. इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन गैस से बिजली बनेगी और उसी से स्कूटर चलेगा. खास बात यह है कि यह स्कूटर सिर्फ हाइड्रोजन पर ही नहीं, बल्कि पेट्रोल से भी चल सकता है. यानी यूजर के पास दो विकल्प होंगे. रिपोर्ट के अनुसार, यह स्कूटर एक बार फुल टैंक होने पर करीब 200 किलोमीटर तक चल सकता है, जो डेली यूज और लंबी दूरी दोनों के लिए अच्छा माना जा सकता है.

डिजाइन और टैंक सिस्टम

Toyota इस स्कूटर में हाइड्रोजन टैंक को फ्लोरबोर्ड के नीचे लगाने की तैयारी कर रही है. यह टैंक हटाने और लगाने में आसान होगा, जैसे कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी होती है. इससे यूजर आसानी से टैंक बदल सकता है और लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. कंपनी ने पेटेंट में टैंक निकालने के दो तरीके भी बताए हैं, ताकि सबसे सुरक्षित और आसान तरीका चुना जा सके.

पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है?

हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को बहुत साफ माना जाता है. इससे कोई प्रदूषण नहीं होता और इसका मुख्य आउटपुट सिर्फ पानी होता है. अगर हाइड्रोजन को रिन्यूएबल सोर्स से बनाया जाए, तो यह पूरी तरह जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी बन सकती है. यही कारण है कि भविष्य में इसे एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है.

कीमत और लॉन्च को लेकर क्या उम्मीद?

फिलहाल यह स्कूटर पेटेंट स्टेज में है, यानी अभी इसे बाजार में आने में समय लग सकता है. शुरुआत में इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है और इसे सीमित संख्या में लॉन्च किया जा सकता है. भारत में TVS और Bajaj जैसी कंपनियां भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जिससे आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ेगी.

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