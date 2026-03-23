भारत में दाल-चावल तो क्या है ईरान का कंफर्ट फूड, रोज खाने में क्या खाते हैं ईरानी?

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Iran Food Culture: जहां भारत में दाल चावल को कंफर्ट फूड माना जाता है वहीं ईरान में इसकी जगह खोरेश्त और चावल के एक शानदार मेल ने ली है. ईरानी खाने में जड़ी बूटी, मांस और चावल को मिलाकर एक ऐसा भोजन बनाया जाता है जो पौष्टिक भी होता है और साथ ही स्वादिष्ट भी. आइए जानते हैं कि ईरानी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर पर क्या खाते हैं.

क्या खाते हैं ईरानी?

ज्यादातर ईरानी खाने में स्टू और चावल खाते हैं. सबसे मशहूर पकवानों में से एक है घोरमे सब्जी. इसे अक्सर ईरान का राष्ट्रीय पकवान कहा जाता है. यह जड़ी बूटी, राजमा और मांस से बना एक गाढ़ा हरा स्टू होता है. इसे आमतौर पर खुशबूदार केसर वाले चावल के साथ परोसा जाता है. इसी के साथ एक और पसंदीदा पकवान है चेल्लो कबाब. इसमें एकदम सही तरीके से भाप में पकाए गए चावल के साथ भुना हुआ मांस परोसा जाता है. यह दिखने में भले ही सादा लगता हो लेकिन इसका स्वाद जबरदस्त होता है.

ईरान के कुछ लजीज व्यंजन

अगर ईरान में भी घर के खाने जैसा कोई पकवान होता तो वह होता अभगुश्त। इस पकवान में मांस, काबुली चना, फलियां और आलू होते हैं. इन्हें धीरे-धीरे पका कर एक गाढ़ा शोरबा तैयार किया जाता है. इसे पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तन में परोसा जाता है और रोटी के साथ खाया जाता है.

ईरान में चावल पकाने की कला

ईरान में चावल सिर्फ खाने की चीज नहीं है बल्कि यह एक कला है. इसका सबसे पसंदीदा हिस्सा है तहदीग. यह चावल पकाने वाले बर्तन की तली में जमने वाली सुनहरी और कुरकुरी परत होती है. जेरेश्क पोलो चावल से बना एक और शानदार व्यंजन है. यह खट्टी बारबेरी और चिकन से बनाया जाता है.

नाश्ते में क्या खाते हैं ईरानी?

ईरानी नाश्ता काफी हल्का-फुल्का होता है. सांगक या तफ्तून जैसे नान को फेटा चीज, अखरोट और ताजी जड़ी बूटियों के साथ परोसा जाता है. नाश्ते का मकसद भारी भरकम खाना खाना नहीं बल्कि दिन की शुरुआत ताजगी और संतुलन के साथ करना होता है. इसी के साथ ईरानी खाना दूघ के बिना अधूरा लगता है. यह दही से बना एक नमकीन ड्रिंक होता है जो छाछ जैसा होता है. ईरानी खाने की खासियत उसका संतुलन है. जड़ी बूटियां और मसाले को एक साथ मिलकर एक ऐसा मेल बनाया जाता है जो बनावट और स्वाद का एक अनोखा रूप होता है.

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