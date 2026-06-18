सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में क्या होता है फर्क? किन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ये घर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सर्किट हाउस सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, जजों के लिए विशेष आवास।

गेस्ट हाउस पर्यटकों, शोधकर्ताओं, व्यावसायिक यात्रियों हेतु उपलब्ध होते हैं।

सर्किट हाउस को सरकारी अनुमोदन, गेस्ट हाउस सीधी बुकिंग देते हैं।

Circuit And Guest House: जब सरकारी अधिकारी, मंत्री और जज अलग-अलग जिलों की यात्रा करते हैं तो उन्हें अक्सर होटल के बजाय सर्किट हाउस में ठहराया जाता है. वहीं पर्यटक, शोधकर्ता, बिजनेस विजिटर और कर्मचारी आमतौर पर गेस्ट हाउस में रुकते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में फर्क क्या होता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

सर्किट हाउस क्या है?

सर्किट हाउस एक सरकारी स्वामित्व वाली आवास सुविधा है. इसे राज्य लोक निर्माण विभाग या फिर जिला प्रशासन मैनेज करता है. यह इमारत खास तौर से आधिकारिक यात्राओं के दौरान बड़े पद के सरकारी अधिकारी, मंत्री, जज और प्रशासनिक अधिकारियों के ठहरने के लिए डिजाइन की गई है. आवास के अलावा सर्किट हाउस प्रशासनिक केंद्रों के रूप में भी काम करते हैं. यहां जरूरी बैठकें, समीक्षाएं और सरकारी चर्चाएं आयोजित की जा सकती हैं.

सर्किट हाउस में कौन रहता है?

सर्किट हाउस में आमतौर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मंत्री और संसद सदस्य, आईएएस और आईपीएस अधिकारी, बड़े सरकारी अधिकारी, जज और संवैधानिक प्राधिकारी रहते हैं. वहां ठहरने वाले मेहमानों की प्रोफाइल की वजह से आवास देने से पहले आमतौर पर सख्त प्रोटोकॉल और आधिकारिक अनुमोदन की जरूरत होती है.

सर्किट हाउस क्यों खास है?

सर्किट हाउस की खास बात यह है कि यह आवास के साथ-साथ आधिकारिक कार्यों को संभालने की क्षमता भी रखता है. ज्यादातर सर्किट हाउस में कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, ब्रीफिंग क्षेत्र और वीआईपी सुइट्स शामिल होते हैं. अब क्योंकि वीआईपी और वरिष्ठ अधिकारी वहां पर रुकते हैं इस वजह से यह सुविधा गोपनीयता और उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. कुछ सर्किट हाउस Z+ सुरक्षा जरूरत को भी संभालने में सक्षम हैं.

गेस्ट हाउस क्या है?

गेस्ट हाउस एक आवास सुविधा है जो जनरल विजिटर, बिजनेस ट्रैवलर, रिसर्चर, प्रोफेसर और पर्यटकों के साथ-साथ किसी खास संस्थान के कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई है. सर्किट हाउस के उलट गेस्ट हाउस मुख्य रूप से आरामदायक और किफायती आवास देता है. इन्हें निजी मालिक, कंपनी, यूनिवर्सिटी, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन या फिर सरकारी विभाग जैसे वन विभाग या पर्यटन प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा सकता है.

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गेस्ट हाउस में कौन रहता है?

गेस्ट हाउस में पर्यटक और यात्री, विजिटिंग प्रोफेसर और शोधकर्ता, कॉर्पोरेट मेहमान और व्यावसायिक भागीदार, आधिकारिक कार्य पर कर्मचारी और वन अतिथि गृहों में ठहरते प्रकृति एवं वन्य जीव पर्यटक रुक सकते हैं.

बुकिंग प्रक्रिया में अंतर

सर्किट हाउस में रहने के लिए आमतौर पर आधिकारिक अनुमति और सरकारी प्रोटोकॉल अनुमोदन की जरूरत होती है. लेकिन गेस्ट हाउस अक्सर ऑनलाइन, फोन या फिर सीधे वॉक-इन व्यवस्था के जरिए से बुक किए जा सकते हैं. वीआईपी मूवमेंट की वजह से सर्किट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है. लेकिन गेस्ट हाउस आमतौर पर नियमित होटल के जैसे ही सुरक्षा मानक बनाए रखते हैं.

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