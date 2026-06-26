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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजKanpur in Pakistan: पाकिस्तान में कहां है कानपुर, यहां कितने हिंदू रहते हैं? 

Kanpur in Pakistan: पाकिस्तान में कहां है कानपुर, यहां कितने हिंदू रहते हैं? 

भारत की तरह पाकिस्तान में कानपुर नाम का कोई बड़ा शहर नहीं, बल्कि एक गांव है. यह गांव पंजाब प्रांत के सियालकोट जिले में स्थित है. वहीं पाकिस्तान का कानपुर गांव भारतीय सीमा के काफी करीब माना जाता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 26 Jun 2026 06:10 AM (IST)
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Kanpur in Pakistan: पाकिस्तान का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के मन में बड़े शहरों या वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर जिज्ञासा होती है. वहीं भारत और पाकिस्तान आज भले ही अलग-अलग मुल्क है, लेकिन दोनों ही देश में कई जगह ऐसी है, जिनके नाम एक है. जिस तरह से भारत के उत्तर प्रदेश जिले में कानपुर शहर है, वैसे ही पाकिस्तान में भी एक जगह का नाम कानपुर है. हालांकि पाकिस्तान का कानपुर भारत के उत्तर प्रदेश वाले कानपुर शहर से बहुत अलग है. वहीं यहां रहने वाली आबादी की संख्या भी अलग है. हालांकि दोनों शहरों के नाम एक समान होने के चलते अक्सर लोगों के सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान स्थित कानपुर कैसा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कानपुर कहां पर है और यहां कितने हिंदू रहते हैं. 

पाकिस्तान में कहां है कानपुर और कितने हिंदू है यहां?

भारत की तरह पाकिस्तान में कानपुर नाम का कोई बड़ा शहर नहीं, बल्कि एक गांव है. यह गांव पंजाब प्रांत के सियालकोट जिले में स्थित है. वहीं पाकिस्तान का कानपुर गांव भारतीय सीमा के काफी करीब माना जाता है. इसके आसपास सड्डा, कयोलपुर और दलो वाली जैसे गांव मौजूद है. सियालकोट कैंटोनमेंट से इसकी दूरी करीब 7 किलोमीटर बताई जाती है. हालांकि पाकिस्तान के कानपुर की जनसंख्या का डेटा मौजूद नहीं है. लेकिन कानपुर जिस सियालकोट जिले में पड़ता है, उसे पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में गिना जाता है. वहीं अनुमानों के अनुसार सियालकोट शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, जबकि  इसके महानगरीय क्षेत्र की आबादी 8 लाख से ज्यादा आंकी गई है. 

पाकिस्तान में कुल कितने हिंदू रहते हैं?

सेंटर ऑफ पीस एंड जस्टिस पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की आबादी 22 लाख से ज्यादा है. यह देश की कुल रजिस्टर्ड आबादी का करीब 1.18 प्रतिशत हिस्सा है. पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं, जबकि मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है. 

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पाकिस्तान के किस प्रांत में सबसे ज्यादा हिंदू?

वहीं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदुओं की बात करें तो पाकिस्तान के चार प्रमुख प्रांत सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में से सबसे ज्यादा हिंदू सिंध प्रांत में रहते हैं. रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की कुल हिंदू आबादी लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा सिंध में निवास करता है. सिंध के थारपारकर, संघार और उमरकोट जिले हिंदू आबादी के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं. इनमें भी उमरकोट की विशेष पहचान है, जहां आज भी हिंदू समुदाय बड़ी संख्या में रहता है. स्थानीय लोगों के अनुसार विभाजन के समय यहां हिंदुओं की आबादी काफी ज्यादा थी, समय के साथ कई परिवार भारत चले गए. लेकिन बड़ी संख्या में आज भी यहां हिंदू लोग बसे हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 26 Jun 2026 06:10 AM (IST)
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