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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिन देशों में चलता है यूपीआई, कहां कितना लगता है चार्ज?

किन देशों में चलता है यूपीआई, कहां कितना लगता है चार्ज?

UPI Payments Charges: सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है. चलिए जानें कि किन देशों में यूपीआई काम करता है और वहां कितना चार्ज लगता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Aug 2026 01:19 PM (IST)
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UPI Payments Charges: भारत में डिजिटल लेनदेन की दिशा बदलने वाली एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सरकार देश में UPI पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है. हालांकि, यह चार्ज केवल मर्चेंट लेनदेन पर लागू होगा और आम लोगों के लिए पर्सन-टू-पर्सन ट्रांसफर पूरी तरह फ्री रहेगा. वहीं दूसरी ओर यह जान लेते हैं कि भारतीय यूपीआई की साख अब किन देशों तक फैल चुकी है. आइए जानते हैं कि भारत में क्या बदलाव हो रहे हैं और विदेशों में यूपीआई इस्तेमाल पर कितना चार्ज देना होता है.

क्या है एमडीआर और कैसे लगाएगी सरकार

सरकार पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन करने की योजना बना रही है. इस कानून में बदलाव होने के बाद यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर तय करने की पूरी ताकत और अधिकार सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के पास आ जाएगा. एमडीआर वह फीस या शुल्क होता है जो बैंक डिजिटल पेमेंट सर्विस देने के बदले दुकानदारों और व्यापारियों से वसूलते हैं. इस संशोधन के बाद बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट नेटवर्क को अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

2,000 रुपये से बड़े UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज?

भारत में बड़े स्तर पर होने वाले यूपीआई भुगतानों को लेकर सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है. ताजा प्रस्ताव के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यानी व्यापारिक लेनदेन पर 0.25% से 0.4% (यानी 15 से 30 बेसिस पॉइंट) तक का चार्ज लगाया जा सकता है. हालांकि, इस नए चार्ज को जमीनी स्तर पर लागू करने से पहले सरकार को संसदीय मंजूरी और इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों व इंडस्ट्री के साथ व्यापक बातचीत की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. सबसे खास बात यह है कि P2P यानि पर्सन-टू-पर्सन के खाते में किए जाने वाले किसी भी ट्रांसफर पर यह चार्ज लागू नहीं होगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: China Debt Trap Diplomacy: दुनिया के कितने देशों पर चीन का कर्ज, कहां-कहां दिया उधार?


किन देशों में चलता है यूपीआई, कहां कितना लगता है चार्ज?

दुनिया के किन देशों में पहुंची UPI सेवा?

भारतीय तकनीक का परचम अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लहरा रहा है. यूपीआई सेवा पहले से ही दुनिया के 8 प्रमुख देशों में सफलतापूर्वक स्वीकार की जा रही थी. इन देशों में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई),नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, भूटान, फ्रांस, कतर शामिल हैं. हाल ही में इस अंतरराष्ट्रीय सूची में कंबोडिया भी नौवें देश के रूप में शामिल हो गया है. इन देशों की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक अब बिना किसी परेशानी के अपने जाने-पहचाने भारतीय ऐप से ही विदेशों में आसानी से बिलों का भुगतान कर पा रहे हैं.

इन देशों में UPI पेमेंट्स पर कितना है खर्चा?

विदेशों में किसी दुकान या मॉल पर क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करने पर यूपीआई ऐप या एनपीसीआई (NPCI) की ओर से कोई प्लेटफॉर्म या ऐप फीस नहीं ली जाती है. यह सेवा ऐप के स्तर पर पूरी तरह शून्य शुल्क के साथ मिलती है. हालांकि, जब आप भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा में बदलते हैं, तो आपका बैंक करेंसी कन्वर्जन (फॉरेक्स मार्कअप) के नाम पर लगभग 1.5% से 3.5% तक का शुल्क वसूलता है. इसके अलावा कुछ बैंक प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से 15 रुपये से 50 रुपये तक का एक छोटा फ्लैट बैंक प्रोसेसिंग चार्ज भी लगा सकते हैं.


किन देशों में चलता है यूपीआई, कहां कितना लगता है चार्ज?

दैनिक लिमिट और UPI इंटरनेशनल चालू करने का नियम

विदेशों में यूपीआई से पेमेंट करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है. विदेश यात्रा पर निकलने से पहले आपको अपने फोन में मौजूद यूपीआई ऐप (जैसे फोनपे या गूगल पे) में जाकर UPI International फीचर को एक्टिवेट यानी चालू करना पड़ता है. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के लिए एक दिन की अधिकतम सीमा आमतौर पर 1,00,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है. हालांकि, यह सीमा पूरी तरह से आपके बैंक के नियमों और खाते के प्रकार पर निर्भर करती है.

यह भी पढ़ें: फिल्म-कर्ज... किन तरीकों से पैसा कमाते हैं उदयनिधि, उनके पास कितना पैसा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 01:19 PM (IST)
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