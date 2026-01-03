Venezuela Missile Attacks: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में मिलिट्री ठिकानों के पास कई धमाकों और मिसाइल हमलों की खबर आ रही है. आधिकारिक बयानों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमले वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नौसैनिक ठिकाने को निशाना बनाकर किए गए थे. इस उथल-पुथल के बीच आइए जानते हैं कि भारत वेनेजुएला से क्या आयात करता है.

भारत वेनेजुएला का व्यापार

वेनेजुएला के साथ भारत का व्यापार संबंध मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है. राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिबंधों और राजनयिक तनाव के बावजूद वेनेज़ुएला भारत के लिए कच्चे तेल का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है. 2026 की शुरुआत तक भारत वेनेजुएला से चुनिंदा वस्तुओं का आयात करना जारी रखे हुए है.

कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद

भारत वेनेजुएला से जो सबसे बड़ी चीज आयात करता है वह है कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद. 2024 में भारत में वेनेजुएला से लगभग 1.76 बिलियन डॉलर के खनिज ईंधन और तेल आयात किए. भारतीय रिफाइनर खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐतिहासिक रूप से वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने रहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिबंधों और सीमित खरीदारों की वजह से यह अक्सर रियायती दरों पर उपलब्ध होता है.

एल्युमिनियम

ऊर्जा उत्पादों के अलावा एल्युमिनियम वेनेजुएला से भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयत है. 2024 के व्यापार डेटा से ऐसा पता चलता है कि लगभग 36.20 मिलियन डॉलर का एल्युमिनियम आयात किया गया है. इस धातु का इस्तेमाल भारत के ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, बिजली और पैकेजिंग उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है.

स्क्रैप धातु

भारत वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में स्क्रैप धातुओं को भी इंपोर्ट करता है. 2023-24 के दौरान इंपोर्ट में लगभग 43.4 मिलियन डॉलर मूल्य का स्क्रैप लोहा शामिल था. इसी के साथ स्क्रैप तांबे की भी काफी ज्यादा मात्रा थी. यह भारत के रीसाइक्लिंग आधारित स्टील और तांबा उद्योगों के लिए काफी जरूरी है.

इन सबके अलावा भारत वेनेजुएला से कई प्रोसेस्ड और सेमी प्रोसेस्ड धातु आयात करता है. इनमें लोहा और स्टील, तांबा, साथ ही जिंक और लेड की कम मात्रा शामिल है. यह इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तक के सेक्टर को सपोर्ट करते हैं.

केमिकल्स और लकड़ी के उत्पाद

कम मात्रा में भारत वेनेजुएला से ऑर्गेनिक केमिकल्स और लकड़ी का कोयला भी इंपोर्ट करता है. हालांकि यह द्विपक्षीय व्यापार का बड़ा हिस्सा नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी यह इंपोर्ट बास्केट में काफी जरूरी हैं.

ये भी पढ़ें: आईपीएल से बाहर होंगे बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, अब उन्हें 9 करोड़ मिलेंगे या नहीं?