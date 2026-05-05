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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMamata Banerjee Pension:चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी को कितनी मिलेगी पेंशन, क्या है नियम?

Mamata Banerjee Pension:चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी को कितनी मिलेगी पेंशन, क्या है नियम?

Mamata Banerjee Pension: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जबर्दस्त जीत हासिल की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अब चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी को कितनी पेंशन मिलेगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 May 2026 11:35 AM (IST)
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  • ममता बनर्जी को विधायक, मुख्यमंत्री और सांसद पेंशन का लाभ मिलेगा।
  • सांसद के तौर पर, 5 साल के कार्यकाल पर ₹31000 बेसिक पेंशन।
  • हर अतिरिक्त साल के लिए ₹2500 अतिरिक्त पेंशन जुड़ जाती है।
  • विधायक और मुख्यमंत्री के लाभों के साथ उन्हें बड़ी पेंशन मिलेगी।

Mamata Banerjee Pension: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. पार्टी ने 206 सीटें जीतकर दो तिहाई बहुमत हासिल किया है. वहीं टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई.  इसी बीच आइए जानते हैं कि इलेक्शन में हारने के बाद ममता बनर्जी को कितनी मिलेगी पेंशन और इसके लिए क्या नियम हैं?

ममता बनर्जी की पेंशन 

कई सरकारी पेंशन के लिए योग्य होने के बावजूद ममता बनर्जी ने पहले कई बार कहा है कि वे कोई भी पेंशन या फिर वेतन स्वीकार नहीं करेंगी. यह फैसला उनकी अपनी मर्जी का है, अनिवार्य नहीं है. यानी भारतीय कानून के तहत वह पूरी तरह से इन लाभों की हकदार हैं.

सांसद पेंशन 

ममता बनर्जी सात बार सांसद रह चुकी हैं, इस वजह से उनकी संभावित पेंशन में सबसे बड़ा हिस्सा इसी का होगा. मौजूदा नियमों के मुताबिक कम से कम 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर हर महीने ₹31000 की बेसिक पेंशन मिलती है. हर अतिरिक्त साल के लिए हर महीने ढाई हजार रुपये और जुड़ जाते हैं. लगभग 25 से 30 साल के उनके लंबे संसदीय कार्यकाल को देखते हुए सिर्फ उनकी संसदीय पेंशन हर महीने ₹80000 से ₹100000 के बीच हो सकती थी.

ये भी पढ़ें: TMC में नंबर-2 से BJP के सीएम फेस तक... शुभेंदु अधिकारी ने कैसे छीनी ममता से सत्ता की चाबी?

विधायक और मुख्यमंत्री पेंशन के लाभ 

सांसद के तौर पर अपने कार्यकाल के अलावा ममता बनर्जी विधायक और मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं. पश्चिम बंगाल के नियमों के मुताबिक पूर्व विधायकों को बेसिक वेतन के आधार पर पेंशन मिलती है. अभी विधायकों का वेतन पैकेज हर महीने लगभग ₹1.21 लाख है. लेकिन पेंशन की गणना का तरीका अलग होता है. इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वे जीवन भर के लिए चिकित्सा सुविधा, Z+ श्रेणी की सुरक्षा, स्टाफ और दफ्तरी सहायता की हकदार हैं.

दोहरी पेंशन के नियम 

आमतौर पर जब कोई व्यक्ति सांसद और विधायक दोनों रहा हो तो वह अपनी पसंद की कोई एक पेंशन चुन सकता है जो ज्यादा हो. ममता बनर्जी सात बार सांसद रही हैं इस वजह से उनकी पूर्व सांसद पेंशन सबसे ज्यादा बैठती है. अगर उन्होंने पेंशन लेने का फैसला किया होता तो ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाले जीवन भर के भत्तों के साथ-साथ हर महीने ₹1 लाख से ज्यादा की कुल पेंशन ले सकती थीं.

ये भी पढ़ें: भाजपा ने ममता के गढ़ में लगाई सेंध, हावड़ा में 'कमाल' कर खिलाया कमल

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 05 May 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
MP Pension Bengal Election Results 2026 Mamata Banerjee Pension
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