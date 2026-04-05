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Long Range Missile: मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है. लेकिन जैसे-जैसे यह तनाव बढ़ रहा है लोगों का ध्यान सभी देशों की मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है. एशिया में तीन परमाणु सशस्त्र देश चीन, भारत और पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं के मामले में अक्सर तुलना की जाती है. आइए जानते हैं कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल क्षमता में कौन सा देश टॉप पर है.

चीन दुनिया में सबसे आगे

लंबी दूरी की मिसाइल ताकत के मामले में चीन अभी एशिया में सबसे आगे है। उसकी सबसे आधुनिक मिसाइल DF-41 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. इसकी अनुमानित मारक क्षमता 12000 से 15000 किलोमीटर है. इस मारक क्षमता की वजह से चीन उत्तरी अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के दूसरे महाद्वीपों में भी अपने लक्ष्यों पर हमला कर सकता है. ऐसा माना जाता है कि यह मिसाइल कई वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है.

भारत की मिसाइल ताकत

भारत ने अपना मिसाइल प्रोग्राम मुख्य रूप से रणनीतिक प्रतिरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विकसित किया है. उसकी सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल मिसाइल अग्नि V है. इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है. हालांकि यह भारत को इंटरकॉन्टिनेंटल श्रेणी से ठीक नीचे रखती है. फिर भी यह मिसाइल एशिया के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम है. भारत अग्नि VI जैसे अगली पीढ़ी के सिस्टम पर भी काम कर रहा है.

पाकिस्तान की मिसाइल ताकत

पाकिस्तान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाया है. उसकी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल शाहीन III लगभग 2750 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों पर हमला कर सकती है. पाकिस्तान ने अबाबील जैसे सिस्टम का भी परीक्षण किया है. हालांकि मारक क्षमता के मामले में पाकिस्तान चीन और भारत दोनों से काफी पीछे है.

तीनों देशों की तुलना

जब तीनों देशों की तुलना की जाती है तो उनकी रैंकिंग का क्रम काफी साफ है. चीन दुनिया भर तक पहुंचाने की अपनी क्षमता के साथ पहले नंबर पर है. इसी के साथ भारत दूसरे नंबर पर आता है, जिसके पास मजबूत रणनीतिक क्षमताएं हैं और वह लगातार अपनी क्षमताओं को बेहतर बना रहा है. वहीं पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है. मिसाइल की मारक दूरी सिर्फ दूरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी देश की अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने और सीमाओं के पार से आने वाले खतरों का जवाब देने की ताकत को दिखाती है.

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