हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट

विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट

भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो शाकाहारी हैं तो कई मांसाहारी भोजन का सेवन भी करते हैं. इस लिस्ट में कई दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हैं. यहां हम ऐसे ही पांच क्रिकेटर के बारे में बताएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 06 Apr 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

Which Indian Cricketers Are Non-Vegetarians: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस और उनकी डाइट हमेशा से फैंस के बीच चर्चा का विषय रही है. मैदान पर बिजली जैसी फुर्ती दिखाने के लिए ये खिलाड़ी अपनी खान-पान की आदतों पर बहुत सख्त अनुशासन का पालन करते हैं. भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की पसंद के अनुसार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का प्रबंध होता है. ऐसे में आइए जानते हैं एमएस धोनी, विराट कोहली, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसे स्टार खिलाड़ियों की डाइट के बारे में.

1. एमएस धोनी - मांसाहारी

भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खाने के शौकीन हैं. वो मांसाहारी हैं. धोनी को 'बटर चिकन' और 'मटन करी' बेहद पसंद है, लेकिन उनके अनुसार उन्होंने अब उम्र बढ़ने के साथ अपनी डाइट में फलों और जूस की मात्रा बढ़ा दी है.

2. विराट कोहली - वीगन

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की डाइट में पिछले कुछ साल से बदलाव आया है. विराट अब पूरी तरह से वीगन डाइट का सेवन करते हैं. साल 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान उन्हें सर्वाइकल स्पाइन की समस्या हुई और उनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया था, तब डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने मांस और डेयरी उत्पाद से बने भोजन के सेवन छोड़ दिए हैं.

3. शुभमन गिल - मांसाहारी

भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल अपनी लीन बॉडी के लिए जाने जाते हैं और वे मांसाहारी भोजन करने की श्रेणी में आते हैं. गिल को जापानी खाना, खासकर 'सुशी' और ग्रिल्ड चिकन काफी पसंद है. वे अपनी डाइट में कार्ब्स और प्रोटीन का बेहतरीन संतुलन बनाए रखते हैं, ताकि मैदान पर उनकी ऊर्जा बनी रहे.

4. हार्दिक पंड्या - मांसाहारी

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए मांसाहारी डाइट लेते हैं. ऑलराउंडर होने की वजह से हार्दिक को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है. वे अपनी डाइट में चिकन, मछली और उबले हुए अंडों को महत्व देते हैं.

5. ऋषभ पंत - मांसाहारी

टीम इंडिया के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी मांसाहारी डाइट का सेवन करते हैं. ऋषभ को चिकन और सीफूड काफी पसंद है. हालांकि, कार दुर्घटना के बाद अपनी रिकवरी के दौरान उन्होंने अपनी डाइट को और ज्यादा अनुशासित किया है. उन्होंने वजन घटाने और फुर्ती बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में लीन मीट और ताजी सब्जियों का सेवन बढ़ा दिया है. 

Published at : 06 Apr 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Cricket News VIRAT KOHLI MS DHONI SHUBMAN GILL HARDIK PANDYA RISHABH PANT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
क्रिकेट
RCB vs CSK Highlights: चेन्नई की हार की हैट्रिक, आरसीबी की लगातार दूसरी जीत; 250 बनाकर आसानी से जीती बेंगलुरु
चेन्नई की हार की हैट्रिक, RCB की लगातार दूसरी जीत; 250 बनाकर आसानी से जीती बेंगलुरु
क्रिकेट
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने कर दी चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने की चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
क्रिकेट
CSK vs RCB: विराट कोहली का कैच छूटा तो चिल्लाई अनुष्का शर्मा, फिर शिवम दुबे ने कैच पकड़कर किया ऐसा; वीडियो वायरल
विराट कोहली का कैच छूटा तो चिल्लाई अनुष्का शर्मा, फिर शिवम दुबे ने कैच पकड़कर किया ऐसा; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान के प्रदर्शनकारियों को भेजी थीं बंदूकें', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कबूलनामा, कहा- 45 हजार लोगों को...
'ईरान के प्रदर्शनकारियों को भेजी थीं बंदूकें', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कबूलनामा, कहा- 45 हजार लोगों को...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bareilly News: बरेली में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-टैंकर टक्कर में 5 की मौत, ड्राइवर समेत 3 घायल
बरेली में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-टैंकर टक्कर में 5 की मौत, ड्राइवर समेत 3 घायल
क्रिकेट
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने कर दी चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने की चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
विश्व
'सब कुछ तबाह कर देंगे और तेल पर करेंगे कब्जा', डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ईरान के साथ कब होगी डील फाइनल
'सब कुछ तबाह कर देंगे और तेल पर करेंगे कब्जा', ट्रंप ने बताया ईरान के साथ कब होगी डील फाइनल
ओटीटी
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म, एक ने 65 दिनों से जमा रखी है धाक
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म
विश्व
US Israel Iran War LIVE: ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने भारत घुमाया फोन, जयशंकर ने बताया किन मुद्दों पर हुई बात
LIVE: ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने भारत घुमाया फोन, जयशंकर ने बताया किन मुद्दों पर हुई बात
हेल्थ
Sugar Effects On Teeth: क्या चीनी खाने से पीले होते हैं दांत, जानें इससे डायबिटीज के अलावा क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
क्या चीनी खाने से पीले होते हैं दांत, जानें इससे डायबिटीज के अलावा क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
ट्रेंडिंग
Moon Orientale Basin “चांद का अनदेखा चेहरा: पहली बार इंसानों ने देखा ओरिएंटेल बेसिन, तस्वीरें देख दुनिया रह गई हैरान!”
“चांद का अनदेखा चेहरा: पहली बार इंसानों ने देखा ओरिएंटेल बेसिन, तस्वीरें देख दुनिया रह गई हैरान!”
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget