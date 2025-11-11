हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजबिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?

बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?

How Universe Come Into Existence: ब्रह्मांड की शुरुआत एक रहस्यमय धमाके से हुई, लेकिन उससे पहले क्या था? क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है, या इससे पहले भी कुछ था? आइए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 11 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

हमारा ब्रह्मांड, जिसमें तारे, ग्रह और आकाशगंगा हैं, एक समय नहीं था. फिर एक रहस्यमय घटना ने सब कुछ जन्म दिया बिग बैंग, लेकिन उससे पहले क्या था? वैज्ञानिकों के लिए यह सवाल सदियों से चुनौती बना हुआ है. क्या ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, या यह पहले भी कहीं मौजूद था? कुछ थ्योरीज तो मल्टीवर्स की संभावना तक सुझाती हैं. आज हम सरल भाषा में समझेंगे कि बिग बैंग क्या था, इससे पहले क्या था, और कैसे यह पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत बन गई.

क्या है बिग बैंग?

हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सवाल हमेशा से मानव मस्तिष्क को मोहित करता रहा है. लगभग 13.8 अरब साल पहले एक घटना हुई, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं. यह एक बेहद छोटे, गर्म और अत्यधिक घनत्व वाले बिंदु से शुरू हुआ था, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं. इसी बिंदु से समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ.

बिग बैंग एक धमाके की तरह था, जिसने ब्रह्मांड को फैलना शुरू कराया. शुरुआती क्षणों में केवल छोटे-छोटे कण, जैसे क्वार्क्स और ग्लूऑन्स मौजूद थे. जैसे-जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, ये कण एटम्स में बदलने लगे और अंततः तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं अस्तित्व में आईं.

बिग बैंग से पहले क्या था?

अब सवाल उठता है कि बिग बैंग से पहले क्या था? इस पर कई थ्योरीज सामने आई हैं.

सिंगुलर स्टेट थ्योरी

वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक सिंगुलर स्टेट में था. यह वह अवस्था थी जहां सभी भौतिक नियम असफल हो जाते हैं. न समय था, न स्थान, केवल एक अत्यंत घनत्व वाला बिंदु मौजूद था.

साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी

एक अन्य विचार है कि ब्रह्मांड चक्रीय रूप से फैलता और सिकुड़ता रहा है. इसे एक गुब्बारे की तरह समझा जा सकता है, जिसे बार-बार फुलाया और छोड़ा जाता है. पिछला ब्रह्मांड सिकुड़ने के बाद एक नया बिग बैंग शुरू हुआ.

मल्टीवर्स थ्योरी

यह थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है. अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, जिनके अपने अलग नियम और समय हो सकते हैं. हमारा बिग बैंग सिर्फ एक घटना हो सकती है, जो कहीं और भी घटित हुई.

बिग बैंग क्यों हुआ?

इस सवाल का जवाब अब तक विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है. कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशन ने इस प्रक्रिया को शुरू किया. खाली स्थान में ऊर्जा के छोटे-छोटे बदलाव हुए, जिससे पार्टिकल्स और एंटी-पार्टिकल्स का जन्म हुआ.

कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या है?

बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने अत्यधिक तेजी से विस्तार किया. इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है. इसने ब्रह्मांड को एकसमान और चिकना बनाया. हालांकि, यह विस्तार क्यों और कैसे शुरू हुआ, यह आज भी रहस्य बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: एक परमाणु बम बनाने के लिए कितना यूरेनियम चाहिए, किन-किन चीजों की और होती है जरूरत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 11 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
Universe Big Bang What Was Before Big Bang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप, बॉलीवुड दिग्गजों की हेल्थ पर टेंशन में फैंस
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री Amit Shaha करेंगे हाईलेवल मीटिंग
Delhi Red Fort Blast: धमाके वाली जगह पहुंचे गृहमंत्री Amit Shah
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं..लाल किले ब्लास्ट का भयावह मंजर!
Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप, बॉलीवुड दिग्गजों की हेल्थ पर टेंशन में फैंस
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
इंडिया
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
जनरल नॉलेज
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget