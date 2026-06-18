हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCircuit And Guest House: सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में क्या होता है फर्क? किन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ये घर

Circuit And Guest House: सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में क्या होता है फर्क? किन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ये घर

Circuit And Guest House: सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में एक काफी बड़ा अंतर है. आइए जानते हैं कि इन दोनों में कौन ठहरता है.

Reported By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 18 Jun 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सर्किट हाउस सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, जजों के लिए विशेष आवास।
  • गेस्ट हाउस पर्यटकों, शोधकर्ताओं, व्यावसायिक यात्रियों हेतु उपलब्ध होते हैं।
  • सर्किट हाउस को सरकारी अनुमोदन, गेस्ट हाउस सीधी बुकिंग देते हैं।

Circuit And Guest House: जब सरकारी अधिकारी, मंत्री और जज अलग-अलग जिलों की यात्रा करते हैं तो उन्हें अक्सर होटल के बजाय सर्किट हाउस में ठहराया जाता है. वहीं पर्यटक, शोधकर्ता, बिजनेस विजिटर और कर्मचारी आमतौर पर गेस्ट हाउस में रुकते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में फर्क क्या होता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

सर्किट हाउस क्या है? 

सर्किट हाउस एक सरकारी स्वामित्व वाली आवास सुविधा है. इसे राज्य लोक निर्माण विभाग या फिर जिला प्रशासन मैनेज करता है. यह इमारत खास तौर से आधिकारिक यात्राओं के दौरान बड़े पद के सरकारी अधिकारी, मंत्री, जज और प्रशासनिक अधिकारियों के ठहरने के लिए डिजाइन की गई है.  आवास के अलावा सर्किट हाउस प्रशासनिक केंद्रों के रूप में भी काम करते हैं.  यहां जरूरी बैठकें, समीक्षाएं और सरकारी चर्चाएं आयोजित की जा सकती हैं. 

सर्किट हाउस में कौन रहता है? 

सर्किट हाउस में आमतौर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मंत्री और संसद सदस्य, आईएएस और आईपीएस अधिकारी, बड़े सरकारी अधिकारी, जज और संवैधानिक प्राधिकारी रहते हैं. वहां ठहरने वाले मेहमानों की प्रोफाइल की वजह से आवास देने से पहले आमतौर पर सख्त प्रोटोकॉल और आधिकारिक अनुमोदन की जरूरत होती है.

सर्किट हाउस क्यों खास है? 

सर्किट हाउस की खास बात यह है कि यह आवास के साथ-साथ आधिकारिक कार्यों को संभालने की क्षमता भी रखता है. ज्यादातर सर्किट हाउस में कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, ब्रीफिंग क्षेत्र और वीआईपी सुइट्स शामिल होते हैं. अब क्योंकि वीआईपी और वरिष्ठ अधिकारी वहां पर रुकते हैं इस वजह से यह सुविधा गोपनीयता और उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. कुछ सर्किट हाउस Z+ सुरक्षा जरूरत को भी संभालने में सक्षम हैं.

गेस्ट हाउस क्या है? 

गेस्ट हाउस एक आवास सुविधा है जो जनरल विजिटर, बिजनेस ट्रैवलर, रिसर्चर, प्रोफेसर और पर्यटकों के साथ-साथ किसी खास संस्थान के कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई है. सर्किट हाउस के उलट गेस्ट हाउस मुख्य रूप से आरामदायक और किफायती आवास देता है. इन्हें निजी मालिक, कंपनी, यूनिवर्सिटी, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन या फिर सरकारी विभाग जैसे वन विभाग या पर्यटन प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा सकता है.

यह भी पढ़ेंः व्हिप के बावजूद बैठक से गायब रहे शिवसेना UBT के 6 सांसद, जानें इसे न मानने पर क्या होता है?

गेस्ट हाउस में कौन रहता है? 

गेस्ट हाउस में पर्यटक और यात्री, विजिटिंग प्रोफेसर और शोधकर्ता, कॉर्पोरेट मेहमान और व्यावसायिक भागीदार, आधिकारिक कार्य पर कर्मचारी और वन अतिथि गृहों में ठहरते प्रकृति एवं वन्य जीव पर्यटक रुक सकते हैं. 

बुकिंग प्रक्रिया में अंतर 

सर्किट हाउस में रहने के लिए आमतौर पर आधिकारिक अनुमति और सरकारी प्रोटोकॉल अनुमोदन की जरूरत होती है. लेकिन गेस्ट हाउस अक्सर ऑनलाइन, फोन या फिर सीधे वॉक-इन व्यवस्था के जरिए से बुक किए जा सकते हैं.  वीआईपी मूवमेंट की वजह से सर्किट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है. लेकिन गेस्ट हाउस आमतौर पर नियमित होटल के जैसे ही सुरक्षा मानक बनाए रखते हैं.

यह भी पढ़ेंः कौन है भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री? जानिए किन फैसलों से देश में आई थी क्रांति

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Government Accommodation Circuit And Guest House VIP Stay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Circuit And Guest House: सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में क्या होता है फर्क? किन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ये घर
सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में क्या होता है फर्क? किन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ये घर
जनरल नॉलेज
Hanging and Crucifixion: फांसी और सूली में क्या होता है फर्क, क्यों दोनों एक-दूसरे से अलग?
फांसी और सूली में क्या होता है फर्क, क्यों दोनों एक-दूसरे से अलग?
जनरल नॉलेज
राम राज्य में चोरी करने और डाका डालने वाले को क्या मिलती थी सजा? अयोध्या चोरी विवाद के बीच जान लें
राम राज्य में चोरी करने और डाका डालने वाले को क्या मिलती थी सजा? अयोध्या चोरी विवाद के बीच जान लें
जनरल नॉलेज
Shiv Sena UBT Crisis: व्हिप के बावजूद बैठक से गायब रहे शिवसेना UBT के 6 सांसद, जानें इसे न मानने पर क्या होता है?
व्हिप के बावजूद बैठक से गायब रहे शिवसेना UBT के 6 सांसद, जानें इसे न मानने पर क्या होता है?
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
विश्व
Hina Rabbani Khar Remark: हिना रब्बानी खार के बयान पर कंवल सिब्बल का पलटवार, इंडो-पैसिफिक पर छिड़ी बहस, जानें पूरा मामला
हिना रब्बानी खार के बयान पर कंवल सिब्बल का पलटवार, इंडो-पैसिफिक पर छिड़ी बहस, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
ट्रेंडिंग
Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
शिक्षा
NTA Financial Report: छात्रों से एग्जाम फीस वसूलकर हर साल कितना कमाता है NTA, जानें कितना होता है मुनाफा?
छात्रों से एग्जाम फीस वसूलकर हर साल कितना कमाता है NTA, जानें कितना होता है मुनाफा?
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget