हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFuture Humans: 100 साल बाद कैसे नजर आएंगे इंसान? रिसर्च में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Future Humans: 100 साल बाद कैसे नजर आएंगे इंसान? रिसर्च में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Future Humans: हालिया हुई कुछ रिसर्च में यह सामने आया है कि अगले 100 सालों में इंसानों के शरीर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव आएंगे इंसानी शरीर में.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

Future Humans: क्या हो अगर आपकी हड्डियां टूटने के बजाय रबड़ की तरह मुड़ने लगें और आपके दांत मजबूत चोंच की तरह बदल जाएं? यह बातें साइंस फिक्शन जैसी लग सकती हैं लेकिन हाल ही में हुई साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगली सदी के इंसान आज के इंसानों से काफी अलग हो सकते हैं. जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज तेज होगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और इवोल्यूशन होता रहेगा इंसानी शरीर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं कि अगले 100 सालों के बाद कैसे नजर आएंगे इंसान.

रबर जैसी हो जाएंगी हड्डियां 

साइंटिस्ट को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं कि भविष्य के इंसानों की हड्डियां शार्क में पाए जाने वाले लचीले लेकिन मजबूत कार्टिलेज जैसी हो सकती हैं. न्यूरो साइंटिस्ट डीन बर्नेट के मुताबिक हड्डियां ज्यादा शॉक एब्जॉर्बेंट हो जाएंगी. इस वजह से फ्रैक्चर और चोट कम होंगी. साइंस में 2023 में 31000 स्केलेटल एक्स रे के एआई बेस्ड एनालिसिस से उन जीन की पहचान हुई है जो हड्डियों को फ्लैक्सिबल बनाते हैं. इसी के साथ 2025 की एक जेनेटिक रिपोर्ट सही है पता चला है कि कैसे वेरिएंट कंधे की चौड़ाई और पैर की लंबाई को बदल सकते हैं. 

दांत बदल जाएंगे चोंच में 

शेफील्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गैरेथ फ्रेजर के मुताबिक इंसान के दांतों में भी बड़ा बदलाव आ रहा है. पफरफिश से प्रेरित होकर भविष्य के इंसान मजबूत चोंच जैसे दांत का स्ट्रक्चर बना सकते हैं. 2023 में पब्लिश हुई मैमल डेंटल डाइवर्सिटी और रीजेनरेटिव डेंटिस्ट्री पर रिसर्च से पता चलता है कि इंसान पूरी तरह से नए तरीकों से दांत को रीजेनरेट या फिर नया शेप दे सकते हैं.

इंसान लंबे और मजबूत होंगे 

वैसे तो पिछली सदी में दुनिया भर में हाइट पहले से ही बढ़ चुकी है और इस ट्रेंड के और तेज होने की उम्मीद है. जेनेटिक रिसर्च के मुताबिक अगले 100 सालों में इंसान काफी लंबे हो सकते हैं. 

एक सुपर कंप्यूटर ब्रेन 

इंसान का दिमाग पहले से ही शरीर के कई दूसरे हिस्सों की तुलना में तेजी से इवॉल्व हो रहा है. 2023 की एक स्टडी के मुताबिक इवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने के लिए वायर्ड किया है और इयान पियर्सन जैसे फ्यूचरिस्ट का ऐसा अनुमान है कि 2050 तक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस न्यूरल एक्टिविटी को मशीन के साथ मिला देंगे. इससे बेहतर मेमोरी, तेजी से सीखना और बेहतर प्रोबलम सॉल्विंग एबिलिटी की ताकत मिलेगी. 

इसके अलावा एमआईटी और ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुए जबरदस्त काम ने चूहों में मेमोरी ट्रांसफर और नॉन न्यूरल सेल्स में मेमोरी को स्टोर करने की संभावना पहले से ही दिखा दी है. 2024 और 2025 की स्टडी से पता चलता है कि भविष्य के इंसान ना सिर्फ वर्किंग मेमोरी को तेज कर पाएंगे बल्कि इसे बाहर स्टोर भी कर पाएंगे. 

गिरगिट की तरह बदलेंगे रंग 

जब भी इंसान स्ट्रेस में, शर्मिंदा या फिर एक्साइटेड महसूस करेगा तो उनकी स्किन का रंग बदल जाएगा. एडवांस्ड मैटेरियल्स में 2025 की एक बड़ी कामयाबी ने यह दिखाया है कि कैसे स्ट्रक्चरल कलर टेक्नोलॉजी सिंथेटिक एनहैंसमेंट के जरिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आ सकती है. भविष्य में इंसानों की स्किन क्लाइमेट रेसिस्टेंट हो सकती है.

ये भी पढ़ें: इस मुस्लिम लड़की के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने खाए थे कोड़े, जानें कैसे बनी थी लाहौर की रानी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 02 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Tags :
Future Humans 100 Years Evolution Human Body Changes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Operation Sindoor: क्या होगा ऑपरेशन सिंदूर-2? BSF ने कहा- 'LoC पर 69 लॉन्च पैड, वहां मौजूद 100 से ज्यादा आतंकी'
क्या होगा ऑपरेशन सिंदूर-2? BSF ने कहा- 'LoC पर 69 लॉन्च पैड, वहां मौजूद 100 से ज्यादा आतंकी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AQI in UP: नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
इंडिया
लियोनन मेस्सी के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे 56 साल के मुख्यमंत्री, मैदान पर बहा रहे पसीना, सामने आया VIDEO
लियोनन मेस्सी के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे 56 साल के मुख्यमंत्री, मैदान पर बहा रहे पसीना, सामने आया VIDEO
क्रिकेट
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sanchar Saathi AAP: क्या ‘संचार साथी’ से होगी जासूसी? Congress ने सरकार को घेरा | Breaking
Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
SIR Controversy: बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, BLO फोरम से सदस्यों ने किया हंगामा | EC
SIR Controversy: क्या TMC वाले 'BLO' धांधली कर रहे हैं?| BLO | EC | Mamata Banerjee
Parliament Winter Session: संसद परिसर में डॉगी लाने पर क्यों मचा बवाल? | Renuka Chowdhury | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Operation Sindoor: क्या होगा ऑपरेशन सिंदूर-2? BSF ने कहा- 'LoC पर 69 लॉन्च पैड, वहां मौजूद 100 से ज्यादा आतंकी'
क्या होगा ऑपरेशन सिंदूर-2? BSF ने कहा- 'LoC पर 69 लॉन्च पैड, वहां मौजूद 100 से ज्यादा आतंकी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AQI in UP: नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
इंडिया
लियोनन मेस्सी के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे 56 साल के मुख्यमंत्री, मैदान पर बहा रहे पसीना, सामने आया VIDEO
लियोनन मेस्सी के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे 56 साल के मुख्यमंत्री, मैदान पर बहा रहे पसीना, सामने आया VIDEO
क्रिकेट
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Dhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काटने वाली है बवाल, एडवांस बुकिंग से पहले दिन ही कर ली इतनी कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काटने वाली है बवाल, एडवांस बुकिंग से पहले दिन ही कर ली इतनी कमाई
दिल्ली NCR
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
ट्रेंडिंग
Video: रात के अंधेरे में तैरते मगरमच्छ पर नाव से शख्स ने लगा दी छलांग, इसके बाद जो हुआ देख दहल जाएगा कलेजा
रात के अंधेरे में तैरते मगरमच्छ पर नाव से शख्स ने लगा दी छलांग, इसके बाद जो हुआ देख दहल जाएगा कलेजा
जनरल नॉलेज
भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जानें कौन-सी फोर्स संभालेगी उनकी सुरक्षा की कमान?
भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जानें कौन-सी फोर्स संभालेगी उनकी सुरक्षा की कमान?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget