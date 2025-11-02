हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या सच में सरदार पटेल ने लगाया था RSS पर बैन, जिसको लेकर कांग्रेस और BJP में ठन गई? जानें किस्सा

क्या सच में सरदार पटेल ने लगाया था RSS पर बैन, जिसको लेकर कांग्रेस और BJP में ठन गई? जानें किस्सा

Sardar Patel RSS: सरदार पटेल ने वाकई RSS पर बैन लगाया था या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? आज भी यह सवाल बीजेपी और कांग्रेस की बहस के केंद्र में है. चलिए इसकी सच्चाई जानते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 02 Nov 2025 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

राजनीति में कुछ सवाल वक्त के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि हर चुनाव, हर भाषण में दोबारा जिंदा हो जाते हैं. ऐसा ही एक सवाल फिर चर्चा में है कि क्या सरदार वल्लभभाई पटेल ने वाकई RSS पर बैन लगाया था? दरअसल बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरदार पटेल की जयंती पर कहा कि RSS पर बैन लगना चाहिए, सरदार पटेल ने भी इस पर बैन लगाया था. उनकी इस बात को लेकर सियासत का पारा एकदम चढ़ गया है और कांग्रेस व बीजेपी में ठन गई है. इसी क्रम में चलिए जान लेते हैं कि क्या वाकई में सरदार पटेल ने RSS पर बैन लगाया था.

कितना पुराना है यह विवाद

असल में, यह विवाद नया नहीं है. इसकी जड़ें 1948 में हैं वो साल, जब देश ने अपने इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना देखी, महात्मा गांधी की हत्या. 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिड़ला भवन में गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद देश सदमे में था, और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी उठाई.

कब RSS को किया गया बैन

4 फरवरी 1948 को भारत सरकार के गृह विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया. सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि ‘देश में सक्रिय नफरत और हिंसा की ताकतें भारत की आजादी को खतरे में डाल रही हैं, इसलिए सरकार ने RSS को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है.’

बैन लगाने पर क्या बोले थे सरदार पटेल

यह प्रतिबंध लगभग 17 महीनों तक चला, फरवरी 1948 से लेकर जुलाई 1949 तक. इस दौरान RSS के नेताओं ने लगातार प्रतिबंध हटाने की कोशिश की, लेकिन पटेल सख्त रुख पर कायम रहे. उन्होंने हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा- ‘RSS की गतिविधियों ने राज्य और सरकार के अस्तित्व पर खतरा पैदा किया है. उनकी सोच और भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे हैं.’ पटेल ने RSS प्रमुख एम.एस. गोलवलकर (गुरुजी) को भी दो बार पत्र लिखे. सितंबर 1948 में उन्होंने लिखा था- ‘हिंदू समाज को संगठित करना एक बात है, लेकिन निर्दोषों के खिलाफ हिंसा करना दूसरी बात. गांधी जी का बलिदान इसी सांप्रदायिक जहर का परिणाम था.’

कब हटा प्रतिबंध

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. बाद में गोलवलकर और पटेल की मुलाकातें हुईं. उन्होंने RSS पर से बैन हटाने के लिए कहा. इस पर सरदार पटेल ने साफ शर्तें रखीं. उन्होंने कहा, ‘RSS को अपना लिखित संविधान बनाना होगा, लोकतांत्रिक ढंग से काम करना होगा, और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा.’ जब गोलवलकर ने ये शर्तें मान लीं और एक लिखित आश्वासन दिया, तब 11 जुलाई 1949 को प्रतिबंध हटाया गया था.

छिड़ी बीजेपी और कांग्रेस की जंग

यानी सच यह है कि सरदार पटेल ने RSS पर बैन लगाया था, लेकिन यह स्थायी नहीं था. यह तब हटाया गया जब RSS ने खुद को एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में परिभाषित किया और लोकतांत्रिक ढांचे में काम करने का वादा किया. आज, इस पुराने फैसले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में फिर जंग छिड़ गई है. कांग्रेस पटेल को अपनी विरासत बताती है, तो बीजेपी उन्हें ‘आयरन मैन ऑफ इंडिया’ कहती है. 

यह भी पढ़ें: Netherlands First Gay PM: नीदरलैंड का पहला 'गे' प्रधानमंत्री बन सकता है ये शख्स, जानें किन-किन देशों के पीएम रह चुके हैं ऐसे…

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 02 Nov 2025 05:01 PM (IST)
Tags :
Sardar Patel RSS Ban MALLIKARJUN KHARGE Sardar Patel RSS Patel RSS History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धमाका पाकिस्तान में हुआ पर नींद कांग्रेस परिवार को नहीं आई', आरा की रैली में बोले पीएम मोदी
'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धमाका पाकिस्तान में हुआ पर नींद कांग्रेस परिवार को नहीं आई', आरा की रैली में बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd T20 Live Score: भारत का 5वां इसके गिरा, तिलक वर्मा आउट; जीत की और टीम इंडिया
Live: भारत का 5वां इसके गिरा, तिलक वर्मा आउट; जीत की और टीम इंडिया
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: King में दशहत नहीं , डर लेकर आए Sharukh Khan, Birthday पर रिलीज किया Film का धमाकेदार Teaser
₹6.5 Lakh Crore का Wedding Season! कैसे 46 लाख शादियां बढ़ाएँगी भारत की Economy?| Paisa Live
भारतीय मूल के Bankim Brahmbhatt पर ₹4,400 करोड़ के loan fraud का आरोप | Paisa Live
IPO Alert: Shreeji Global FMCG Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
China का नया Tax Rule! अब सस्ता होगा भारत में सोना? | Gold Price Update 2025 | China Gold Tax News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धमाका पाकिस्तान में हुआ पर नींद कांग्रेस परिवार को नहीं आई', आरा की रैली में बोले पीएम मोदी
'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धमाका पाकिस्तान में हुआ पर नींद कांग्रेस परिवार को नहीं आई', आरा की रैली में बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd T20 Live Score: भारत का 5वां इसके गिरा, तिलक वर्मा आउट; जीत की और टीम इंडिया
Live: भारत का 5वां इसके गिरा, तिलक वर्मा आउट; जीत की और टीम इंडिया
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
हेल्थ
Anand Mahindra Fitness Routine: 70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget