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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजआ जाए तेल संकट तो कितने दिन काम चला सकता है भारत, जानें कितना ऑयल कर रखा है रिजर्व?

आ जाए तेल संकट तो कितने दिन काम चला सकता है भारत, जानें कितना ऑयल कर रखा है रिजर्व?

पश्चिम एशिया के युद्ध के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है. पीएम ने बताया है कि अगर तेल संकट आ भी जाए तो देश के पास आखिर कितना बैकअप प्लान मौजूद है.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Mar 2026 04:37 PM (IST)
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पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध ने दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में खलबली मचा दी है. कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चैन बुरी तरह प्रभावित होने से भारत जैसे बड़े आयातक देश पर भी दबाव बढ़ रहा है. हाल ही में देश में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी इसी वैश्विक उथल-पुथल का नतीजा है. इस गंभीर स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के दौरान देश को संबोधित करते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों का ब्योरा पेश किया. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह पिछले एक दशक की दूरगामी सोच ने आज भारत को एक बड़े संकट से बचा रखा है. 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का संकट और भारत पर असर

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का उल्लेख किया, जो वैश्विक तेल व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा मानी जाती है. भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से मंगवाता है. युद्ध की वजह से इस रास्ते पर जहाजों का आवागमन बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा हो गया है. चूंकि भारत अपनी जरूरत की 60 प्रतिशत एलपीजी (LPG) का आयात करता है, इसलिए आपूर्ति में जरा सी भी अनिश्चितता देश के करोड़ों रसोईघरों के बजट को बिगाड़ सकती है. सरकार का मुख्य फोकस इसी बात पर है कि युद्ध के बावजूद सामान्य परिवारों तक गैस और पेट्रोल-डीजल की पहुंच बाधित न हो.

भारत के पास कितना तेल रिजर्व?

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत ने जमीन के नीचे कच्चे तेल का विशाल भंडार तैयार किया है, जिसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) कहा जाता है. वर्तमान में भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कच्चा तेल सुरक्षित रखा हुआ है. यह भंडार मुश्किल वक्त में देश की लाइफलाइन साबित हो सकता है. इसके अलावा, सरकार 65 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित करने पर भी तेजी से काम कर रही है. यह सरकारी रिजर्व तेल कंपनियों के पास मौजूद अपने निजी स्टॉक से बिल्कुल अलग है, जो केवल राष्ट्रीय संकट के समय इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखा गया है.

यह भी पढ़ें: सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में किसकी बादशाहत, कौन बेचता है इसमें नंबर वन?

तेल आयात के लिए भारत कितने देशों पर निर्भर?

भारत ने पिछले 11 वर्षों में अपनी ऊर्जा जरूरतों को किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय डायवर्सिफाई किया है. पहले भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए केवल 27 देशों पर निर्भर था, लेकिन आज यह दायरा बढ़कर 41 देशों तक पहुंच गया है. इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी एक क्षेत्र में युद्ध या तनाव के कारण सप्लाई रुकती है, तो भारत दूसरे देशों से अपनी कमी को पूरा कर सकता है. इसी विविधता के कारण आज वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनी हुई है.

घरेलू उत्पादन और भविष्य की सुरक्षा

आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश के भीतर एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार न केवल मौजूदा स्टॉक को मैनेज कर रही है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए फर्टिलाइजर और कच्चे तेल के नए स्रोतों की तलाश भी कर रही है. तेल कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पास पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखें, ताकि किसी भी अल्पकालिक बाधा का असर आम जनता पर न पड़े.

भारत के पास पर्याप्त बैकअप प्लान

आज की वैश्विक परिस्थितियों में किसी भी देश की संप्रभुता उसकी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा पर टिकी है. भारत जिस तरह से अपने पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ा रहा है और नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ रहा है, वह भविष्य के किसी भी बड़े तेल संकट के खिलाफ एक मजबूत ढाल है. यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता भी है, तो भारत के पास हफ्तों तक देश चलाने के लिए पर्याप्त बैकअप प्लान मौजूद है.

यह भी पढ़ें: 14.2 किलो का ही क्यों होता है LPG गैस सिलेंडर, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 04:37 PM (IST)
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