विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट

Which Indian Cricketers Are Non-Vegetarians: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस और उनकी डाइट हमेशा से फैंस के बीच चर्चा का विषय रही है. मैदान पर बिजली जैसी फुर्ती दिखाने के लिए ये खिलाड़ी अपनी खान-पान की आदतों पर बहुत सख्त अनुशासन का पालन करते हैं. भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की पसंद के अनुसार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का प्रबंध होता है. ऐसे में आइए जानते हैं एमएस धोनी, विराट कोहली, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसे स्टार खिलाड़ियों की डाइट के बारे में.

1. एमएस धोनी - मांसाहारी

भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खाने के शौकीन हैं. वो मांसाहारी हैं. धोनी को 'बटर चिकन' और 'मटन करी' बेहद पसंद है, लेकिन उनके अनुसार उन्होंने अब उम्र बढ़ने के साथ अपनी डाइट में फलों और जूस की मात्रा बढ़ा दी है.

2. विराट कोहली - वीगन

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की डाइट में पिछले कुछ साल से बदलाव आया है. विराट अब पूरी तरह से वीगन डाइट का सेवन करते हैं. साल 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान उन्हें सर्वाइकल स्पाइन की समस्या हुई और उनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया था, तब डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने मांस और डेयरी उत्पाद से बने भोजन के सेवन छोड़ दिए हैं.

3. शुभमन गिल - मांसाहारी

भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल अपनी लीन बॉडी के लिए जाने जाते हैं और वे मांसाहारी भोजन करने की श्रेणी में आते हैं. गिल को जापानी खाना, खासकर 'सुशी' और ग्रिल्ड चिकन काफी पसंद है. वे अपनी डाइट में कार्ब्स और प्रोटीन का बेहतरीन संतुलन बनाए रखते हैं, ताकि मैदान पर उनकी ऊर्जा बनी रहे.

4. हार्दिक पंड्या - मांसाहारी

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए मांसाहारी डाइट लेते हैं. ऑलराउंडर होने की वजह से हार्दिक को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है. वे अपनी डाइट में चिकन, मछली और उबले हुए अंडों को महत्व देते हैं.

5. ऋषभ पंत - मांसाहारी

टीम इंडिया के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी मांसाहारी डाइट का सेवन करते हैं. ऋषभ को चिकन और सीफूड काफी पसंद है. हालांकि, कार दुर्घटना के बाद अपनी रिकवरी के दौरान उन्होंने अपनी डाइट को और ज्यादा अनुशासित किया है. उन्होंने वजन घटाने और फुर्ती बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में लीन मीट और ताजी सब्जियों का सेवन बढ़ा दिया है.