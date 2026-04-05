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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLong Range Missile: एशिया में किसके पास है सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल, भारत-चीन या पाकिस्तान...कौन है टॉप पर?

Long Range Missile: एशिया में किसके पास है सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल, भारत-चीन या पाकिस्तान...कौन है टॉप पर?

Long Range Missile: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच लोगों का ध्यान सभी देशों की मिसाइल ताकत पर जा रहा है. आइए जानते हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रणाली में कौन सा देश सबसे ऊपर है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Apr 2026 07:14 PM (IST)
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Long Range Missile: मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है. लेकिन जैसे-जैसे यह तनाव बढ़ रहा है लोगों का ध्यान सभी देशों की मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है. एशिया में तीन परमाणु सशस्त्र देश चीन, भारत और पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं के मामले में अक्सर तुलना की जाती है. आइए जानते हैं कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल क्षमता में कौन सा देश टॉप पर है.

चीन दुनिया में सबसे आगे 

लंबी दूरी की मिसाइल ताकत के मामले में चीन अभी एशिया में सबसे आगे है। उसकी सबसे आधुनिक मिसाइल DF-41 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. इसकी अनुमानित मारक क्षमता 12000 से 15000 किलोमीटर है. इस मारक क्षमता की वजह से चीन उत्तरी अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के दूसरे महाद्वीपों में भी अपने लक्ष्यों पर हमला कर सकता है. ऐसा माना जाता है कि यह मिसाइल कई वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है. 

भारत की मिसाइल ताकत 

भारत ने अपना मिसाइल प्रोग्राम मुख्य रूप से रणनीतिक प्रतिरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विकसित किया है. उसकी सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल मिसाइल अग्नि V है. इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है. हालांकि यह भारत को इंटरकॉन्टिनेंटल श्रेणी से ठीक नीचे रखती है. फिर भी यह मिसाइल एशिया के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम है. भारत अग्नि VI जैसे अगली पीढ़ी के सिस्टम पर भी काम कर रहा है.

पाकिस्तान की मिसाइल ताकत 

पाकिस्तान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाया है. उसकी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल शाहीन III लगभग 2750 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों पर हमला कर सकती है. पाकिस्तान ने अबाबील जैसे सिस्टम का भी परीक्षण किया है. हालांकि मारक क्षमता के मामले में पाकिस्तान चीन और भारत दोनों से काफी पीछे है.

तीनों देशों की तुलना 

जब तीनों देशों की तुलना की जाती है तो उनकी रैंकिंग का क्रम काफी साफ है. चीन दुनिया भर तक पहुंचाने की अपनी क्षमता के साथ पहले नंबर पर है. इसी के साथ भारत दूसरे नंबर पर आता है, जिसके पास मजबूत रणनीतिक क्षमताएं हैं और वह लगातार अपनी क्षमताओं को बेहतर बना रहा है. वहीं पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है. मिसाइल की मारक दूरी सिर्फ दूरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी देश की अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने और सीमाओं के पार से आने वाले खतरों का जवाब देने की ताकत को दिखाती है.

यह भी पढ़ें: अब ईरान ने मार गिराया अमेरिका का C-130 विमान, जानें इसकी कीमत, ऐसे प्लेन भारत के पास कितने?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Agni 5 Long Range Missile China Df41
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