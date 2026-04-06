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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShip Engine: क्या हमेशा चलते रहते हैं जहाजों के इंजन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?

Ship Engine: क्या हमेशा चलते रहते हैं जहाजों के इंजन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?

Ship Engine: काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जहाज का इंजन कभी भी बंद नहीं होता. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Apr 2026 08:04 AM (IST)
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Ship Engine: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ा है. जहाजों के फंस जाने की वजह से ईंधन आपूर्ति बाधित हुई है. काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि जहाज अपनी पूरी यात्रा के दौरान अपने इंजन बिना रुके चलते रहते हैं.  लेकिन असलियत इससे काफी अलग है. आइए जानते हैं क्या है पूरा सच.

इंजन खास समय पर बंद किए जाते हैं 

जहाज के इंजन कई स्थितियों में बंद कर दिए जाते हैं. जब कोई जहाज लंबे समय के लिए किसी बंदरगाह पर खड़ा होता है तो उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं होती. इस वजह से मुख्य इंजन को बंद कर दिया जाता है. ठीक इसी तरह रख रखाव और मरम्मत के काम के दौरान अंदरूनी हिस्सों की जांच और सर्विसिंग के लिए इंजन को पूरी तरह से बंद करना जरूरी होता है. इसी तरह ईंधन भरने के दौरान भी सुरक्षा कारणों की वजह से इंजन को अक्सर बंद कर दिया जाता है.

 कुछ इंजन हमेशा चलते रहते हैं 

भले ही मुख्य इंजन बंद हो लेकिन जहाज पूरी तरह से कभी भी शांत नहीं होते. सहायक इंजन लगभग हर समय चलते रहते हैं. यह जनरेटर रोशनी, एयर कंडीशनिंग, नेविगेशन के उपकरण और संचार के उपकरणों जैसे जरूरी सिस्टम को बिजली देते हैं. इस वजह से भले ही जहाज को आगे बढ़ने का काम रुका हुआ हो लेकिन वह पूरी तरह से कभी बंद नहीं होते. 

जहाज का इंजन चालू करना मुश्किल 

गाड़ियों के उलट, जहाज के इंजन काफी बड़ी और जटिल मशीन होते हैं. उन्हें चालू करने के लिए कंप्रेस्ड हवा के सिस्टम और सावधानी से तैयारी की जरूरत होती है. इसमें अक्सर कई घंटे लग जाते हैं. इसी वजह से अगर किसी जहाज को जल्द ही रवाना होना होता है तो ऑपरेटर इंजन को बंद करके दोबारा चालू करने के बजाय उसे चालू ही रखना पसंद कर सकते हैं.

बार-बार इंजन बंद करने से उसे नुकसान पहुंच सकता है 

बड़े समुद्री इंजन लंबे समय तक लगातार चलने के लिए बनाए जाते हैं. उन्हें बार-बार बंद करने और चालू करने से उनके हिस्सों पर जोर पड़ता है. साथ ही वे से घिस सकते हैं. यह भी एक वजह है कि जहाज कभी-कभी इंजन तब भी चालू रखते हैं जब उनकी सख्त जरूरत नहीं होती.

जब भी कोई जहाज खुले पानी में लंगर डालकर खड़ा होता है तो उसका मुख्य इंजन आमतौर पर पूरी तरह से नहीं चलता. वह स्टैंडबाय मोड में रखा जाता है. इससे जहाज के कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर इंजन को तेजी से दोबारा चालू करने में आसानी होती है.

यह भी पढ़ें: एशिया में किसके पास है सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल, भारत-चीन या पाकिस्तान...कौन है टॉप पर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Cargo Ship Ship Engine Marine Engine
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