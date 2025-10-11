Swedish krona: स्वीडिश क्रोना स्वीडन की राष्ट्रीय मुद्रा का इतिहास 19वीं सदी के आखिर से शुरू होता है. हालांकि यह अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो जितनी वैश्विक स्तर पर चर्चित नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी यूरोप की सबसे स्थिर और स्थायी मुद्राओं में से एक है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वीडन में भारतीय रुपए की कीमत कितनी होगी? आइए जानते हैं कि भारत के 10000 स्वीडन में कितने होंगे. लेकिन उससे पहले जानते हैं इस मुद्रा का इतिहास.

स्वीडिश क्रोना का इतिहास

इस मुद्रा की शुरुआत 1863 में हुई थी. दरअसल इसने पुराने स्वीडिश रिक्सडेलर की जगह ली थी. इस बदलाव के बाद स्वीडन को डेनमार्क और नॉर्वे के साथ स्कैंडिनेवियाई मौद्रिक संघ में शामिल कर लिया गया था. इसका उद्देश्य एक एकल स्वर्ण आधारित मुद्रा प्रणाली को बनाना था. क्रोना का मतलब मुकुट होता है और इसे स्थिरता और संप्रभुता के प्रति के रूप में चुना गया था. इस मुद्रा को सोने से जोड़ा गया जिससे इसका एक ठोस और अनुमानित मूल्य बना रहे. हालांकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के साथ ही स्वीडन को स्वर्ण मानक को त्यागना पड़ा और स्कैंडिनेवियाई मौद्रिक संघ भंग हो गया.

स्वीडन में आर्थिक बदलाव

1931 के बाद स्वीडन ने स्वर्ण मानक को स्थायी रूप से त्याग दिया. इस कदम के बाद उसकी मुद्रा स्वतंत्र रूप से चल सकी और सोने के बजाय राष्ट्रीय बैंकिंग भंडार द्वारा समर्थित हो गई. इस निर्णय ने स्वीडन को अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में मदद की, खासकर वैश्विक वित्तीय उतार चढ़ाव के समय. 20वीं सदी के बीच तक क्रोना स्वीडन के स्वतंत्र आर्थिक नीति का प्रतीक बन गई.

क्रोना को बनाए रखने का स्वीडन का निर्णय

2003 में स्वीडन ने इस बात का निर्णय लेने के लिए एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराया कि उसे यूरो अपनाना चाहिए या फिर नहीं और इसका जवाब आया, नहीं. आज स्वीडन की आधिकारिक और एकमात्र वैद्य मुद्रा क्रोना है.

क्या है विनियम मूल्य

स्वीडन की मुद्रा को केंद्रीय बैंक, स्वेरिग्स रिक्सबैंक द्वारा जारी और प्रबंध किया जाता है. यह बैंक 1668 में स्थापित दुनिया का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक भी है. हाल के विनियम दलों के मुताबिक एक स्वीडिश क्रोना लगभग 9.30 रुपए के बराबर है. इस हिसाब से अगर हम भारत से ₹10000 लेकर जाते हैं तो स्वीडन में इसकी कीमत लगभग 1060 से 1075 स्वीडिश क्रोना होगी.

