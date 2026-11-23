Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अखबार में विज्ञापन लागत शहर, अखबार, संस्करण पर निर्भर।

राष्ट्रीय संस्करणों में पूरे पेज विज्ञापन 45 लाख तक।

सरकारी विज्ञापनों की दरें 26% बढ़कर ₹59.68 हुई।

विज्ञापन की जगह, रंग और जीएसटी लागत को प्रभावित करते।

Newspaper Advertisement Cost: भारत में अखबार में पूरे पेज के विज्ञापन की कीमत काफी अलग-अलग हो सकती है. अखबार, शहर, एडिशन, सर्कुलेशन, रंग, पेज की स्थिति और बुकिंग प्लेटफार्म के आधार पर कीमतें होती है. 2026 में स्थानीय विज्ञापनों की कीमत कुछ हजार रुपये से लेकर कुछ लाख रुपये तक हो सकती है. इसी के साथ कुछ बड़े शहरों में बड़े राष्ट्रीय संस्करणों के लिए 40 से 45 लाख या उससे भी ज्यादा का खर्च भी आ सकता है.

पूरे पेज के विज्ञापन के रेट

द मीडिया एंट के बुकिंग डेटा के मुताबिक कुछ बड़े अखबार के चेन्नई संस्करण में पूरे पेज के एक विज्ञापन की कीमत लगभग ₹25.43 लाख है. इसी के साथ दिल्ली संस्करण के अखबार में पूरे पेज के विज्ञापन की कीमत लगभग ₹20.50 लाख है. जयपुर संस्करण में पूरे पेज के विज्ञापन की कीमत लगभग ₹9.98 लाख है. तारीख, ऑफर्स और बुकिंग की शर्तों के आधार पर अंतिम कीमत में बदलाव आ सकता है.

लिफ्टअप मार्केटिंग की 2026 की एक गाइड के मुताबिक बड़े अंग्रेजी अखबारों के महानगर संस्करण में पूरे पेज के विज्ञापन के रेट ₹7 लाख से ₹45 लाख के बीच हो सकते हैं. हिंदी अखबारों के लिए यह अनुमान ₹1.5 लाख से ₹15 लाख के बीच है. छोटे स्थानीय अखबारों के लिए विज्ञापन की कीमत ₹25000 से ₹2 लाख तक हो सकती है.

सरकारी अखबार विज्ञापनों के रेट

17 नवंबर 2025 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सरकारी प्रिंट विज्ञापनों के रेट में 26% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी. 1,00,000 सर्कुलेशन वाले दैनिक अखबारों के लिए ब्लैक एंड व्हाइट विज्ञापनों के रेट ₹47.40 से बढ़कर ₹59.68 प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो गए हैं.

यह रेट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए से जारी किए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों पर लागू होते हैं ना कि निजी विज्ञापनदाताओं पर. ₹59.68 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के रेट से लगभग 1716 वर्ग सेंटीमीटर के पूरे पेज के विज्ञापन की कीमत प्रीमियम जोड़ने से पहले लगभग ₹1.02 लाख होगी.

पूरे पेज के विज्ञापन की कीमत कैसे तय होती है?

एक ब्रोडशीट अखबार में पूरे पेज के विज्ञापन का आकार लगभग 33 × 52 सेंटीमीटर, यानी 1716 वर्ग सेंटीमीटर माना जाता है. अकबर का प्रति वर्ग सेंटीमीटर का रेट विज्ञापन के एरिया से गुणा किया जाता है. विज्ञापन की जगह, रंग और दूसरे शुल्क बिल की रकम को प्रभावित कर सकते हैं.

फ्रंट पेज, बैक पेज, 3 पेज और जैकेट विज्ञापनों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है जो हर अखबार के रेट कार्ड और बुकिंग की शर्त पर निर्भर होता है. रंगीन विज्ञापनों के शुल्क अलग-अलग होते हैं. ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि सभी अखबारों पर एक जैसा ही 40% सरचार्ज लगे.

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जीएसटी, छूट और बुकिंग की आखिरी लागत

प्रिंट मीडिया में विज्ञापन की जगह बेचने पर 5% जीएसटी लगता है. अगर कोई भी एजेंसी सिर्फ कमीशन पर काम करती है तो उसके कमीशन पर 18% जीएसटी लग सकता है. अगर एजेंसी खुद विज्ञापन की जगह खरीद कर उसे आगे भेजती है तो टैक्स का नियम अलग होगा. रेट कार्ड में दी गई कीमत और बुकिंग की असली कीमत अलग-अलग हो सकती है. छूट इस बात पर निर्भर होती है कि विज्ञापन कितना बड़ा है, कौन सा एडिशन है और एजेंसी और अखबार के बीच क्या समझौता हुआ है.

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