हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIPL 2026: आईपीएल से बाहर होंगे बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, अब उन्हें 9 करोड़ मिलेंगे या नहीं?

IPL 2026: आईपीएल से बाहर होंगे बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, अब उन्हें 9 करोड़ मिलेंगे या नहीं?

IPL 2026: बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज करने का निर्देश दे दिया है. आइए जानते हैं कि क्या उन्हें पूरी फीस मिलेगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Jan 2026 12:25 PM (IST)
IPL 2026: बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान आने वाले आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. दरअसल बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हें अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दे दिया है. इसी बीच आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था. इस फैसले के बाद एक सवाल लोगों के बीच उठ रहा है कि क्या मुस्तफिजुर को यह पूरा वेतन मिलेगा या फिर नहीं.

मुस्तफिजुर को आईपीएल छोड़ने के लिए क्यों कहा गया 

बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया के मुताबिक बोर्ड ने यह कदम मौजूदा हालात की वजह से उठाया है. दरअसल बांग्लादेश में बढ़ते तनाव और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट की वजह से यह फैसला लिया गया है. इसी वजह से बीसीसीआई ने शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को रिलीज करने का निर्देश दिया है.

आईपीएल 2026 टाइमलाइन और टीम पर असर 

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन 26 मार्च से शुरू होने वाला है. इसका फाइनल 31 मार्च को होगा. क्योंकि मुस्तफिजुर को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही रिलीज कर दिया गया है, इस वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स को बिना किसी रोक-टोक के एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी साइन करने की इजाजत दे दी गई है. इससे यह साफ हो जाता है कि मुस्तफिजुर इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेलेंगे.

क्या मुस्तफिजुर रहमान को उनकी पूरी सैलरी मिलेगी 

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल नीलामी में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था. लेकिन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नियमों के मुताबिक पेमेंट उपलब्धता पर ही निर्भर होती है. आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर तब पूरे किए जाते हैं जब कोई खिलाड़ी फिट होता है और सिलेक्शन के लिए मौजूद होता है. हालांकि जब भी किसी खिलाड़ी को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है और सीजन शुरू होने से पहले उसकी जगह किसी और को ले लिया जाता है तब स्थिति बदल जाती है. अब क्योंकि  मुस्तफिजुर टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं होंगे इस वजह से इस बात की काफी कम संभावना है कि उन्हें पूरी राशि दी जाएगी. 

आईपीएल सैलेरी पेमेंट आमतौर पर कैसे काम करता है 

आईपीएल खिलाड़ियों को आमतौर पर प्रो-राटा बेसिस पर पेमेंट किया जाता है. इसका मतलब है कि पेमेंट उन मैचों की संख्या से जुड़ा होता है जिनके लिए वे खेलने के लिए मौजूद होते हैं. अगर कोई खिलाड़ी चोट या फिर नेशनल ड्यूटी की वजह से कुछ मैच मिस कर देता है तो उसे उसी अनुपात में पेमेंट किया जाता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 03 Jan 2026 12:25 PM (IST)
Mustafizur Rahman KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
