Police Officers Dance: सोशल मीडिया के दौर में कोई भी क्लिप कुछ ही पलों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और कई बार एक साधारण-सी दिखने वाली घटना भी बड़े प्रशासनिक सवाल खड़े कर देती है. यही हुआ दिल्ली के लाजपत नगर थाने के अतिरिक्त थाना प्रभारी के साथ. उनसे जुड़ा एक डांस वीडियो वायरल हो गया और उच्च अधिकारियों ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया. इस घटना के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या खाकी के भीतर भी एक आम इंसान की तरह निजी पलों में जश्न मनाने की गुंजाइश है या नहीं. आइए समझते हैं क्या नियम तय हैं?

क्या निजी पार्टी में नाचना पूरी तरह मना है?

नहीं, किसी पुलिसकर्मी के निजी समारोह या पार्टी में डांस करने पर पूरी तरह पाबंदी नहीं है, लेकिन यह आजादी बिना शर्तों के नहीं मिलती. सेवा आचरण नियमावली और राज्य पुलिस मैनुअल के अनुसार पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से बाहर भी अपनी पद की गरिमा और विभाग की साख का ध्यान रखना होता है. यदि कोई अधिकारी या जवान छुट्टी पर है या ड्यूटी घंटों से बाहर है और उसने सामान्य कपड़े पहने हैं तो वह परिवार या मित्रों के बीच शादी, जन्मदिन या अन्य निजी आयोजनों में मर्यादा के साथ शामिल हो सकता है.

हालांकि, सादे कपड़ों में भी उससे यह अपेक्षा रहती है कि उसका आचरण शालीन रहे और वह किसी आपत्तिजनक या विवादित स्थिति में न फंसे.

यह भी पढ़ें: Prithviraj Sanyogita Love Story: पृथ्वीराज-संयोगिता की प्रेम कहानी, स्वयंवर से अपहरण तक की कथा

किन हालात में होती है अनुशासनात्मक कार्रवाई?

जब नियमों की सीमाएं लांघी जाती हैं, तब विभाग की ओर से लाइन हाजिर करने, निलंबन या विभागीय जांच जैसी कार्रवाई देखने को मिलती है. सबसे अहम बात यह है कि वर्दी अनुशासन और सार्वजनिक अधिकार का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए कई राज्यों के पुलिस दिशा-निर्देशों के तहत वर्दी पहनकर निजी समारोहों या पार्टियों में नाचना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है.

कब माना जाता है लापरवाही?

इसके अलावा यदि कोई कर्मी रिकॉर्ड में ड्यूटी पर दर्ज है और बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के किसी निजी पार्टी या फार्महाउस में पाया जाता है, तो इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना जा सकता है. शराब के नशे में हंगामा, अमर्यादित व्यवहार या सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और रील्स साझा करना भी आचरण नियमों के खिलाफ माना जाता है, जिससे बल की छवि पर प्रतिकूल असर पड़े.

यह भी पढ़ें: Water Supply In Desert: न नदी...न बारिश, फिर रेगिस्तान में कैसे बुझती है 3.7 करोड़ लोगों की प्यास?