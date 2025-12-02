हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSanchar Saathi App: संचार साथी ऐप से आपकी किन-किन चीजों पर नजर रख सकेगी सरकार? जानें हर बात

Sanchar Saathi App: संचार साथी ऐप से आपकी किन-किन चीजों पर नजर रख सकेगी सरकार? जानें हर बात

Sanchar Saathi App: भारत में सरकार ने सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने के निर्देश दिए हैं. आइए जानते हैं कि इस एप्लीकेशन से सरकार किन किन चीजों पर नजर रख पाएगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 Dec 2025 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

Sanchar Saathi App: भारत में एक बड़ा डिजिटल बदलाव हो रहा है. दरअसल सरकार ने यह निर्देश दिए हैं कि भारत में स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होगा और यूजर इसे हटा या फिर डिसएबल नहीं कर पाएंगे. मौजूदा फोन में यह सरकार के निर्देश के मुताबिक जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए मिलेगा. लेकिन इसी बीच सवाल यह उठता है कि सरकार संचार साथी के जरिए आपके बारे में असल में क्या मॉनिटर कर सकती है. आइए जानते हैं.

क्यों डिजाइन किया गया यह ऐप

इस एप्लीकेशन का मुख्य काम साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड को रोकना है. यह टेलीकॉम यूजर्स को सिम के गलत इस्तेमाल, मोबाइल चोरी और डिजिटल स्कैम से बचाने के लिए बनाए गए देश भर के सिस्टम का एक हिस्सा है. यह ऐप आपकी कॉल को टैप नहीं करेगा, ना ही आपके मैसेज को स्कैन करेगा और ना ही आपके पर्सनल डाटा को पढ़ेगा. यह एप्लीकेशन बस टेलीकॉम आईडेंटिटी वेरीफिकेशन और डिवाइस लेजिटिमेसी पर फोकस करता है. 

आपके सिम कनेक्शन 

संचार साथी ऐप की सबसे जरूरी फीचर्स में से एक है कि यह यूजर और सरकार दोनों को यह देखने देता है कि एक ही पहचान से कितने मोबाइल नंबर लिंक हैं. अगर किसी ने भी आपके आधार या फिर किसी आईडी का इस्तेमाल करके धोखे से सिम कार्ड को रजिस्टर्ड किया है तो आपको इस एप्लीकेशन के जरिए तुरंत इसका पता लग जाएगा. इसके बाद आप शिकायत कर सकते हैं और उन बिना इजाजत वाले नंबरों को डीएक्टिवेट भी करवा सकते हैं.

खोए या फिर चोरी हुए फोन 

सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के जरिए संचार साथी अधिकारियों को खोए या फिर चोरी हुए फोन का आईएमइआई नंबर ब्लॉक करके उसे ट्रैक करने और डिसएबल करने में मदद करता है. एक बार ब्लॉक होने के बाद वह डिवाइस हर भारतीय नेटवर्क पर बेकार हो जाता है भले ही चोर सिम कार्ड बदल ले.

चक्षु रिपोर्टिंग सिस्टम 

चक्षु फीचर सरकार का नया डिजिटल वॉच डॉग है. जब भी आपको कोई भी शक वाला एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज या फिर ओटीपी स्कैम की कोशिश के साथ-साथ कोई फ्रॉड कॉल आए तो आप संचार साथी के जरिए इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं. यह सिस्टम पैटर्न को एनालाइज करता है, स्कैम हॉटस्पॉट को फ्लैग करता है और साथ ही अधिकारियों को साइबर क्राइम के पीछे के लोगों और नेटवर्क का पता लगाने में मदद करता है. 

पर्सनल कॉल, मैसेज या मीडिया की कोई भी निगरानी नहीं

सरकार का ऐसा कहना है कि संचार साथी जासूसी के लिए नहीं बनाया गया है. यह आपके किसी भी प्राइवेट कंटेंट के निगरानी नहीं करता. इसका स्कोप टेलीकॉम आईडेंटिटी, डिवाइस वैलिडिटी और फ्रॉड से जुड़ी रिपोर्टिंग तक है. आपको बता दें कि यह एप्लीकेशन नॉन रिमूवेबल होगी.

ये भी पढ़ें: 100 साल बाद कैसे नजर आएंगे इंसान? रिसर्च में हुए चौंकाने वाले खुलासे

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 02 Dec 2025 11:42 AM (IST)
Tags :
Sanchar Saathi Telecom Monitoring Imei Tracking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
इंडिया
Sanchar Saathi: न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
Advertisement

वीडियोज

Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा
UP के Balrampur में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की भीषण टक्कर | Breaking | UP News
Parliament Winter Session: संसद सत्र का दूसरा दिन कैसा? हंगामेदार या फिर... | News@7 | ABP News
Sanchar Saathi AAP: क्या ‘संचार साथी’ से होगी जासूसी? Congress ने सरकार को घेरा | Breaking
Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
इंडिया
Sanchar Saathi: न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
बॉलीवुड
क्या सैफ अली खान का इंस्टाग्राम पर है प्राइवेट अकाउंट? नेहा धूपिया ने खोल दिया सारा राज
क्या सैफ अली खान का इंस्टाग्राम पर है प्राइवेट अकाउंट? नेहा धूपिया ने बताया सच
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
यूटिलिटी
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
यूटिलिटी
SBI में है खाता तो ATM से बार-बार मत निकालना पैसा, इतना बढ़ गया है चार्ज
SBI में है खाता तो ATM से बार-बार मत निकालना पैसा, इतना बढ़ गया है चार्ज
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget