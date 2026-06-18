हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShiv Sena UBT Crisis: व्हिप के बावजूद बैठक से गायब रहे शिवसेना UBT के 6 सांसद, जानें इसे न मानने पर क्या होता है?

Shiv Sena UBT Crisis: व्हिप के बावजूद बैठक से गायब रहे शिवसेना UBT के 6 सांसद, जानें इसे न मानने पर क्या होता है?

Shiv Sena UBT Crisis: आज व्हिप के बावजूद शिवसेना (UBT) के 6 सांसद बैठक से गायब रहे. आइए जानते हैं कि व्हिप ना मानने पर क्या होता है.

Reported By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 18 Jun 2026 12:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • शिवसेना (UBT) के 6 सांसद व्हिप के बावजूद बैठक में नहीं आए।
  • व्हिप का उल्लंघन संसद सदस्यता रद्द करा सकता है।
  • दल-बदल कानून में क्षमा व दो-तिहाई की छूट।

Shiv Sena UBT Crisis: शिवसेना (UBT) के 6 लोकसभा सांसदों के थ्री लाइन व्हिप जारी होने के बावजूद संसद की एक जरूरी बैठक में शामिल न होने की खबर के बाद पार्टी के अंदर राजनीतिक तनाव बढ़ चुका है. गुरुवार दोपहर तक बैठक में सिर्फ तीन सांसद ही शामिल हुए और यह बैठक सुबह 11 बजे होनी थी. इसके बाद पार्टी में संभावित फूट को लेकर नई राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं और पार्टी के व्हिप को नजरअंदाज करने के कानूनी नतीजे पर भी सवाल उठने लगे हैं. आइए जानते हैं कि व्हिप को न मानने पर क्या होता है. 

दल बदल विरोधी कानून 

भारत के दल बदल विरोधी कानून के तहत पार्टी के आधिकारिक निर्देश को न मानने पर काफी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है. इसमें संसद सदस्यता का जाना भी शामिल है. हालांकि कुछ संवैधानिक प्रावधान बागी सांसदों को सुरक्षा दे सकते हैं. लेकिन शर्त यह है कि उन्हें पर्याप्त संख्या में सांसदों का समर्थन साबित करना होगा.

व्हिप इतना जरूरी क्यों?

व्हिप एक राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी किया गया आधिकारिक निर्देश होता है. इसमें सांसदों या फिर विधायकों को बैठक में शामिल होने, चर्चा में भाग लेने या फिर किसी खास तरीके से वोट करने का निर्देश दिया जाता है. थ्री लाइन व्हिप को पार्टी के निर्देश का सबसे सख्त रूप माना जाता है और इसे आमतौर पर काफी ज्यादा जरूरी और बड़े राजनीतिक मामलों पर ही जारी किया जाता है. इस निर्देश का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और दल बदल विरोधी कार्यवाही शुरू हो सकती है. 

व्हिप ना मानने पर क्या होगा? 

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है. इसके तहत जो सांसद अपनी राजनीतिक पार्टी के निर्देशों को नहीं मानता और उसका उल्लंघन करता है उन्हें सदन से अयोग्य ठहराया जा सकता है. यह पूरी प्रक्रिया तब शुरू होती है जब पार्टी का मुख्य व्हिप लोकसभा स्पीकर के सामने शिकायत दर्ज करता है. मामले की जांच करने के बाद स्पीकर के पास यह तय करने का अधिकार होता है कि सदस्य को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या फिर नहीं. 

इसी के साथ अगर किसी भी पार्टी को यह लगता है कि उसके सांसदों ने जानबूझकर व्हिप को नजरअंदाज किया है तो वह स्पीकर से उनकी अयोग्यता की मांग करते हुए औपचारिक रूप से याचिका दायर कर सकती है. अगर किसी भी तरह पार्टी के पक्ष में फैसला आता है तो सांसदों को संसद में अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है. 

यह भी पढ़ेंः कौन है भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री? जानिए किन फैसलों से देश में आई थी क्रांति

15 दिन की मोहलत 

दल बदल विरोधी कानून में कुछ छूट भी दी गई है. अगर कोई सांसद पार्टी व्हिप को नहीं मानता तो राजनीतिक पार्टी 15 दिन के अंदर उस कार्रवाई को माफ करने या फिर नजरअंदाज करने का फैसला कर सकती है. अगर पार्टी राहत देती है तो अयोग्यता की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती.

दो तिहाई का नियम 

अगर किसी पार्टी के चुने हुए सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य एक साथ अलग होने और किसी दूसरी पार्टी में विलय करने का फैसला करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ेंः किसने डिजाइन की थी भारतीय सेना की पहली वर्दी, जानें आजादी के बाद कितने हुए बदलाव?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde Anti Defection Shiv Sena UBT Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Shiv Sena UBT Crisis: व्हिप के बावजूद बैठक से गायब रहे शिवसेना UBT के 6 सांसद, जानें इसे न मानने पर क्या होता है?
व्हिप के बावजूद बैठक से गायब रहे शिवसेना UBT के 6 सांसद, जानें इसे न मानने पर क्या होता है?
जनरल नॉलेज
India Most Successful PM: कौन है भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री? जानिए किन फैसलों से देश में आई थी क्रांति
कौन है भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री? जानिए किन फैसलों से देश में आई थी क्रांति
जनरल नॉलेज
US Iran Peace Deal: कैसे खत्म हुआ था पहला विश्वयुद्ध, किसने कराया था समझौता?
कैसे खत्म हुआ था पहला विश्वयुद्ध, किसने कराया था समझौता?
जनरल नॉलेज
Ram Mandir Donation Controversy: कैसे गिना जाता है बड़े-बड़े मंदिरों का चढ़ावा, जानें कहां-क्या है सिस्टम?
कैसे गिना जाता है बड़े-बड़े मंदिरों का चढ़ावा, जानें कहां-क्या है सिस्टम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
इंडिया
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मुंबई के इस पॉश इलाके में शिफ्ट हुईं प्रीति जिंटा, हर महीने देंगी 6 लाख किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट सुनकर घूम जाएगा सिर
हर महीने 6 लाख किराया... मुंबई के बांद्रा में प्रीति जिंटा का लिया नया घर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए दिए इतने लाख
इंडिया
Congress on US -Iran Deal: ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
ऑटो
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
ABP NEWS
स्कॉर्पियो गंगा में कैसे तैरने लगी? वीडियो में लोग मज़ाक कर रहे हैं।
स्कॉर्पियो गंगा में कैसे तैरने लगी? वीडियो में लोग मज़ाक कर रहे हैं।
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Embed widget