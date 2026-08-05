समंदर में डूबे जहाज का कैसे मिलता है इंश्योरेंस क्लेम, क्या ढूंढकर देना पड़ता है मलबा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दावे के लिए मलबा अनिवार्य नहीं, डिजिटल रिपोर्ट पर्याप्त।

How To Claim Marine Insurance: बीते दिन यमन के तट के पास लाल सागर में भारतीय ध्वज वाला कार्गो शिप मिसाइल हमले के बाद समुद्र में डूब गया. हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस जहाज में मौजूद सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है. इस खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि आखिर अगर कोई शिप समंदर में डूब जाता है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलता है? क्या इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को समुद्र की गहराई से जहाज का मलबा निकालकर सबूत दिखाना पड़ता है या फिर इसके लिए कोई और व्यवस्था है. चलिए इसके हर पहलू को विस्तार से समझ लेते हैं.

कितना जरूरी है मरीन इंश्योरेंस?

वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ पूरी तरह से समुद्री रास्तों पर टिकी हुई है. रोजाना हजारों की संख्या में कार्गो शिप करोड़ों टन का कीमती सामान लेकर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सफर तय करते हैं. लेकिन गहरे पानी में जहाजों का सफर कभी भी जोखिम से खाली नहीं होता है. अचानक उठने वाले समुद्री तूफान, मिसाइल या ड्रोन हमले, जहाजों की आपस में टक्कर, इंजन का फेल होना या आग लग जाना जैसी अप्रत्याशित आपदाएं कभी भी आ सकती हैं. इन्हीं जानलेवा खतरों और करोड़ों-अरबों रुपये के भारी वित्तीय नुकसान से बचने के लिए मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा एक अनिवार्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. जैसे ईरान और अमेरिका युद्ध के वक्त भारत के कई जहाजों पर हमले देखने को मिले.

जहाज डूबने पर कैसे तय किया जाता है मुआवजा?

अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि समुद्र में कोई जहाज डूब जाए और इस बारे में बीमा कंपनी को बताया जाए फिर बीमा कंपनी तुरंत ही किसी तय अमाउंट का चेक काटकर थमा दे. इस प्रक्रिया में सबसे पहले तकनीकी विशेषज्ञों और स्वतंत्र मरीन सर्वेक्षकों जिनको Independent Marine Surveyor कहा जाता है, उन का एक ग्रुप बनाया जाता है. यह टीम दुर्घटना स्थल की भौगोलिक स्थिति, नुकसान की सही सीमा और घटना के कारणों की गहराई से जांच करती है. मुआवजे की राशि तय करते समय जहाज की शुरुआती बीमा कीमत, उसकी समय के साथ घटी उम्र, तकनीकी स्थिति और बीमा पॉलिसी के क्लॉज का बारीकी से अध्ययन किया जाता है. अगर जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका है तो पूरा बीमित मूल्य मिलता है, नहीं तो जितना नुकसान होता है उसके अनुपात में भरपाई की जाती है.

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हल इंश्योरेंस और कार्गो बीमा क्या होता है?

समुद्री सुरक्षा प्रणाली में जहाज के ढांचे और उसके अंदर रखे माल के लिए दो बिल्कुल अलग बीमा व्यवस्थाएं काम करती हैं. पहली व्यवस्था को हल इंश्योरेंस कहा जाता है. यह बीमा विशेष रूप से जहाज के भौतिक ढांचे, मुख्य इंजन, भारी मशीनरी, नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कवर करता है. अगर कोई जहाज दुर्घटना या हमले से डूबता है तो जहाज मालिक को इसी पॉलिसी के तहत भरपाई मिलती है. दूसरी ओर, जहाज पर लदे सामान के लिए व्यापारी कार्गो इंश्योरेंस लेते हैं. जहाज डूबने की स्थिति में सामान के खरीदार या विक्रेता अपनी अलग कार्गो पॉलिसी से नुकसान की पाई-पाई वसूलते हैं.

पर्यावरणीय प्रदूषण का खतरा होने की अलग व्यवस्था

किसी भारी भरकम कार्गो शिप के डूबने का असर सिर्फ उसके मालिक के आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता है. जब जहाज समुद्र में डूब जाता है तो उसमें मौजूद ईंधन के रिसाव और भयंकर पर्यावरणीय प्रदूषण का खतरा पैदा हो जाता है. इस तरह की बड़ी आपदाओं, तीसरे पक्ष के नुकसान और रेस्क्यू ऑपरेशन का भारी भरकम खर्च उठाने के लिए दुनिया भर में प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) क्लब काम करते हैं. ये शक्तिशाली वैश्विक संगठन जहाज मालिकों को अतिरिक्त देयता कवरेज देते हैं. समुद्र में जहरीले तेल के फैलाव को रोकने, सफाई अभियानों और क्रू मेंबर्स के आपातकालीन इलाज का पूरा वित्तीय बोझ इसी P&I व्यवस्था के जरिए उठाया जाता है.





क्या क्लेम के लिए समुद्र से मलबा निकालकर दिखाना होता है?

आम लोगों के मन में अक्सर यह धारणा होती है कि क्लेम पास कराने के लिए जहाज का मलबा लाकर दिखाना पड़ता होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. बीमा कानून के अनुसार, क्लेम पाने के लिए जहाज मालिक को समुद्र से मलबे को बाहर खींचकर लाने की कोई जरूरत नहीं होती है. हालांकि, दुर्घटना को साबित करने के लिए जहाज के ब्लैक बॉक्स, वोयाज डेटा रिकॉर्डर (VDR) और अंतिम जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की डिजिटल रिपोर्ट देनी पड़ती है. इसके अलावा नैरोबी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत यदि डूबा हुआ मलबा समुद्री जहाजों के आने-जाने या पर्यावरण के लिए खतरा बनता है, तो उस मलबे को हटाने या चिह्नित करने का पूरा खर्च P&I इंश्योरेंस कवर करता है.

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