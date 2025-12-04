हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिसी राष्ट्राध्यक्ष को भारत में रिसीव करने का क्या है प्रोटोकॉल, किसकी होती है एयरपोर्ट पर स्वागत करने की जिम्मेदारी?

किसी राष्ट्राध्यक्ष को भारत में रिसीव करने का क्या है प्रोटोकॉल, किसकी होती है एयरपोर्ट पर स्वागत करने की जिम्मेदारी?

Vladimir Putin India Visit: व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे के लिए भारत आ चुके हैं. पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर पुतिन का स्वागत किया. आइए जानते हैं कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत कौन करता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 Dec 2025 07:56 PM (IST)
Preferred Sources

Vladimir Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन का वेलकम करने के लिए खुद पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का वेलकम कैसे किया जाता है और उनके स्वागत के लिए ऑफीशियली किस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है.  आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

राष्ट्राध्यक्ष का वेलकम कौन करता है 

भारत एक लंबे समय से चले आ रहे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है. इसके तहत प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर में से कोई भी एक खुद राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने जा सकते हैं. यह कोई कैजुअल जेस्चर नहीं है बल्कि एक सिंबॉलिक काम है जो उन देशों के लिए ज्यादा मायने रखता है जिनके साथ भारत के गहरे स्ट्रैटेजिक या फिर हिस्टोरिकल रिश्ते हैं. यह फैसला नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर लिया जाता है जिसका मतलब है कि जब पार्टनरशिप काफी ज्यादा जरूरी होती है तो भारत अपना सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव भेजता है.

हालांकि आपको बता दें कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल फिगर सिर्फ स्वागत के लिए एक चेहरा होता है. इसके पीछे की बड़ी मशीनरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रोटोकॉल डिवीजन संभालता है. चीफ ऑफ प्रोटोकॉल की देखरेख में यह टीम आने और जाने के सभी इंतजामों को संभालती है.

प्रोटोकॉल डिवीजन की भूमिका 

प्रोटोकॉल डिवीजन कई दिनों पहले से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट की पुलिस, एसपीजी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और मेहमान देश की एडवांस टीम के साथ कोऑर्डिनेटर करने में लग जाती है. जिस पल एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में घुसता है उस पल से लेकर जब गेस्ट अपने होटल तक पहुंचता है, मिलिट्री लेवल की सटीकता के साथ सब कुछ मैनेज किया जाता है.

डिवीजन यह तय करता है कि एयरपोर्ट पर कौन सा भारतीय डिग्निटरी मौजूद रहेगा. इसी के साथ रेड कारपेट कहां बिछाया जाएगा, कौन स्वागत के लिए लाइन में लगेगा और सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर कैसा होगा. यह सब उन्हीं का काम है कि वह पक्का करें कि गेस्ट को सम्मान महसूस हो.

स्टेट बेस्ड रिसेप्शन प्रोटोकॉल 

भारत इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में एक साथ हायरार्की को फॉलो करता है. अगर कोई हेड ऑफ स्टेट जैसे प्रेसिडेंट का स्वागत करने की बात हो तो या तो भारतीय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई सीनियर कैबिनेट का मिनिस्टर ही स्वागत करेंगे. वहीं अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि प्रधानमंत्री के स्वागत करने की बात हो तो आमतौर पर कोई यूनियन मिनिस्टर या फिर एमईए का कोई सीनियर अधिकारी रिसीव करता है. नीचे के रैंक के अधिकारियों के लिए रिसेप्शन का लेवल उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाता है.

सिक्योरिटी पर नजर 

किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करना सिर्फ डिप्लोमेसी का मामला नहीं है बल्कि यह एक नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है. जैसे ही कोई भी विदेशी एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो भारत का सिक्योरिटी ग्रिड काम संभाल लेता है. एसपीजी, एनसजी, आईबी, रॉ, स्टेट की पुलिस, सीआईएसएफ और यहां तक की एयरपोर्ट की फायर और मेडिकल टीम को भी कोऑर्डिनेशन में लिया जाता है. 

इसी के साथ ट्रैफिक रूट को सैनिटाइज किया जाता है और नो फ्लाई जोन लागू कर दिए जाते हैं. काफिले मिनट पर मिनट पहले से ही प्लान की गई सटीकता के साथ आगे बढ़ते हैं. जैसे ही कोई विदेशी मेहमान भारत की धरती पर कदम रखते हैं उनकी सेफ्टी देश की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है.

ये भी पढ़ें: मॉस्को से भारत आने के लिए किन-किन देशों का एयर स्पेस यूज करेंगे पुतिन? एक क्लिक में देखें डिटेल

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 04 Dec 2025 07:07 PM (IST)
Tags :
Vladimir Putin PM Modi Vladimir Putin India Visit India Protocol State Visit India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
SIR पर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ...'
SIR पर प्रवीण तोगड़िया बोले, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ बांग्लादेशियों को निकाल दे'
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
Advertisement

वीडियोज

Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, शानदार Acting Family Entertainer & More
Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
SIR पर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ...'
SIR पर प्रवीण तोगड़िया बोले, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ बांग्लादेशियों को निकाल दे'
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
क्रिकेट
ROKO से पंगे मत लेना वरना..., रवि शास्त्री ने रोहित-विराट के ODI फ्यूचर पर जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए
ROKO से पंगे मत लेना वरना, रवि शास्त्री ने रोहित-विराट के ODI फ्यूचर पर जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए
शिक्षा
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
हेल्थ
Health Tips After 40: 40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
ट्रेंडिंग
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget