क्या है 5201314 नंबर का प्यार वाला राज? ऐसे समझिए इसका असली मतलब

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हाल ही में चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सअप, एक रहस्यमयी नंबर तेजी से वायरल हो रहा है. यह नंबर है 5201314. लोगों में बड़ी हैरानी है कि आखिर यह नंबर है क्या? आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इस नंबर के रहस्य पर से पर्दा उठ चुका है. 5201314 एक प्यार का नंबर है, मतलब यह एक चीनी भाषा का कोड है जो प्यार के इजहार के लिए उपयोग में लिया जाता है. जब किसी प्रेमी या प्रेमिका को अपने दिल की बात सामने वाले तक पहुंचानी होती है तो इस नंबर का प्रयोग किया जाता है.

5201314 एक तरह का "न्यूमेरिक रोमांटिक कोड" है, जिसका मतलब होता है "मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार करता/करती हूं" इसे कोड (number code) के रूप में प्यार जताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेज और गिफ्ट्स पर.

5201314 नंबर क्या है?

यह न्यूमेरिक कोड 5201314 चीन में कपल्स और प्रेमिकाओं के बीच खासा लोकप्रिय है. जब भी चीन में कोई कपल या प्रेमी जोड़ा अपनी बात या फीलिंग्स अपने पार्टनर तक पहुंचाना चाहता है या दूर रहकर अपने प्यार के बारे में बताना या प्रपोज करना चाहता है, तो इस नंबर का इस्तेमाल करता है. इस नंबर का उपयोग प्रेमी जोड़े सोशल मीडिया पर बात करने या गिफ्ट्स पर लिखकर करते हैं. जब भी चीन में लोगों के सोशल मीडिया या गिफ्ट्स पर यह न्यूमेरिक कोड लिखा आता है तो वे समझ जाते हैं कि यह जरूर उनके प्रेमी या प्रेमिका ने भेजा होगा. यह न्यूमेरिक कोड चीन के GenZ के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है और अब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भेजा जा रहा है और लोगों को इस न्यूमेरिक कोड के बारे में पता चल रहा है.

5201314 संख्या को समझिए

5201314 में 520 का मतलब "आई लव यू" है. चीनी भाषा में जब भी कोई 520 बोलता है तो 5 (wu), 2 (er), 0 (ling) इंटरनेट स्लैंग में "wo ai ni" (वो आइ नी) यानी "मैं तुमसे प्यार करता/करती हूं" जैसा सुनाई देता है.

1314 संख्या को जब चीनी भाषा के "wǒ ài nǐ" (वो आइ नी) के साथ जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब होता है "एक जिंदगी, एक संसार" / "सदैव के लिए" / "हमेशा." अगर हम 5201314 के न्यूमेरिक कोड को मिलाएं तो बनता है "मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करता रहूँगा/रहूँगी." इसका अंग्रेजी में मतलब है "I love you forever." यह चीन में अपने प्यार को गुप्त तरीके से अपने प्रेमी या प्रेमिका को बताने या प्रपोज करने के लिए किया जाता है.

5201314 से मिलते-जुलते और कोड

5201314 न्यूमेरिक कोड ही चीन में प्रेमी जोड़ों के बीच प्रचलित नहीं है, बल्कि और भी कई न्यूमेरिक कोड हैं जैसे 521, जिसका अर्थ है "मैं तुमसे प्यार करता/करती हूँ." एक और कोड है 530, जिसका मतलब है "I Miss You." या 898, यह कोड तब इस्तेमाल किया जाता है जब कपल्स को एक दूसरे से रिश्ता खत्म करना होता है यानी ब्रेकअप.

