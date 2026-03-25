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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRichest Iranian Person: ईरान का सबसे रईस शख्स कौन है, जानें उसके पास कितना है पैसा?

Richest Iranian Person: ईरान का सबसे रईस शख्स कौन है, जानें उसके पास कितना है पैसा?

Richest Iranian Person: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Mar 2026 08:48 AM (IST)
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Richest Iranian Person: ईरान इस वक्त युद्ध की मार से जूझ रहा है. अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष में ईरान जवाबी हमले कर रहा है. लेकिन जब ईरान से जुड़े सबसे अमीर लोगों की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे अलग नजर आता है. यह नाम है पियरे ओमिदयार का. हालांकि वे ईरान के निवासी नहीं हैं लेकिन एक ईरानी-अमेरिकी उद्यमी हैं. लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें दुनिया में ईरानी मूल का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है.

शुरुआती जीवन और शिक्षा 

पियरे ओमिदयार का जन्म 21 जून 1967 को पेरिस में हुआ था. उनके माता-पिता ईरान से हैं और फ्रांस में रहते थे. उनका मूल ईरानी नाम परविज था. बाद में वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए जहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और मैसाचुसेट्स की टफ्ट्स  यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की. 

eBay का जन्म 

पियरे ओमिदयार का अरबपति बनने का सफर 1995 में शुरू हुआ. उन्होंने 28 साल की उम्र में ही एक निजी साइड प्रोजेक्ट के तौर पर AuctionWeb नाम की एक साधारण वेबसाइट बनाई. यह एक प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ था और जल्द ही eBay में बदल गया. यह दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस में से एक है. दिलचस्प बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली पहली चीज एक टूटा हुआ लेजर प्वाइंटर था. इसकी कीमत लगभग 14.83 डॉलर थी. ठीक 3 साल बाद 1998 में eBay के आईपीओ ने पियरे ओमिदयार को लगभग रातों रात अरबपति बना दिया. 

कितनी है उनकी संपत्ति? 

2026 तक पियरे ओमिदयार की संपत्ति का अनुमान 11.8 बिलियन डॉलर है. यह मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी स्टॉक और वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म में उनकी हिस्सेदारी से आता है. eBay के अलावा उन्होंने कई दूसरे क्षेत्रों में भी अपने निवेश का विस्तार किया है. उन्होंने फर्स्ट लुक मीडिया की स्थापना की. यह एक ऐसा मीडिया संगठन है जो द इंटरसेप्ट जैसे प्लेटफॉर्म चलता है. उन्होंने कैलिफोर्निया और मेक्सिको में लक्जरी रिसॉर्ट में भी निवेश किया है.

व्यवसाय के अलावा पियरे ओमिदयार अपने परोपकारी कामों के लिए भी जाने जाते हैं. 2004 में उन्होंने और उनकी पत्नी ने Omidyar Network की स्थापना की थी. यह एक परोपकारी निवेश संस्था है जिसने दुनिया भर में सामाजिक कार्यों के लिए 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का दान दिया है. इसके अलावा वह गिविंग प्लेज का भी हिस्सा हैं. यह एक ऐसी पहल है जिसे बिल गेट्स और वॉरेन बफे लीड करते हैं और पियरे ओमिदयार ने इसके तहत अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान करने का संकल्प लिया है.

यह भी पढ़ें:  यह है भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंट, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जान लें जवाब

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 08:48 AM (IST)
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ISRAEL IRAN WAR Pierre Omidyar Richest Iranian Person
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