क्या ईरान में सच में चलता है 1 करोड़ का नोट, जानें भारत में इसकी कितनी वैल्यू

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Iran 10 Million Rial Note: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे आर्थिक दबाव और तनाव के बाद एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. दरअसल ईरान ने 10 मिलियन रियाल यानी एक करोड़ का एक नोट जारी किया है. पहली नजर में यह संख्या काफी बड़ी लग सकती है लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है. आइए जानते हैं कि ईरान ने यह कदम आखिर क्यों उठाया.

ईरान का एक करोड़ का नोट

ईरान ने बढ़ती महंगाई और कैश की बढ़ती जरूरत से निपटने के लिए आधिकारिक तौर पर एक करोड़ का नोट जारी किया है. हालांकि यह नोट देखने में काफी बड़ी कीमत वाला लगता है लेकिन दुनिया के हिसाब से इसकी असली खरीदने की ताकत काफी कम है. यह दिखाता है कि समय के साथ ईरानी रियाल कितनी तेजी से कमजोर हुआ है.

क्यों पड़ी इस नोट की जरूरत?

जैसे-जैसे कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए छोटे नोट बेकार होते जा रहे हैं. लोगों को सिर्फ रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए भी कैश के बड़े-बड़े बंडल साथ लेकर चलने पड़ रहे हैं. इस बोझ को कम करने और लेनदेन को आसान बनाने के लिए अधिकारियों ने ज्यादा कीमत वाले नोट जारी किए हैं.

क्या है इस नोट की असलियत?

इसकी बड़ी कीमत होने के बावजूद भी 10 मिलियन रियाल की कीमत भारतीय मुद्रा में मात्र ₹650 से ₹725 ही है. छपी हुई कीमत और असली कीमत के बीच का यह अंतर साफ दिखाता है कि महंगाई ने करेंसी की ताकत को कितना कम कर दिया है. आसान शब्दों में कहें तो यह नोट देखने में काफी ताकतवर लग सकता है लेकिन इससे काफी कम सामान खरीदा जा सकता है.

बढ़ती कीमतें असली समस्या

महंगाई ने रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है. आटे की कीमत लगभग 5,20,000 रियाल प्रति किलोग्राम है. चावल की कीमत 2,00,000 रियाल तक पहुंच सकती है. इसी के साथ दूध लगभग 6 लाख रियाल प्रति लीटर बिक रहा है. आम नागरिकों के लिए यह स्थिति उलझन और आर्थिक तनाव को पैदा कर रही है. बचत की कीमत तेजी से कम हो रही है और घर का खर्च चलाना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है. भले ही बड़े नोट लेन-देन को आसान बनाते हैं लेकिन वह बढ़ती कीमतों की गहरी समस्या को हल नहीं कर सकते.

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