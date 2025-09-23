हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजब सोने की चिड़िया था भारत तब कितनी थी इकोनॉमी, कौन-कौन से देश थे भारत से पीछे

जब सोने की चिड़िया था भारत तब कितनी थी इकोनॉमी, कौन-कौन से देश थे भारत से पीछे

Ancient Indian Economy: कभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का चौथाई हिस्सा अकेले भारत संभालता था, लेकिन क्या आप जानते हैं उस दौर में कौन-कौन से बड़े देश भारत से पीछे थे. चलिए इस बारे में बताएं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधि पाल | Updated at : 23 Sep 2025 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

भारत को सदियों तक सोने की चिड़िया कहा गया है और यह महज एक कहावत नहीं, बल्कि आर्थिक सच्चाई थी. प्राचीन और मध्यकालीन दौर में भारत न सिर्फ सांस्कृतिक और ज्ञान की धरती था, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी थी. ऐतिहासिक शोध और आर्थिक आकलनों के अनुसार, भारत ने लगभग दो हजार साल तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया. यही वजह थी कि यूरोप से लेकर अरब और एशिया तक के व्यापारी भारत की ओर आकर्षित रहते थे. चलिए जानें कि उस दौर में कौन से देश भारत से पीछे थे.

आर्थिक योगदान का इतिहास

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अध्ययन से पता चलता है कि ईस्वी 1 से लेकर 1700 तक भारत का वैश्विक जीडीपी में हिस्सा सबसे अधिक था. ईस्वी 1 के आसपास भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान करीब 33% था. वर्ष 1000 तक यह 28% और 1700 में लगभग 27% रहा. इसका सीधा मतलब यह था कि हर चार में से एक रुपया दुनिया के कुल उत्पादन का भारत में पैदा होता था. यह स्थिति उस समय की आर्थिक ताकत का स्पष्ट प्रमाण है.

भारत को क्यों कहा गया सोने की चिड़िया

भारत की समृद्धि का आधार उसका विशाल कृषि तंत्र, कपड़ा उद्योग, मसाले, सोना, हीरे, वूट्ज स्टील और रेशमी वस्त्र थे. भारतीय कपास और मसालों की इतनी मांग थी कि यूरोपीय व्यापारी समुद्री रास्तों की खोज में निकल पड़े थे. यूरोप में औद्योगिक क्रांति से पहले तक भारत का उत्पादन और निर्यात, विश्व व्यापार का अहम हिस्सा था. यही कारण है कि भारत को सोने की चिड़िया की उपाधि मिली.

भारत से पीछे कौन-कौन से देश

इतिहास गवाह है कि भारत की आर्थिक ताकत के मुकाबले यूरोप बहुत छोटा खिलाड़ी था. इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी जैसे देश उस समय अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहे थे. अमेरिका उस समय तक उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में था और वहां की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर नगण्य थी. चीन ही एकमात्र ऐसा देश था जो उत्पादन और व्यापार में भारत का करीबी प्रतिद्वंद्वी रहा, हालांकि कई कालखंडों में भारत उससे भी आगे रहा.

यह भी पढ़ें: कैदी की रिहाई से पहले कौन से डॉक्यूमेंट भरवाता है जेल प्रशासन, आजम खान की रिहाई से पहले जान लीजिए नियम

Published at : 23 Sep 2025 12:14 PM (IST)
Tags :
INDIA Ancient Indian Economy Sone Ki Chidiya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान BSP में जा रहे हैं? शिवपाल यादव के इस बयान ने साफ कर दी सियासी तस्वीर!
आजम खान BSP में जा रहे हैं? शिवपाल यादव के इस बयान ने साफ कर दी सियासी तस्वीर!
विश्व
गर्भवती महिलाओं को ट्रंप ने दे डाली कौन सी बड़ी सलाह? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला
गर्भवती महिलाओं को ट्रंप ने दे डाली कौन सी बड़ी सलाह? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला
क्रिकेट
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
Advertisement

वीडियोज

Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kolkata Rains: Kolkata में भारी बारिश, करेंट लगने से 7 की मौत, जलभराव से हाहाकार
Azam Khan Release: आजम की रिहाई से पहले पुलिस का समर्थकों पर बड़ा एक्शन! | Breaking
Kolkata Breaking: कोलकाता में करेंट लगने से 7 लोगों की मौत | ABP News
Maharashtra Floods: सोलापुर में पुल बहा, MP Nimbalkar ने की मदद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान BSP में जा रहे हैं? शिवपाल यादव के इस बयान ने साफ कर दी सियासी तस्वीर!
आजम खान BSP में जा रहे हैं? शिवपाल यादव के इस बयान ने साफ कर दी सियासी तस्वीर!
विश्व
गर्भवती महिलाओं को ट्रंप ने दे डाली कौन सी बड़ी सलाह? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला
गर्भवती महिलाओं को ट्रंप ने दे डाली कौन सी बड़ी सलाह? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला
क्रिकेट
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
बॉलीवुड
दो साल की हुई स्वरा भास्कर की बेटी, पापा की लाडली है राबिया, देखिए सेलिब्रेशन की फोटोज
दो साल की हुई स्वरा भास्कर की बेटी, पापा की लाडली है राबिया, देखिए सेलिब्रेशन की फोटोज
ट्रेंडिंग
Video: सिर्फ टी-शर्ट पहले लड़के को देखना, पता चल जाएगा क्यों वायरल हो रहा है ये CCTV फुटेज
Video: सिर्फ टी-शर्ट पहले लड़के को देखना, पता चल जाएगा क्यों वायरल हो रहा है ये CCTV फुटेज
शिक्षा
किन-किन शहरों में है युवराज सिंह की क्रिकेट अकैडमी, किस उम्र के बच्चे ले सकते हैं दाखिला?
किन-किन शहरों में है युवराज सिंह की क्रिकेट अकैडमी, किस उम्र के बच्चे ले सकते हैं दाखिला?
हेल्थ
Deepika Cancer Update: यह एक लक्षण इग्नोर करने से दीपिका कक्कड़ को हुआ लिवर कैंसर, जानें उनसे कहां हुई गलती?
यह एक लक्षण इग्नोर करने से दीपिका कक्कड़ को हुआ लिवर कैंसर, जानें उनसे कहां हुई गलती?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget