Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दुनिया की सबसे बड़ी CECOT जेल 2023 में खुली।

कैदी दिनभर सेल में, बिना गद्दे, बाहरी संपर्क प्रतिबंधित।

जेल मजबूत दीवारों, बिजली बाड़, निगरानी टावरों से सुरक्षित।

Largest Prison In World: CECOT या सेंट्रो डी कॉन्फिनामिएंटो डेल टेररिस्मो, टेकोलुका, अल साल्वाडोर में है और यह दुनिया की सबसे बड़ी जेल है. खतरनाक ग्रहण के सदस्यों और संगठित अपराध से जुड़े लोगों को रखने के लिए बनाई गई इस जेल का उद्घाटन 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति नायब बुकेले की गिरोह विरोधी पहल के तहत किया गया था.

CECOT में कितने कैदी बंद हैं?

इस जेल की रिपोर्ट की गई अधिकतम क्षमता 40,000 कैदियों की है. इसकी जनसंख्या का अनुमान रिपोर्ट और तारीख के मुताबिक अलग-अलग है. नवंबर 2025 की एक निगरानी रिपोर्ट में है आंकड़ा 14,561 बताया गया. जनवरी 2026 में एक मीडिया रिपोर्ट में लगभग 20,000 कैदियों का जिक्र दिया गया था. नवंबर 2026 की एक रिपोर्ट में लगभग 15000 का संकेत दिया गया. इन आंकड़ों को एक तय वर्तमान गणना के रूप में देने के बजाय उनकी संबंधित रिपोर्टिंग तिथि से जोड़ा जाना चाहिए. जेल में मुख्य रूप से MS-13 और बैरियो 18 सहित कुख्यात गिरोहों से जुड़े संदिग्धों और सदस्यों को रखा जाता है.

CECOT के अंदर सख्त नियम क्या हैं?

रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदी हर दिन लगभग 23.5 घंटे अपनी जेल के अंदर बिताते हैं. कुछ रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि उन्हें सिर्फ लगभग 30 मिनट के लिए ही बाहर जाने की मंजूरी है. यह कहना सही नहीं होगा कि यह वक्त हमेशा खास तौर पर धार्मिक शिक्षा के लिए आरक्षित होता है.

कैदी गद्दे, तकिया या फिर बिस्तर के बिना बहुस्तरीय धातु चारपाई बिस्तरों पर सोते हैं. पारिवारिक मुलाकातों पर भी प्रतिबंध है. इसी के साथ रिश्तेदारों, वकीलों या फिर बाहरी दुनिया से संपर्क कथित तौर पर काफी ज्यादा सीमित या फिर प्रतिबंधित है.

जेल के अंदर 24 घंटे आर्टिफिशियल रोशनी रहती है. कैदियों पर नजर रखने के लिए ओवरहेड मेश स्क्रीन और निगरानी कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है. जेल में आमतौर पर कोई खिड़की, पंखा या फिर एयर कंडीशनिंग नहीं होता. रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन की कमी से गर्मी और उमस की समस्या पैदा हो सकती है.

अदालत की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाती है. कुछ रिपोर्ट में कैदियों के बड़े समूहों के सामूहिक रूप से ऑनलाइन सुनवाई में भाग लेने का जिक्र किया गया है.

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जेल कैसे सुरक्षित है?

CECOT मजबूत कंक्रीट की दीवार, इलेक्ट्रिक करंट की बाड़ और निगरानी टावरों से घिरा हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सुविधा में 19 वॉचटावर हैं. ऐसा कहा जाता है कि सैन्य कर्मी, पुलिस अधिकारी और जेल कर्मचारी भी इसकी सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं. कुछ स्टडी में सुविधा में तैनात लगभग 600 सैनिक और 250 पुलिस अधिकारियों का हवाला दिया गया है. हालांकि इन आंकड़ों को आधिकारिक, स्थायी या फिर वर्तमान स्टाफिंग स्तर के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

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