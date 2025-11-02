Netherlands First Gay PM: वो देश जहां राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि समानता की आवाज भी बनने जा रही है. नीदरलैंड्स अब ऐसा ही एक ऐतिहासिक मोड़ देखने जा रहा है. डच सेंट्रिस्ट पार्टी D66 के नेता रॉब जेटन (Rob Jetten) जल्द ही देश के पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री बनने की दिशा में हैं. उम्र महज 38 साल, लेकिन सफर इतना बड़ा कि पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खिंच गया है. 29 अक्टूबर को हुए आम चुनाव में रॉब जेटन की पार्टी ने सख्त मुकाबले में जीत हासिल की. उनका मुकाबला था गीर्ट वाइल्डर्स (Geert Wilders) एक एंटी-इस्लाम पॉपुलिस्ट नेता से था, जिन्होंने चुनाव में आव्रजन-विरोधी नीतियों और कुरान पर प्रतिबंध की मांग को मुद्दा बनाया था. हालांकि आधिकारिक नतीजे 3 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन रुझान बताते हैं कि नीदरलैंड का भविष्य बदलने जा रहा है.

इसी क्रम में अब बात करते हैं उन देशों की, जिन्होंने पहले ही इस दिशा में दुनिया को प्रेरित किया है-

सर्बिया (Serbia): यहां 2017 में अना ब्रनाबिक (Ana Brnabić) प्रधानमंत्री बनीं थीं. वो देश की पहली महिला और पहली खुले तौर पर गे नेता हैं. खास बात यह कि सर्बिया एक परंपरागत और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी देश माना जाता है, फिर भी संसद ने उन्हें बिना विरोध मंजूरी दी थी.

बेल्जियम (Belgium): 2011 में एलियो डी रूपो (Elio Di Rupo) यहां प्रधानमंत्री बने थे. वे 1990 के दशक से अपनी सेक्सुएलिटी को लेकर खुले थे. बेल्जियम उन पहले देशों में से है जहां समान-लिंग विवाह 2003 में वैध हुआ.

आयरलैंड (Ireland): 2017 में लियो वरदकर (Leo Varadkar) प्रधानमंत्री बने. भारतीय प्रवासी के बेटे वरदकर ने 38 साल की उम्र में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनाया. यहां 2015 में समान लिंग विवाह वैध हुआ, और वरदकर ने खुद को सार्वजनिक रूप से गे बताया.

लक्जमबर्ग (Luxembourg): 2013 में जेवियर बेटेल (Xavier Bettel) प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 2015 में अपने साथी गौथियर डेस्टेने से शादी की थी. उनकी सरकार ने समान-लिंग विवाह को वैध किया. दिलचस्प बात यह है कि उनके डिप्टी पीएम एटियेन श्नाइडर भी खुले तौर पर गे हैं.

इन नेताओं ने साबित किया कि लीडरशिप की पहचान लिंग या सेक्सुएलिटी से नहीं, विचारों और काम से होती है.

