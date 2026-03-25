ईरान का सबसे रईस शख्स कौन है, जानें उसके पास कितना है पैसा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Richest Iranian Person: ईरान इस वक्त युद्ध की मार से जूझ रहा है. अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष में ईरान जवाबी हमले कर रहा है. लेकिन जब ईरान से जुड़े सबसे अमीर लोगों की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे अलग नजर आता है. यह नाम है पियरे ओमिदयार का. हालांकि वे ईरान के निवासी नहीं हैं लेकिन एक ईरानी-अमेरिकी उद्यमी हैं. लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें दुनिया में ईरानी मूल का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है.

शुरुआती जीवन और शिक्षा

पियरे ओमिदयार का जन्म 21 जून 1967 को पेरिस में हुआ था. उनके माता-पिता ईरान से हैं और फ्रांस में रहते थे. उनका मूल ईरानी नाम परविज था. बाद में वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए जहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और मैसाचुसेट्स की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की.

eBay का जन्म

पियरे ओमिदयार का अरबपति बनने का सफर 1995 में शुरू हुआ. उन्होंने 28 साल की उम्र में ही एक निजी साइड प्रोजेक्ट के तौर पर AuctionWeb नाम की एक साधारण वेबसाइट बनाई. यह एक प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ था और जल्द ही eBay में बदल गया. यह दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस में से एक है. दिलचस्प बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली पहली चीज एक टूटा हुआ लेजर प्वाइंटर था. इसकी कीमत लगभग 14.83 डॉलर थी. ठीक 3 साल बाद 1998 में eBay के आईपीओ ने पियरे ओमिदयार को लगभग रातों रात अरबपति बना दिया.

कितनी है उनकी संपत्ति?

2026 तक पियरे ओमिदयार की संपत्ति का अनुमान 11.8 बिलियन डॉलर है. यह मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी स्टॉक और वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म में उनकी हिस्सेदारी से आता है. eBay के अलावा उन्होंने कई दूसरे क्षेत्रों में भी अपने निवेश का विस्तार किया है. उन्होंने फर्स्ट लुक मीडिया की स्थापना की. यह एक ऐसा मीडिया संगठन है जो द इंटरसेप्ट जैसे प्लेटफॉर्म चलता है. उन्होंने कैलिफोर्निया और मेक्सिको में लक्जरी रिसॉर्ट में भी निवेश किया है.

व्यवसाय के अलावा पियरे ओमिदयार अपने परोपकारी कामों के लिए भी जाने जाते हैं. 2004 में उन्होंने और उनकी पत्नी ने Omidyar Network की स्थापना की थी. यह एक परोपकारी निवेश संस्था है जिसने दुनिया भर में सामाजिक कार्यों के लिए 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का दान दिया है. इसके अलावा वह गिविंग प्लेज का भी हिस्सा हैं. यह एक ऐसी पहल है जिसे बिल गेट्स और वॉरेन बफे लीड करते हैं और पियरे ओमिदयार ने इसके तहत अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान करने का संकल्प लिया है.

यह भी पढ़ें: यह है भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंट, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जान लें जवाब