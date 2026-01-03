IPL 2026: बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान आने वाले आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. दरअसल बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हें अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दे दिया है. इसी बीच आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था. इस फैसले के बाद एक सवाल लोगों के बीच उठ रहा है कि क्या मुस्तफिजुर को यह पूरा वेतन मिलेगा या फिर नहीं.

मुस्तफिजुर को आईपीएल छोड़ने के लिए क्यों कहा गया

बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया के मुताबिक बोर्ड ने यह कदम मौजूदा हालात की वजह से उठाया है. दरअसल बांग्लादेश में बढ़ते तनाव और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट की वजह से यह फैसला लिया गया है. इसी वजह से बीसीसीआई ने शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को रिलीज करने का निर्देश दिया है.

आईपीएल 2026 टाइमलाइन और टीम पर असर

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन 26 मार्च से शुरू होने वाला है. इसका फाइनल 31 मार्च को होगा. क्योंकि मुस्तफिजुर को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही रिलीज कर दिया गया है, इस वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स को बिना किसी रोक-टोक के एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी साइन करने की इजाजत दे दी गई है. इससे यह साफ हो जाता है कि मुस्तफिजुर इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेलेंगे.

क्या मुस्तफिजुर रहमान को उनकी पूरी सैलरी मिलेगी

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल नीलामी में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था. लेकिन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नियमों के मुताबिक पेमेंट उपलब्धता पर ही निर्भर होती है. आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर तब पूरे किए जाते हैं जब कोई खिलाड़ी फिट होता है और सिलेक्शन के लिए मौजूद होता है. हालांकि जब भी किसी खिलाड़ी को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है और सीजन शुरू होने से पहले उसकी जगह किसी और को ले लिया जाता है तब स्थिति बदल जाती है. अब क्योंकि मुस्तफिजुर टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं होंगे इस वजह से इस बात की काफी कम संभावना है कि उन्हें पूरी राशि दी जाएगी.

आईपीएल सैलेरी पेमेंट आमतौर पर कैसे काम करता है

आईपीएल खिलाड़ियों को आमतौर पर प्रो-राटा बेसिस पर पेमेंट किया जाता है. इसका मतलब है कि पेमेंट उन मैचों की संख्या से जुड़ा होता है जिनके लिए वे खेलने के लिए मौजूद होते हैं. अगर कोई खिलाड़ी चोट या फिर नेशनल ड्यूटी की वजह से कुछ मैच मिस कर देता है तो उसे उसी अनुपात में पेमेंट किया जाता है.

