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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran 10 Million Rial Note: क्या ईरान में सच में चलता है 1 करोड़ का नोट, जानें भारत में इसकी कितनी वैल्यू

Iran 10 Million Rial Note: क्या ईरान में सच में चलता है 1 करोड़ का नोट, जानें भारत में इसकी कितनी वैल्यू

Iran 10 Million Rial Note: ईरान ने तनाव के बीच एक करोड़ रियाल का नोट जारी किया है. आइए जानते हैं कि यह नोट क्यों जारी किया गया और भारतीय मुद्रा में इसकी कितनी वैल्यू होगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 23 Mar 2026 06:26 PM (IST)
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Iran 10 Million Rial Note: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे आर्थिक दबाव और तनाव के बाद एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. दरअसल ईरान ने 10 मिलियन रियाल यानी एक करोड़ का एक नोट जारी किया है. पहली नजर में यह संख्या काफी बड़ी लग सकती है लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है. आइए जानते हैं कि ईरान ने यह कदम आखिर क्यों उठाया.

ईरान का एक करोड़ का नोट 

ईरान ने बढ़ती महंगाई और कैश की बढ़ती जरूरत से निपटने के लिए आधिकारिक तौर पर एक करोड़ का नोट जारी किया है. हालांकि यह नोट देखने में काफी बड़ी कीमत वाला लगता है लेकिन दुनिया के हिसाब से इसकी असली खरीदने की ताकत काफी कम है. यह दिखाता है कि समय के साथ ईरानी रियाल कितनी तेजी से कमजोर हुआ है. 

क्यों पड़ी इस नोट की जरूरत? 

जैसे-जैसे कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए छोटे नोट बेकार होते जा रहे हैं. लोगों को सिर्फ रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए भी कैश के बड़े-बड़े बंडल साथ लेकर चलने पड़ रहे हैं. इस बोझ को कम करने और लेनदेन को आसान बनाने के लिए अधिकारियों ने ज्यादा कीमत वाले नोट जारी किए हैं.

क्या है इस नोट की असलियत? 

इसकी बड़ी कीमत होने के बावजूद भी 10 मिलियन रियाल की कीमत भारतीय मुद्रा में मात्र ₹650 से ₹725 ही है. छपी हुई कीमत और असली कीमत के बीच का यह अंतर साफ दिखाता है कि महंगाई ने करेंसी की ताकत को कितना कम कर दिया है. आसान शब्दों में कहें तो यह नोट देखने में काफी ताकतवर लग सकता है लेकिन इससे काफी कम सामान खरीदा जा सकता है.

बढ़ती कीमतें असली समस्या 

महंगाई ने रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है. आटे की कीमत लगभग 5,20,000 रियाल प्रति किलोग्राम है. चावल की कीमत 2,00,000 रियाल तक पहुंच सकती है. इसी के साथ दूध लगभग 6 लाख रियाल प्रति लीटर बिक रहा है. आम नागरिकों के लिए यह स्थिति उलझन और आर्थिक तनाव को पैदा कर रही है. बचत की कीमत तेजी से कम हो रही है और घर का खर्च चलाना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है. भले ही बड़े नोट लेन-देन को आसान बनाते हैं लेकिन वह बढ़ती कीमतों की गहरी समस्या को हल नहीं कर सकते.

यह भी पढ़ें: भारत में दाल-चावल तो क्या है ईरान का कंफर्ट फूड, रोज खाने में क्या खाते हैं ईरानी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Iran Currency Value 10 Million Rial Note Iran Inflation Crisis
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