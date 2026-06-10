हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजलेबनान से क्यों इतनी हमदर्दी रखता है ईरान? इसके पीछे छिपे राज को नहीं जानते होंगे आप

लेबनान से क्यों इतनी हमदर्दी रखता है ईरान? इसके पीछे छिपे राज को नहीं जानते होंगे आप

Iran Lebanon Friendship: ईरान और लेबनान की दोस्ती जग जाहिर है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर लेबनान से इतनी हमदर्दी क्यों रखता है ईरान? आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 Jun 2026 10:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • शिया धार्मिक संबंध और भू-राजनीतिक पहुँच ईरान के लिए महत्वपूर्ण।

Iran Lebanon Friendship: जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो ईरान अक्सर लेबनान के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक के तौर पर सामने आता है. कूटनीतिक समर्थन से लेकर सैन्य मदद तक तेहरान लगातार लेबनान के ताकतवर शिया संगठन हिजबुल्लाह के साथ खड़ा रहा है. हालांकि कई लोग इसे दोस्ती या फिर धार्मिक एक जुटता का मामला मानते हैं लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है.

हिजबुल्लाह का जन्म 

लेबनान में ईरान की गहरी भागीदारी के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक हिजबुल्लाह के साथ उसका पुराना रिश्ता है. 1982 में इजरायल द्वारा लेबनान पर हमले के बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हिजबुल्लाह को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई. वक्त के साथ हिजबुल्लाह इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली सशस्त्र समूह में से एक बन गया और इसे ईरान की क्षेत्रीय राजनीति का एक जरूरी स्तंभ माना जाता है. तेहरान के लिए पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखने और इजरायल व अमेरिका की ताकत का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह की ताकत को बनाए रखना जरूरी है. 

एक रणनीतिक मोर्चा 

भौगोलिक स्थिति भी एक काफी बड़ी वजह है. ईरान और इजरायल की सीमा आपस में नहीं मिलती. इससे सीधा सैन्य दबाव बनाना मुश्किल हो जाता है. हालांकि लेबनान की सीमा इजरायल से लगती है. हिजबुल्लाह के साथ अपने संबंधों के जरिए ईरान ने इजरायली क्षेत्र के करीब अपनी रणनीतिक मौजूदगी बनाई है. ईरान के नजरिए से यह एक निवारक के तौर पर काम करता है. 

धार्मिक संबंध और शिया एकजुटता

इस रिश्ते में धर्म भी बड़ी भूमिका निभाता है. ईरान शिया बहुल इस्लामी गणराज्य है. वह खुद को शिया धार्मिक सोच का एक बड़ा केंद्र मानता है. लेबनान में बड़ी संख्या में शिया आबादी रहती है. इनमें से कई लोगों के ईरान के साथ ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध है. लेबनान के कई धर्मगुरुओं ने ईरान के शहर कोम में पढ़ाई की है. यह शिया स्कॉलरशिप के सबसे जरूरी केदो में से एक है. धार्मिक संस्थान, शैक्षिक कार्यक्रम और वित्तीय सहायता के जरिए ईरान ने लेबनान के शिया समुदाय के कुछ वर्गों के बीच अपना प्रभाव मजबूत किया है. 

लेबनान में ईरान के हित

भूमध्य सागर पर लेबनान की स्थिति ईरान को यूरोप और भूमध्यसागरीय क्षेत्र की तरफ एक राजनीतिक रास्ता देती है. फारस की खाड़ी से परे अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे देश के लिए लेबनान में मजबूत संबंध बनाए रखने से उसकी भू राजनीतिक पहुंच का विस्तार होता है.

यह भी पढ़ेंः क्या चांद पर चल सकती है साइकिल या बाइक, जानें क्या कहता है साइंस?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Hezbollah ISRAEL Iran Lebanon Friendship
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
लेबनान से क्यों इतनी हमदर्दी रखता है ईरान? इसके पीछे छिपे राज को नहीं जानते होंगे आप
लेबनान से क्यों इतनी हमदर्दी रखता है ईरान? इसके पीछे छिपे राज को नहीं जानते होंगे आप
जनरल नॉलेज
Monsoon Predicts Temple: मौसम वैज्ञानिकों से पहले मॉनसून की भविष्यवाणी करता है यह मंदिर, 7 दिन पहले ही देता है सूचना
मौसम वैज्ञानिकों से पहले मॉनसून की भविष्यवाणी करता है यह मंदिर, 7 दिन पहले ही देता है सूचना
जनरल नॉलेज
Weather Change: गर्मी का पारा चढ़ते ही क्यों शुरू हो जाता है आंधी-तूफान, समझिए मौसम के बदलने का पूरा विज्ञान
गर्मी का पारा चढ़ते ही क्यों शुरू हो जाता है आंधी-तूफान, समझिए मौसम के बदलने का पूरा विज्ञान
जनरल नॉलेज
Qadiani community : कौन हैं कादियानी समुदाय? मुसलमान होते हुए भी नहीं है मक्का में हज करने की इजाजत
कौन हैं कादियानी समुदाय? मुसलमान होते हुए भी नहीं है मक्का में हज करने की इजाजत
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न बिजली जले, न पंखा चले...', यूपी में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव ने लिखा गीत
'न बिजली जले, न पंखा चले...', यूपी में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव ने लिखा गीत
इंडिया
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
स्पोर्ट्स
IND A Vs SL A 2026: उन चार गेंदों की कहानी जिसने बदल दी मैच की दिशा, भारत A ने कैसे दी श्रीलंका A को शिकस्त
उन चार गेंदों की कहानी जिसने बदल दी मैच की दिशा, भारत A ने कैसे दी श्रीलंका A को शिकस्त
टेलीविजन
Tejasswi Prakash Birthday: गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
इंडिया
US Iran War: होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
एग्रीकल्चर
जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई
जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई
ऑटो
अमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
अमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget